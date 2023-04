Comment la famille Nobel a posé les bases du secteur pétrolier russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le prix Nobel a été créé en 1901. Depuis, il a été décerné 615 fois à 989 personnes et organisations, principalement originaires des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Allemagne, de France, de Suède et de Russie.

Ce dont peu de gens se souviennent aujourd’hui, c’est que l’apparition du prix a été rendue possible par les lucratives activités pétrolières de la famille Nobel dans l’Empire russe.

La faillite

La famille Nobel a déménagé de Suède en Russie en 1838. L’inventeur Immanuel Nobel - chef de la famille et père du fondateur du prix Nobel – s’est installé avec sa femme et ses trois fils à Saint-Pétersbourg, dans l’espoir de commercialiser les inventions sur lesquelles il avait travaillé en Suède.

L'ingénieur, architecte, inventeur et industriel suédois et russe Emmanuel Nobel. Il a été le fondateur de la dynastie industrielle Nobel. Domaine public Domaine public

Ce déménagement a fini par payer. L’astucieux Suédois a réussi à susciter l’intérêt du tsar Nicolas Ier de Russie en présentant une version améliorée d’une mine sous-marine.

À l’époque de la guerre de Crimée - qui a duré de 1853 à 1856 - l’invention et la production de masse d’armes et d’équipements militaires étaient primordiales pour le gouvernement russe.

Capitalisant sur ses premiers succès, Immanuel Nobel a fondé une usine d’équipements militaires qui est devenue très lucrative.

Cependant, la chance ne lui a pas souri longtemps : le nouveau tsar Alexandre II a ordonné des coupes drastiques dans le budget militaire du pays peu après la fin de la guerre de Crimée.

L’entreprise familiale en Russie a fait faillite et a été vendue par ses créanciers.

Un achat sur un coup de tête

De retour dans sa Suède natale, Immanuel confie les miettes de la fortune familiale à son fils aîné Ludvig, resté en Russie avec ses frères et sœurs.

Ludvig Nobel a utilisé ces fonds pour fonder une nouvelle usine spécialisée dans la production d’affûts de canons. Sous sa direction, l’entreprise a commencé à se développer et est devenue l’un des plus grands producteurs de pièces d’artillerie et de fusils de Russie.

Ludvig Immanuel Nobel (1831-1888) Domaine public Domaine public

En 1873, Ludvig remet à son frère Robert 25 000 roubles et le charge d’aller dans le Caucase pour se procurer du bois de noyer qu’il comptait utiliser dans la production de crosses.

Pourtant, lorsque Robert est arrivé à Bakou, il n’a pas pu résister à la tentation et a fait un achat qui allait changer le destin de la famille Nobel. Avec les 25 000 roubles, Robert a acheté une petite raffinerie de pétrole dans cette ville, qui allait bientôt devenir la capitale mondiale de la production de pétrole.

Branobel, Ltd.

En trois ans, la petite raffinerie de pétrole de Bakou est devenue la société par actions Branobel, dont le siège se trouvait à Saint-Pétersbourg et le capital atteignait trois millions de roubles. Les frères Nobel détenaient conjointement 60,8% des actions de la société, le reste étant réparti entre divers investisseurs.

Production pétrolière des Nobel à Bakou, en Azerbaïdjan. 1875-1920 Musée technique (SS PO 2.0) Musée technique (SS PO 2.0)

Dans les années qui ont suivi, la société a commencé à acheter des champs pétrolifères dans tout le Caucase russe, principalement sur le territoire de l’Azerbaïdjan moderne, ainsi que dans la partie asiatique de l’Empire russe.

Production pétrolière des Nobel à Bakou, en Azerbaïdjan. 1875-1920 Musée technique (SS PO 2.0) Musée technique (SS PO 2.0)

Les frères Nobel ont recouru aux dernières technologies pour développer leur activité pétrolière et ont été les pionniers du développement des premiers navires pétroliers. Le premier cargo de ce type au monde, nommé Zoroastre, appartenait à leur compagnie.

Zoroaster Domaine public Domaine public

Établissant des laboratoires de recherche à Bakou et employant des dizaines de scientifiques, les frères Nobel se sont appuyés sur les sciences et technologies pour consolider leur activité commerciale.

Emanuel Nobel, le fils aîné de Ludvig Nobel, a repris l'entreprise pétrolière de la famille après la mort de son père en 1888. Sputnik Sputnik

La direction de l’entreprise était en outre connue pour le bon traitement qu’elle accordait à ses employés, chose rare avant la révolution russe. Les frères Nobel ont introduit un système de partage des bénéfices avec les travailleurs, ont investi dans l’amélioration de leurs conditions de vie et ont fait des dons aux écoles et aux hôpitaux dans les zones où leur société opérait.

Production pétrolière des Nobel à Bakou, en Azerbaïdjan. 1875-1920 Musée technique (SS PO 2.0) Musée technique (SS PO 2.0)

Au début du siècle, Branobel affichait une croissance exponentielle et était devenue la plus grande compagnie pétrolière de l’Empire russe. Elle exploitait plus de 500 puits de pétrole et employait quelque 12 000 travailleurs. Mais la révolution russe a mis un coup d’arrêt l’impressionnante montée en puissance de l’entreprise.

>>> La Russie a eu sa propre «ruée vers l’or» avant les États-Unis

Production pétrolière des Nobel à Bakou, en Azerbaïdjan. 1875-1920 Musée technique (SS PO 2.0) Musée technique (SS PO 2.0)

L’Armée rouge a pris Bakou fin avril 1920. Les bolcheviks ont nationalisé les actifs de Branobel, privant ses fondateurs de contrôle sur l’entreprise.

Production pétrolière des Nobel à Bakou, en Azerbaïdjan. 1875-1920 Musée technique (SS PO 2.0) Musée technique (SS PO 2.0)

Cependant, les ingénieux frères ont capitalisé sur l’incertitude entourant le fait de savoir si les bolcheviks remporteraient la guerre civile russe et ont vendu leurs parts dans la société, qui avait alors déjà été nationalisée par les bolcheviks, à l’American Standard Oil Company, Inc.

Production pétrolière des Nobel à Bakou, en Azerbaïdjan. 1875-1920 Musée technique (SS PO 2.0) Musée technique (SS PO 2.0)

Une partie des sommes obtenues serait utilisée par Alfred Nobel pour fonder le prix Nobel en 1901.

Les frères Nobel sont depuis généralement considérés comme les fondateurs de l’industrie pétrolière russe, qui est devenue l’une des plus importantes au monde.

De quelles ressources naturelles dispose la Russie ? Trouvez la réponse dans cette autre publication.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.