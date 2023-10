Cinq expériences immanquables lors d’un séjour à Moscou

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

0. Par défaut : Visiter la Place Rouge

Cette attraction touristique n’a pas besoin de promotion supplémentaire ! C’est vraiment la première chose à faire à Moscou ! Dans l’ancienne langue russe, le mot « rouge » signifiait aussi « beau » et il s’agit véritablement de la plus belle place de la ville.

Il n’est pas question de seulement prendre des selfies avec les remparts et les tours du Kremlin ou la magnifique cathédrale Saint-Basile. Vous pouvez également visiter le mausolée de Lénine et apercevoir le corps soigneusement conservé du révolutionnaire soviétique. Vous pouvez également explorer les nombreux siècles d’histoire de la Russie au Musée historique d’État. Et, bien sûr, vous pouvez faire du shopping dans les galeries du GOuM ou simplement jeter un coup d’œil à l’intérieur pour voir à quel point ce lieu est grandiose. N’oubliez pas de regarder le plafond et le toit incroyables !

1. Assister à un ballet au théâtre Bolchoï

Visiter Moscou sans organiser une soirée de ballet serait un crime. Vous aurez de la chance si les dates de votre voyage correspondent aux représentations de l’emblématique Lac des cygnes, tandis qu’en hiver, optez pour Casse-Noisette, qui offre une incroyable ambiance de Noël. Cependant, n’importe quel autre ballet ou opéra fera l’affaire ! Au moins, vous pouvez aller boire du champagne dans les somptueux intérieurs du Bolchoï. N’oubliez pas de vous habiller en conséquence !

Si vous n’arrivez pas à vous procurer des billets pour le Bolchoï ou si ceux-ci dépassent votre budget, essayez de visiter le Théâtre académique musical de Moscou Stanislavski et Nemirovitch-Dantchenko et profitez d’un ballet ou d’un opéra qui n’a rien à envier à ceux du Bolchoï.

2. Prendre le métro de Moscou

Le métro de la ville est en fait un gigantesque musée souterrain. Il vaut donc la peine de l’emprunter, même si vous préférez marcher ou prendre un taxi. Ne manquez pas les magnifiques mosaïques des stations Komsomolskaïa, Kievskaïa, Maïakovskaïa et Novokouznetskaïa, frottez le museau du chien ou le bec du coq en bronze pour vous porter chance à la station Plochtchad Revolioutsii (Place de la Révolution), faites un petit tour des anciennes villes russes sur les panneaux muraux de la station Tsvetnoï Boulevar et admirez les lustres et les bas-reliefs en marbre de la station Park Koultoury !

Si vous faites un ou deux trajets, vous pouvez acheter un billet « un-deux ». Cependant, si vous avez l’intention d’utiliser le métro plus souvent, il vaut la peine d’acheter une carte Troïka et de la recharger quand vous en avez besoin. Elle peut servir de souvenir lors de votre départ (et pourra être réutilisée la prochaine fois que vous serez à Moscou !).

3. Admirer l’art à la galerie Tretiakov

Moscou est une ville pleine d’histoire, d’art et de culture. La galerie Tretiakov abrite l’une des plus grandes collections d’œuvres d’art nationales. À l’origine, il s’agissait de la collection privée d’un entrepreneur moscovite du XIXe siècle, Pavel Tretiakov, qui a ensuite fait don de l’ensemble de la galerie à la ville, à titre gracieux.

Vous pouvez découvrir des peintures aussi importantes qu’Ivan le Terrible et son fils Ivan le 16 novembre 1581 d’Ilia Répine, La Boyarine Morozova de Vassili Sourikov, Les Bogatyrs de Viktor Vasnetsov et bien d’autres encore, ainsi que des portraits des personnes les plus illustres de Russie.

Si vous manquez de temps, voici notre guide des principaux chefs-d’œuvre à découvrir. Et si vous êtes plus intéressé par l’art d’avant-garde ou l’art officiel soviétique du XXe siècle (et que vous voulez voir le légendaire Carré noir de Kasimir Malevitch), vous devriez visiter la nouvelle galerie Tretiakov sur Krymski Val, qui n’est pas loin de l’« ancienne » galerie.

4. Remonter le temps jusqu’à l’URSS au parc VDNKh

Après avoir exploré le centre-ville, faites une petite excursion un peu à l’extérieur jusqu’à la station de métro VDNKh, où se trouve le passionnant parc de l’ère soviétique. VDNKh est un acronyme russe pour « Exposition des réalisations de l’économie nationale ». C’était autrefois l’endroit où l’on rassemblait et exposait ce qui se faisait de mieux dans toutes les républiques soviétiques.

Aujourd’hui, c’est une zone de loisirs et un parc de divertissements avec de nombreux cafés, restaurants et lieux de restauration de rue. Vous pouvez louer un vélo, une trottinette ou explorer son immense territoire à pied. Vous remarquerez immédiatement la magnifique architecture de style impérial stalinien et les incroyables fontaines qui vous entourent. Vous pourrez ensuite visiter plusieurs petits musées consacrés à l’espace, à l’histoire, aux jouets soviétiques, ou encore aux films d’animation, et même un garage à usage spécial. Nous vous garantissons que les enfants s’amuseront beaucoup au Moskvarium !

5. Mangez chic !

Après toutes ces nourritures spirituelles, il est temps de se faire plaisir avec de la vraie pitance ! Moscou est réputée pour ses nombreux restaurants de toutes les cuisines, pour tous les goûts et pour tous les budgets. Il existe même une chaîne locale de restauration rapide « à la russe » appelée Teremok, où vous pourrez déguster à bas prix des bliny (crêpes), des pelmeni (ravioles) et des boissons traditionnelles comme le mors ou le sbiten.

Cependant, Moscou est une mégapole tellement élégante et offrant tant de possibilités que nous nous devions de vous recommander de dîner dans l’un des restaurants recommandés par le guide Michelin en 2021, lorsque cette classification internationale est officiellement arrivée en Russie ! Le Twins Garden et le White Rabbit du chef primé Vladimir Moukhine, l’ARTEST - Chef’s Table d’Arkadi Novikov et bien d’autres encore – consultez ici notre guide détaillé des endroits les plus branchés et les plus savoureux si vous ne vous souciez pas de votre budget !

