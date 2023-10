Cinq faits captivants au sujet de Moscou

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Moscou compte le plus important nombre de bibliothèques

Sergueï Gouneïev/Sputnik Sergueï Gouneïev/Sputnik

Il y en a plus de 500, dont la bibliothèque d’État de Russie avec la collection de livres la plus importante en Europe. Imaginez seulement : 48 millions de livres, comptes rendus des sciences et magazines. Elle ne cède qu’à la bibliothèque du Congrès des États-Unis, qui abrite plus de 164 millions d’ouvrages.

Ville aux élans

Evgeny Biatov/Sputnik Evgeny Biatov/Sputnik

Au même titre que des sangliers sauvages, ces animaux vivent dans le parc national Lossiny ostrov (Лосиный остров, ce qui signifie « île aux élans »). Avec sa flore et sa faune de la taïga, cette réserve se trouve dans l’enceinte de la mégapole.

Vous y trouverez des sentiers touristiques, en empruntant lesquels pour un prix modéré vous pourrez contempler la nature intacte de la région de Moscou. Dans sa biostation, les visiteurs pourront voir et en apprendre plus sur les élans.

Le Kremlin fait partie d’un grand cimetière

Dépôt de gerbe au pied du monument au maréchal Boudionny Sergueï Pyatakov/Sputnik Sergueï Pyatakov/Sputnik

Le premier enterrement de masse près des remparts du Kremlin remonte aux années ayant suivi la révolution de 1917. Y gisent des leaders politiques et militaires tant soviétiques qu’étrangers ayant contribué aux idées communistes, dont l'écrivain et journaliste américain John Reed ou encore Sen Katayama, fondateur du Parti communiste japonais.

À ce jour, 115 urnes funéraires sont conservées dans la nécropole, et la principale curiosité de l’endroit est le mausolée, où gît toujours le leader de la révolution bolchévique Vladimir Lénine.

Et saviez-vous, en outre, que le Kremlin est l’un des plus grands musées au monde ?

Les voix annonçant les stations aident à s’orienter dans le métro

Chien-guide Alexeï Maychev/Sputnik Alexeï Maychev/Sputnik

Les stations sont annoncées par une voix soit masculine, soit féminine. En effet, cette première résonne quand l’on prend des rames allant du centre-ville vers la périphérie ou suivant l’ordre des aiguilles sur les lignes circulaires. Dans le cas contraire, c'est la voix féminine que l’on entendra. L’objectif ? Avant tout, aider les personnes privées de vue à mieux s’orienter dans le métro.

Depuis Moscou, l’on peut rejoindre l’océan Arctique par voie fluviale

Gare fluviale du Nord Agence Moskva Agence Moskva

Des croisières touristiques régulières menant vers la mer Blanche, qui fait partie de l’océan Arctique, partent depuis la capitale.

La Moskova fait partie du bassin de la Volga, si bien qu’il est possible de traverser la partie nord-ouest de la Russie par voie fluviale. Un aller prendra entre 6 et 7 jours. Souvent, les croisières vont jusqu’aux îles Solovki, dans son aire marine.

