Une symphonie de pierre ponce: les falaises de Koutkhiny Baty au Kamtchatka

La réserve naturelle Kronotski, dans le sud du Kamtchatka, est un lieu prisé des ours (lisez notre article à leur sujet ici). Les falaises blanches appelées Koutkhiny Baty sont l’une des attractions naturelles de ce sanctuaire faunique.

Situées à environ 4 km du lac Kourile, dans un endroit des plus pittoresques, elles ressemblent à des formations géantes de pierre ponce.

Ces rochers mesurent jusqu’à 110 mètres de haut et font 12 à 30 mètres d’épaisseur. La couleur varie du blanc neige à l’ocre, et ces montagnes s’effritent littéralement entre vos mains. Mais comment est apparue cette pierre ponce ?

Le Kamtchatka comprend de nombreux volcans actifs et éteints. Il y a des milliers d’années, les éruptions étaient nombreuses, et le paysage était très différent.

La pierre ponce est une formation poreuse provenant de lave solidifiée et saturée de gaz. Des siècles plus tard, de la terre a recouvert le site, des bois ont poussé et les ruisseaux et les vents ont commencé à éroder la fragile pierre ponce, lui donnant des formes féériques.

Les géologues estiment que ces falaises ont commencé à se former il y a environ 8 000 ans et qu’elles présentent depuis au moins 5 000 ans leur forme actuelle.

Outre les facteurs naturels, il existe aussi une légende. Ces lieux sont habités par les Itelmènes, un peuple apparenté aux Amérindiens, et son nom, Koutkhiny Baty, lui a été donné par les peuples autochtones.

8Koutkh est un personnage clé des contes de fées locaux. Il travaillait à la création du monde et, dans son temps libre, il aimait pêcher sur les rives du lac Kourile, qui regorge de poissons. Après avoir pêché, il avait l’habitude de tirer son bateau pour le sécher sur le rivage ; mais quand il revenait, tant de temps s’était écoulé (Koutkh était très occupé) que le bateau se transformait en pierre - il devait en obtenir un nouveau.

Cette légende a été consignée au XVIIIe siècle par l’explorateur du Kamtchatka Stepan Kracheninnikov, l’un des premiers étrangers à décrire ce lieu. D’en haut, on a vraiment l’impression que ces falaises abruptes sont des bateaux de pêche alignés en rang. Baty est le nom donné à des bateaux du Kamtchatka.

Si vous voulez voir Koutkhiny Baty de vos propres yeux, vous devrez faire une randonnée de plusieurs jours avec un groupe de marcheurs chevronnés, car il n’existe aucun moyen de transport pour vous y amener.

