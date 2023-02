En images: une carte ethnographique de la Russie réalisée en broderie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vous ne trouverez pas de villes, de montagnes ou de forêts sur cette carte de la Russie : les différentes régions y sont représentées à l’aide de broderies. Par endroits, vous pouvez deviner les contours de sites signalés par des points de couture particuliers, des armoiries, des peuples entiers ou encore des animaux et oiseaux étranges.

Cette carte brodée de la Russie apparue en 2022 se trouve au Musée national tchouvache à Tcheboksary. Située dans la région de la Volga en Russie, la Tchouvachie est souvent surnommée « le pays des cent mille broderies » - nulle part ailleurs vous ne verrez une telle richesse et une telle variété de motifs. On y célèbre même le 26 novembre la Journée de la broderie tchouvache.

Du couvre-chef à la carte de Russie

Tout a commencé avec un sourpan brodé, une coiffe de femme, raconte la directrice du musée, Irina Menchikova. « Nous avons décidé de décorer les extrémités de cette toile de six mètres avec des broderies de différentes régions de Tchouvachie. Nous avons envoyé des bandes de tissu aux artisans, puis les avons cousues ensemble et avons présenté le tout lors du festival en 2020. On nous a demandé ce que nous ferions l’année prochaine. Et nous avons décidé de broder une carte de Tchouvachie ».

La première carte brodée de la République socialiste soviétique autonome tchouvache a été créée en 1937. zivil.cap.ru

Des artisans locaux avaient brodé une carte de la Tchouvachie en 1937, mais c’était une carte géographique - avec des forêts, des villes et villages, des routes. « Nous avons décidé de réaliser une carte ethnographique. Nous avons envoyé le tissu de la forme requise dans nos régions et avons demandé aux artisans de les broder dans leur style traditionnel. La condition principale était simplement de ne pas dépasser les bords et d’utiliser la broderie à la main ».

Le musée n’a découvert le résultat que lorsqu’ils ont envoyé leur travail. Dans une zone, des ornements anciens avaient été brodés, dans une autre - les peuples vivant à proximité, dans la troisième - le mythique cheval volant Ourgamak et son chevalier. La carte a tellement ravi les participants à la Journée de la broderie que le chef de la république a proposé de réaliser une carte brodée de tout le pays pour la Journée de la Russie célébrée le 12 juin. Le Musée national tchouvache a préparé des matériaux de la taille et de la forme requises et les a envoyés aux artisans de toutes les régions – ces derniers ont soutenu l’initiative avec plaisir.

Trois soleils, arbre de vie et « diamants »

Plus de 200 artisans ont travaillé à la création de la carte pendant six mois. Et quand ils ont envoyé les pièces finies, il s’est avéré que même les régions les plus éloignées avaient presque les mêmes symboles en matière de broderie, et au niveau culturel au sens large.

« En Tchouvachie, par exemple, le symbole principal est le soleil, explique Olga Kouchmanova, directrice du département des activités culturelles et éducatives du musée. Il y a une légende selon laquelle trois soleils brillaient sur la terre tchouvache, mais l’un s’est finalement transformé en lune ; l’autre s’est brisé en mille morceaux et a donné les étoiles ». Les mêmes symboles solaires trait pour trait figuraient sur les œuvres des régions de Smolensk, Penza, Samara.

Sur les cartes de l’Ingouchie, du Daghestan et de la région d’Astrakhan, le soleil est différent – il darde trois rayons. Et sur les cartes du Kamtchatka, de Tchoukotka, de Magadan et de Iamal, le soleil est constitué de perles avec une lisière en fourrure. « Notre ancienne broderie reflète tout l’univers et la vie des Evenks », explique l’une des artisanes locales, Galina Bouchouïeva, qui a elle-même des racines evenkes, afin de décrire la broderie de Magadan.

Soit dit en passant, les peuples autochtones d’Extrême-Orient possèdent également des légendes concernant trois soleils.

Un autre symbole commun à de nombreuses nations est l’arbre de vie. Le plus remarquable d’entre eux se trouve peut-être sur la carte brodée de la Yakoutie. Il est décoré de « diamants » symboliques (et pas seulement). De leur côté, les artisans du Bachkortostan ont brodé sur leur arbre des peuples vivant dans les différentes régions de la république. Dans l’est de la Russie, dans le sud de la région de la Volga et dans l’Oural, on peut voir des fleurs et des brindilles similaires. Et ce alors que les régions sont situées à plusieurs milliers de kilomètres les unes des autres.

Dans les régions de Sibérie, vous pouvez également observer différents animaux. Bien sûr, les rennes sont souvent représentés, mais en Tchoukotka et au Kamtchatka, vous pouvez également voir un ours polaire et ours brun respectivement. La région d’Irkoutsk est représentée sur cette carte par un étrange animal, le babr - comme le disent les légendes, c’était à l’origine un tigre, mais il y a quelques siècles, l’héraldiste s’est emmêlé les pinceaux et, par conséquent, il a peint soit un castor, soit une martre… une créature incompréhensible, mais mémorable.

Broderie dorée et dentelle

Bien sûr, Moscou est immédiatement visible sur la carte - les maîtres ont décidé de montrer le Kremlin encadré par un motif de fils d’or. Cette technique a également été utilisée sur la carte de Carélie, sur laquelle des motifs pomors ont été réalisés (on en parle ici). Vologda a réalisé sa région selon la technique du « verre de Vologda » - il s’agit de dentelle en fils blancs sur une base blanche. Orenbourg a transféré sur la carte les motifs de ses foulards.

Inspirées par la carte brodée de la Russie, de nombreuses régions fabriquent désormais leurs propres cartes brodées - le musée de Tcheboksary compte présenter une collection à l’été 2023.

