Le VDNKh dans les années 1990 et aujourd’hui: une impressionnante renaissance

Arche

Service de presse du VDNKh Service de presse du VDNKh

C’est la première chose que l’on voit en entrant dans le VDNKh. À l’occasion du 75e anniversaire du parc des expositions, l’arche d’entrée monumentale en est officiellement devenue le logo. Elle a été construite dans les années 1950 et sa restauration n’a eu lieu qu’en 2018.

Pavillon Kazakhstan

Service de presse du VDNKh Service de presse du VDNKh

Avant sa restauration, le bâtiment abritait l’exposition industrielle Métallurgie. Après une rénovation majeure en 2021, le pavillon a radicalement changé de finalité et est devenu le centre national du Kazakhstan. Il permet aux visiteurs de découvrir la culture de ce pays centrasiatique.

Pavillon Musée de l’Orient

Service de presse du VDNKh Service de presse du VDNKh

Le musée a également subi une rénovation majeure et, à la place des murs gris, on voit désormais une façade de style oriental. À l’intérieur, vous pouvez voir l’exposition permanente Préserver la culture montrant des pièces de la collection du musée, constamment complétées par de nouveaux objets.

Pavillon Azerbaïdjan

Service de presse du VDNKh Service de presse du VDNKh

Le pavillon restauré a ouvert ses portes en 2019. L’intérieur original de 1939 a été préservé et de nouvelles expositions sont apparues – elles sont par exemple consacrées à des personnalités célèbres de l’Azerbaïdjan et à la production de vitraux.

Pavillon Abkhazie

Service de presse du VDNKh Service de presse du VDNKh

Jusqu’en 2014, le pavillon s’appelait « Chimie », et l’on pouvait y voir des expositions consacrées aux bases de cette science. Après sa restauration en 2018, des expositions sur l’histoire et la culture de l’Abkhazie ont commencé à y être organisées.

Pavillon Pétrole

Service de presse du VDNKh Service de presse du VDNKh

Ce pavillon a jadis abrité une exposition consacrée à la betterave sucrière, puis à la production de sucre en général. Cependant, dans les années 1960, le nom a changé et des expositions dédiées à l’industrie pétrolière russe ont commencé à y être organisées.

Pavillon de la robotique

Service de presse du VDNKh Service de presse du VDNKh

Ce pavillon a accueilli par le passé de nombreuses expositions diverses et variées, par exemple le musée de l’URSS, la « maison des Papillons » et le bureau de représentation de la Géorgie. Après sa rénovation en 2014, l’exposition interactive Robostantsia, consacrée aux réalisations de la robotique russe, y a pris ses quartiers.

Pavillon Géologie

Service de presse du VDNKh Service de presse du VDNKh

Dans les années 1950, le pavillon était dédié aux cultures du lin, du chanvre, etc. En 1959, le thème a radicalement changé. Le pavillon, rebaptisé Géologie, abrite désormais l’exposition 12 signes du vivant, où les visiteurs apprennent à distinguer le vivant du non-vivant selon des critères scientifiques.

Pavillon Espace

Service de presse du VDNKh Service de presse du VDNKh

La première exposition du pavillon parlait de la mécanisation et de l’électrification de l’agriculture. Depuis 1967, l’exposition s’appelle Espace : des maquettes ainsi que de véritables engins et objets spatiaux y sont exposés.

Pavillon Musée du cinéma

Service de presse du VDNKh Service de presse du VDNKh

Initialement, le pavillon accueillait des expositions consacrées à la transformation des produits agricoles, mais après l’effondrement de l’URSS, elles ont pris fin. En 2017, une modernisation majeure du pavillon a eu lieu ; il abrite désormais le Musée du cinéma, qui revient sur les origines et les réalisations du cinéma soviétique et russe.

Pavillon Théâtre des Contes

Service de presse du VDNKh Service de presse du VDNKh

Après son ouverture en 1939, le pavillon s’appelait Tourbe et proposait de découvrir les technologies d’extraction, de transformation et d’utilisation de cette matière. Dans les années 1960, il a été rebaptisé Jeunes techniciens, et il abrite actuellement l’espace multimédia Théâtre des contes, où les visiteurs peuvent participer à différentes représentations.

Grande image champêtre

Service de presse du VDNKh Service de presse du VDNKh

Auparavant, cet endroit était un simple jardin, mais on trouve désormais à sa place tout un système de parterres de fleurs. Les différentes parties de ce lieu inhabituel créent une grande image abstraite. Quand le vent commence à souffler, on dirait qu’elle prend vie.

Théâtre vert

Service de presse du VDNKh Service de presse du VDNKh

Avant sa restauration, le théâtre en plein air était en piètre état et n’était plus utilisé, mais les choses ont changé. Actuellement, c’est une grande salle de concert qui accueille musiciens et acteurs de théâtre.

Étang

Vladimir Vyatkin/Sputnik ; Service de presse du VDNKh Vladimir Vyatkin/Sputnik ; Service de presse du VDNKh

Le Grand étang était autrefois un endroit propice à la promenade ; après restauration, c’est devenu un complexe de loisirs à part entière ouvert à tous les visiteurs du VDNKh.

L’Épi d’or

Service de presse du VDNKh Service de presse du VDNKh

La fontaine sur l’étang est l’une des trois fontaines principales de VDNKh (à côté d’elle, on trouve aussi L’Amitié entre les peuples et La Fleur de pierre). Aujourd’hui, la deuxième version de cette fontaine est située sur l’eau, la première ayant été démontée en 1949 à cause de la rouille qui avait attaqué les plaques de cuivre. La nouvelle fontaine a été agrandie ; lors de sa restauration, elle a en outre été traitée contre la corrosion et sa base a été renforcée.

