Cinq conseils pour une aventure inoubliable à Novgorod: que faire, voir et boire?

Le long de la route de Moscou à Saint-Pétersbourg, il y a beaucoup de villes qui vous inspireront à oublier vos plans et à vous plonger dans l'histoire, les traditions et la beauté russes. Russia Beyond explore aujourd’hui la ville de Novgorod afin de pimenter votre séjour ici et de vous donner envie d'explorer le pays.

Russia Beyond désormais sur Telegram! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Novgorod, aussi appelée Veliki Novgorod (Novgorod la Grande) est plus ancienne que l'État russe lui-même et est le berceau de la civilisation russe. Il s’agit de l’un des rares endroits où l’on peut voir la plus ancienne architecture religieuse et civile du pays. Cette cité vaut indéniablement le détour !

Faites une excursion insolite

Pour découvrir la ville sous un angle original, vous pouvez prendre part à l’excursion Barskie zabavy (Les divertissements seigneuriaux), qui vous la présentera avec des haltes dans des bars particulièrement intéressants où il est possible de déguster les spécialités locales les plus populaires. La visite vous expliquera ce que les habitants de Novgorod buvaient il y a 500 ans, comment ils se préparaient avant une sortie nocturne, ainsi que l'aspect des bars ou tavernes de l'époque (et quand ils ont ouvert pour la première fois en Russie).

Legion Media Legion Media

Avez-vous déjà erré dans un cimetière d'une ville ancienne la nuit ? Nous l'avons fait pour écrire cet article et c'était très intéressant : assurez-vous d'être dans un groupe de personnes amicales, d'avoir des lampes et des bottes en caoutchouc. Aussi, ne soyez pas trop sensible.

Pendant que vous regardez autour de vous en attendant le réveil des morts, votre guide vous racontera comment les gens étaient enterrés dans le Novgorod médiéval, d'où proviennent les symboles des cimetières du XVIIIe au XXe siècles, comment l'industrie funéraire a changé à l'époque soviétique et où les Novgorodiens célèbres ont trouvé leur dernier refuge.

Pour d'autres visites hors du commun (consacrées à la communauté locale des Vieux Croyants, aux anciennes icônes russes, à l'histoire du Kremlin de Novgorod et aux lieux les plus importants de la ville), ainsi que pour plus d'informations sur leur organisation, vous pouvez consulter le site du centre touristique Rus Novgorodskaïa.

Lire aussi : Six magnifiques raisons de parcourir l’Anneau d’or de Russie



Admirez le cœur de la ville : le kremlin de Novgorod

Croyez-le ou non, mais le kremlin est le cœur de nombreuses villes russes anciennes, pas seulement de Moscou. Situé sur la rive de la rivière Volkhov, cet endroit est très pittoresque avec ses bastions et ses coupoles dorées, ressemblant à une île flottante prête à dériver.

Legion Media Legion Media

Érigée au XIe siècle et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette forteresse médiévale a été construite en pierre ainsi qu’en brique et avait pour but de protéger le centre-ville. Cette citadelle s’impose donc définitivement comme le cœur de la cité et l'endroit numéro un à visiter à Novgorod.

Le trésor principal du kremlin, ainsi que de toute la ville, est la cathédrale Sainte-Sophie datant du XIe siècle, avec des fresques originelles des saints Constantin et Hélène soigneusement conservées, ainsi que l'inestimable icône Notre-Dame du Signe réalisée au XIIe siècle et qui, selon la légende, a aidé Novgorod dans sa bataille contre la cité rivale de Souzdal et ses alliés. La cathédrale abrite également les reliques de saints et princes russes.

Promenez-vous autour de la cour de Iaroslav et du marché médiéval

La zone située de l'autre côté de la berge du Kremlin doit son nom à l'ancienne résidence du prince Iaroslav le Sage. L'ensemble comprend de nombreuses œuvres architecturales inestimables, avec des églises datant du XIIe au XVIIe siècles, comme la plus ancienne, la cathédrale Saint-Nicolas de style byzantin.

Complexe médiéval (datant de 1113) sur la place du marché Legion Media Legion Media

La ville ayant été membre de la Hanse (association historique des villes marchandes d'Europe du Nord), son marché était le plus considérable sur la route commerciale allant des Varègues aux Grecs, avec une grande variété de marchandises, de la fourrure au miel. L'ancienne enceinte, qui ressemble beaucoup à un aqueduc, fait partie du bâtiment de la place du marché de Novgorod et se dresse toujours au bord de la rivière.

Se trouve également un joli monument à la mémoire d'une touriste fatiguée au bord de la rivière dans l'endroit le plus pittoresque, juste en face du kremlin. Prenez-vous en photo à ses côtés et n’oubliez pas de laisser une pièce dans sa chaussure, on dit que cela porte chance !

Lire aussi : Iaroslavl: que voir dans la «capitale» de l’Anneau d'or de Russie

Goûtez la cuisine locale

Si vous voulez avoir la meilleure vue sur la ville, vous devriez définitivement prendre place au restaurant Fregat Flagman (Frégate Amirale), un navire amarré sur les quais de la Volkhov, juste en face du kremlin. C'est un endroit idéal pour célébrer votre aventure.

Il y a aussi le Zavod Bar sur la rue Guerman, qui propose des plats cuisinés dans un vrai four russe et des spécialités telles que des liqueurs locales (l'usine qui les produit s'appelle Alkon).

Le Dom Berga, situé sur la rue Bolchaïa Moskovskaïa, sert quant à lui une cuisine traditionnelle des marchands d’autrefois et se trouve dans un hôtel particulier authentique du XIXe siècle.

Parmi les spécialités de la cuisine locale, l’on trouve la soupe aux choux (le chtchi), divers plats à base de poisson, comme les boulettes de brochet, ainsi que la boisson alcoolisée nationale, la medovoukha (hydromel).

Achetez des souvenirs et des mets locaux

Si vous voulez emporter des souvenirs, vous pouvez vous rendre dans l'une des nombreuses boutiques de cadeaux et acheter des friandises et desserts locaux, tels que du pain d'épices, des bonbons Dounkina radost, ainsi que du miel de pomme de pin.

Medovoukha Legion Media Legion Media

Afin de garder quelque chose de vraiment spécial de votre séjour à Novgorod, n'hésitez pas à jeter votre dévolu sur des vêtements, du linge de lit, des serviettes élégantes et des nappes produits à l'usine Krestetskaïa strotchka (Ligne de croix). Cette entreprise perpétue les traditions uniques de la broderie folklorique russe du XIXe siècle.

Les liqueurs locales et la medovoukha seront aussi un cadeau idéal à rapporter à la maison.

Dans cet autre article, retrouvez de nombreux conseils pour des activités fascinantes dans les environs de cette cité médiévale.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.