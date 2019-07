Riourikides: cette dynastie qui gouvernait la Russie avant les Romanov

Est-il vrai que l’État russe a été fondé par des Non-slaves?

Oui, c'étaient très probablement des Varègues, bien qu’une chronique russe du XIIe siècle les ait appelés « Rous». Selon ces textes, Riourik (décédé en 879) était un prince varègue que les peuples finlandais et slaves du nord-ouest avaient invité en 862.

La discorde faisait rage parmi eux et une guerre éclata. Ils traversèrent la mer pour aller voir les Varègues connus sous le nom de Rous. Ces derniers portaient ce nom, tout comme d'autres étaient désignés Suédois, Normands, Angles, ou encore Goths. Les Tchoudes, les Slaves, les Krivitchi, et tous, dirent aux Rous : « Notre terre est grande et riche, mais il n'y a pas d'ordre. Venez régner et nous gouverner. » - Chronique des Temps passés (première chronique), Russie, XIIe siècle

L'invitation aux Varègues par Viktor Vasnetsov Getty Images Getty Images

Avec Riourik sont donc venus ses alliés (la chronique les appelle « frères »), Sineus et Truvor. Ils se sont établis avec leur cour dans les villes de Ladoga et Novgorod (Riourik), Beloozero (Sineus) et Izborsk (Truvor). Cet événement marquant, également connu sous le nom d’« Invitation aux Varègues », a été le point de départ de l'État russe. Truvor et Sineus moururent peu de temps après la création de leurs territoires et Riourik consolida ces terres au sein de son propre royaume. Les successeurs de Riourik, à commencer par son fils Igor (878-945), perpétuèrent par la suite la dynastie des Riourik, également connue sous le nom de « Riourikides ».

Getty Images Getty Images

Combien y avait-il de membres de la dynastie ?

Plusieurs centaines. Cependant, le nombre exact ne peut être estimé en raison du manque de sources historiques. L'arbre généalogique le plus complet des Riourikides peut être vu ici (lien en russe).

Riourik sur le monument du millénaire à Novgorod Dar Veter (CC BY-SA 3.0) Dar Veter (CC BY-SA 3.0)

Au XIe siècle, la dynastie s'est beaucoup élargie et des sous-dynasties se sont formées. De nombreux princes gouvernaient des centaines de villes à travers la Russie, créant une fragmentation féodale du pays. La dynastie avait plus de cinq branches principales à l'époque.

Combien de temps ont-ils gouverné la Russie?

Pendant 748 ans - de 862, date à laquelle Riourik et ses frères furent invités, jusqu'à 1610, année où fut déposé le dernier tsar des Riourikides, Vassili IV de Russie (Vassili Chouïsky).

Forteresse d'Izborsk Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

Qui étaient les Riourikides les plus célèbres?

Vladimir le Grand, qui baptisa la Russie.

Iaroslav le Sage, fondateur de la première loi russe, la Rousskaïa Pravda.

Vladimir II Monomaque, qui unifia la Russie kiévienne.

Iouri Dolgorouki, fondateur de Moscou.

Alexandre Nevski, vainqueur face à l'ordre teutonique.

Alexandre Nevski par Pavel Korine Global Look Press Global Look Press

Ivan Ier de Moscou (Ivan Kalita), qui commença à unifier les terres entourant Moscou en tant que ville centrale.

Dmitri Donskoï, qui vainquit les Tataro-Mongols lors de la bataille de Koulikovo (1310).

Ivan III le Grand, premier grand prince de Moscou.

Ivan le Grand Getty Images Getty Images

Ivan IV le Terrible, premier tsar russe.

Quand et pourquoi le règne de la dynastie des Riourikides a-t-il pris fin?

Vassili Chouïsky Vladimir Boiko/Global Look Press Vladimir Boiko/Global Look Press

Vassili Chouïsky (1552-1612) fut le dernier tsar de la dynastie à gouverner la Russie en 1606, après la mort de Faux Dmitri Ier, un « tsar imposteur ». Chouïsky appartenait à la branche de Souzdal des Riourikides. Il gouverna pendant quatre ans, mais ne fut jamais reconnu. Même à Moscou, il avait peu ou pas d'autorité. En 1610, il fut déposé par les princes Vorotynski et Mstislavski. Chouïsky devint moine et mourut deux ans plus tard en Pologne.

Les Riourikides et les Romanov étaient-ils liés?

Mikhaïl Romanov Sputnik Sputnik

Oui, les Romanov avaient un ancêtre parmi les Riourikides - Fiodor Kochka (« le chat »), décédé en 1407. Son arrière-arrière-petit-fils, Roman Zakharine-Kochkine (décédé en 1543), était l’ancêtre des Romanov.

Combien de Riourikides restait-il après l'arrivée des Romanov au pouvoir ? Que sont-ils devenus ?

Les Riourikides perdirent leurs droits sur le trône, car Mikhaïl Fiodorovitch (1596-1645), le premier Romanov, fut élu par le Zemski Sobor de 1613 (un parlement russe occasionnel des XVI-XVIIe siècles). Ainsi, les Romanov arrivèrent au pouvoir en vertu de la loi du territoire.

Domaine public Domaine public

Les Riourikides étaient néanmoins grandement respectés. Ils conservèrent tous leurs titres princiers même après les réformes de Pierre le Grand. Au début du XVIIIe siècle, il y avait 47 dynasties princières russes, la plupart d'entre elles étant des branches des Riourikides. Dans les années 1880, il en restait 36. Ils menaient des vies très différentes, mais servaient surtout l'État en tant que fonctionnaires ou officiers de l'armée.

Nikita Lobanov-Rostovski Eugene Odinokov/Sputnik Eugene Odinokov/Sputnik

Actuellement, des milliers de personnes possèdent l’ADN des Riourikides. Nikita Lobanov-Rostovski (né le 6 janvier 1935), généalogiste et collectionneur, est l'un des Riourikides contemporains les plus connus.

Andreï Gagarine Janvhei (CC BY-SA 3.0) Janvhei (CC BY-SA 3.0)

Le professeur de physique russe Andreï Gagarine (1934-2011) était un autre membre éminent des Riourikides. Il s'est marié trois fois et était père de deux filles et d'un fils. Le prince Dmitri Chakhovskoï (né en 1934), un autre Riourikide, est professeur de philologie. Il habite à Paris.

