Les kremlins russes à visiter au moins une fois dans sa vie (première partie)

Vous avez toujours pensé que «kremlin» désignait uniquement ce château en brique rouge à Moscou ? Pourtant, il y en a eu plus de 400 au cours de l'histoire et une vingtaine subsiste encore. Russia Beyond a donc décidé de vous présenter d'autres citadelles russes répondant à ce doux nom et méritant tout autant le détour. Voici la première partie.