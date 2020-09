Record mondial de portée: un fusil de précision russe hors-normes sera dévoilé en 2020

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le fabricant russe de fusils de précision Armes Lobaïev a annoncé que son dernier développement, le DXL-5, capable d'atteindre des cibles à 7000 mètres, serait dévoilé en novembre 2020.

« Le travail sur le projet DXL-5 Havoc bat son plein. Nous traitons actuellement les pièces restantes du fusil et des tests de tir sont prévus en novembre », déclare Vladislav Lobaïev, le propriétaire de la société.

Il affirme que le nouveau fusil sera « révolutionnaire » et sera construit pour quatre types de cartouches différentes.

>>> Le Top-3 des meilleurs fusils d'assaut au monde

La vitesse initiale devrait être au minimum de 4 à 5 Mach (soit 4 à 5 fois plus rapide que la vitesse du son). Cela signifie que les balles sortiront du fusil à une vitesse de 1 200 à 1 500 mètres par seconde. L'une de ces cartouches donnera au fusil une précision d'environ 70 minutes d’angle pour des cibles situées à 3000 mètres, explique Vladislav Lobaïev.

Pour le dire simplement et traduire la terminologie des tireurs d'élite dans un langage courant, les capacités du fusil permettent même à un tireur amateur de frapper facilement des cibles situées à plusieurs kilomètres. Auparavant, il fallait des années de formation professionnelle pour apprendre à une personne à atteindre des cibles éloignées. Par exemple, à la mi-2017, il a été signalé qu'un soldat des forces spéciales canadiennes non identifié, basé en Irak, avait établi un nouveau record en atteignant une cible à 3540 mètres.

« Nos calculs suggèrent que nous pourrons rendre notre fusil encore plus précis avec un autre calibre et atteindre 55 minutes d’angle pour des cibles à 3 000 mètres. Si une autre cartouche peut nous donner cette capacité supplémentaire, ce sera fantastique », espère le créateur du DXL-5.

Selon Lobaïev, l'objectif principal de la société est de faire du DXL-5 une arme confortable pour n’importe quel tireur, professionnel ou amateur.

>>> «Crépuscule», le seul fusil de précision au monde capable de frapper des cibles à 4 km

L'ingénieur principal de la société, Iouri Sinitchkine, affirme que les munitions du DXL-5 surpassent les cartouches de fusil de sniper les plus puissantes au monde - 12,7 x 99 mm et 12,7 x 108 mm (celles utilisées pour éliminer les véhicules blindés légers sur des distances allant jusqu'à à 2 km).

La société développe une version classique du DXL-5 ainsi qu’une version exclusive, créée pour établir des records du monde. Armes Lobaïev souhaite que sa version exclusive devienne la première arme à feu de la planète capable d'atteindre des cibles à 7 000 mètres. Lisez notre rapport spécial sur cette version du DXL-5.

« Nous allons apporter un certain nombre de nouveaux calibres à la gamme et déterminer lequel convient le mieux pour le tir record ! », explique Iouri Sinitchkine.

L'avenir possible du DXL-5

Le nouveau fusil est un projet propre d'Armes Lobaïev - il n’est pas parrainé par le ministère de la Défense du pays ou les forces de l’ordre.

Selon Iouri Sinitchkine, on pourra savoir s’il a des chances d’être adopté par les forces militaires russes et produit pour les unités spéciales après avoir effectué les tests. La société est également impatiente de produire et de vendre le fusil à l'international.

Dans cet autre article découvrez trois armes russes dont vous n'avez jamais entendu parler.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.