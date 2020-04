«Crépuscule», le seul fusil de précision au monde capable de frapper des cibles à 4 km

Plutôt lourde, l’arme de tireur d'élite la plus chère de Russie ne vous permettra pas de crapahuter à travers champs. Mais elle est capable de traverser un rail de trois centimètres et détient déjà plusieurs records...

À quelques heures de voiture de Moscou se trouve la petite ville de Taroussa, où se dresse un petit bâtiment de plain-pied avec une enseigne Armes Lobaïev. À première vue, la bâtisse ne paie pas de mine, mais derrière ses portes se trouve une usine où sont fabriqués les fusils de précision qui comptent parmi les plus puissants du monde.

Cette entreprise est devenue célèbre dans le monde à la mi-avril, lorsque les médias occidentaux ont commencé à publier des articles sur l'un des fusils les plus puissants et les plus meurtriers, qui a vu le jour ici.

Pour les fabricants, cette agitation sans précédent autour de leurs armes en Grande-Bretagne a été une surprise. « Les Britanniques s'ennuient pendant le confinement. Ils recherchent donc toutes sortes de bizarreries à l'étranger sur Internet », plaisante l'un des concepteurs du fusil à plus longue portée au monde, le SVLK-14S Soumrak (Crépuscule), Iouri Sinitchkine.

Toute cette excitation a attiré des milliers d'utilisateurs sur le site Web d’Armes Lobaïev, ce qui n’a toutefois pas débouché sur des commandes à part entière du Crépuscule (qui coûte la bagatelle de 34 300 euros). Le coronavirus et le confinement ont apporté des ajustements importants à la liste des achats dits essentiels…

Crépuscule

« Le fusil est conçu pour le sport et le tir à des distances extrêmes en termes de tir d'élite. C'est son objectif principal, et non le combat contre des terroristes quelque part en Syrie. Il s'agit d'un joujou de classe luxe », explique le concepteur.

Au cœur de la conception du Crépuscule - une simplicité et une précision maximales. « Il n'y a pas de fioritures et d'accessoires supplémentaires - le groupe de boulons est le plus rigide possible, avec un canon renforcé et un tir à un coup », raconte Sinitchkine. En effet, le Crépuscule n'a pas de chargeur comme les autres fusils : les munitions sont chargées une à la fois avant chaque tir comme dans les canons à longue portée de gros calibre de l'époque de la Seconde Guerre mondiale.

L’arme possède déjà plusieurs records du monde à son actif. Parmi eux, un tir à une distance de plus de trois kilomètres et une cible atteinte à 4 178 mètres.

« En fait il n’y a tout simplement rien à modifier à ce fusil. Nous expérimentons maintenant le tir de nuit à des distances de 2,5 kilomètres. De jour, nous avons réussi à établir un record du monde. Maintenant, nous voulons le faire dans l'obscurité totale », explique le concepteur.

Caractéristiques techniques

Ce fusil a été créé pour des cartouches .408 CheyTac (10, 3 mm), qui volent vers la cible à plus de 900 mètres par seconde à la sortie du canon.

« Par exemple, la puissance d'une telle cartouche transperce un rail métallique de trois centimètres d'épaisseur. Imaginez ce qui se passerait si un tel projectile frappait un ennemi ? Aucun gilet pare-balles ne peut vous sauver », a noté l'ingénieur.

Dans le même temps, il peut fonctionner à des températures extrêmes de -40 à +65 degrés dans toutes les conditions climatiques. Mais l’arme a un inconvénient majeur - son poids. Chaque fusil pèse près de 10 kilogrammes sans viseur, ce dernier ajoutant encore deux à quatre kilogrammes au poids total.

Avec cette arme, vous ne pourrez donc pas courir à travers les forêts et les champs, mais vous pouvez prendre du bon temps sur le terrain d'entraînement pendant le week-end.

