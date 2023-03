Comment préparer chez soi du tvorog, produit laitier le plus populaire de Russie?

Le tvorog, cette sorte de faisselle russe, peut à juste titre être considéré comme le plus «créatif» des produits russes, car les recettes possibles sur sa base sont infinies. Aucun autre aliment ne possède peut-être autant de propriétés exceptionnelles pour la santé et une telle richesse en substances nutritives, vitamines et minéraux.

J’adore le tvorog depuis que je suis enfant. Ma mère me disait de manger du tvorog si je voulais que mes os soient solides et mes dents bien aiguisées. Et je n’ai pas eu besoin d’être convaincu. J’avais l’habitude de dévorer cette substance blanche comme neige avec un énorme plaisir. Pratiquement tous les Russes aiment le tvorog et tout ce qui est fait avec. Les possibilités sont infinies.

La cuisine russe est célèbre pour ses produits de boulangerie, et parmi les plus populaires figurent la vatrоuchka – anneau de pâte avec une garniture de tvorog au milieu. Elle est un élément indispensable de la cérémonie du thé en Russie.

Outre le gâteau koulitch, la table de fête de la Pâque orthodoxe comprend un plat qui, en russe, signifie justement « Pâques » – la paskha. Il s’agit d’un bloc de tvorog en forme de pyramide tronquée symbolisant le Saint-Sépulcre. La paskha est préparée à partir de tvorog égoutté, de crème, d’œufs et de sucre, avec l’ajout de raisins secs, de fruits secs et de noix.

Au côté des pelmeni (ravioles russes), le plat préféré des Russes, il existe un mets préparé de manière similaire, sauf que la garniture de viande est remplacée par du tvorog, des pommes de terre ou des baies. On les appelle vareniki et, à mon avis, les meilleurs vareniki sont faits précisément avec du tvorog.

Le tvorog est un ingrédient de nombreux autres plats. J’ai beaucoup d’affection pour la tarte au tvorog qui est considérée comme l’ancêtre du cheesecake américain. Selon une théorie, la recette de ce dessert, qui a aujourd’hui conquis le monde, est arrivée en Amérique avec les immigrants d’Europe de l’Est. Au fil du temps, elle a subi un certain nombre de modifications pour devenir le plat que nous connaissons à présent.

Le tvorog est essentiellement constitué de la partie solide du lait de culture dans sa forme pure, sans aucun additif, et c’est à vous de décider si vous voulez le rendre sucré ou salé. Il peut être mélangé avec de la crème aigre et de la confiture ou du miel – le résultat est un dessert délicieux avec une quantité énorme de vitamines et de minéraux sains. Personnellement, je le préfère salé, en ajoutant de l’ail, du persil et de l’aneth finement hachés, et en l’adoucissant avec de la crème aigre faible en matière grasse.

Après avoir obtenu une consistance uniforme, je l’étale sur du pain de seigle noir au levain et je garnis la tartine d’un peu de hareng. Au début, ma femme trouvait cette façon de déguster le tvorog bizarre et disait qu’elle ne le mangerait jamais comme ça. Cependant, un jour, je l’ai surprise en train de faire des tartines avec ma recette : elle avait essayé et s’était rendu compte que c’était savoureux et intéressant.

Un autre de mes plats rapides favoris est celui des pâtes au tvorog. Je mélange du tvorog, de l’ail et des herbes avec des spaghettis ou des pennes de blé dur. La seule différence est qu’il est préférable d’utiliser de l’huile d’olive plutôt que de la crème fraîche, et que l’on peut ajouter des câpres finement hachées pour plus de saveur.

L’avantage du tvorog est que sa forte concentration en protéines et en composants nutritifs en fait un aliment sain et facile à digérer. Il est particulièrement bon pour les enfants en pleine croissance et les athlètes qui pratiquent une activité intense. Les bactéries contenues dans le tvorog ont en outre un effet positif sur la microflore intestinale. Or, ces bactéries sont absentes du fromage blanc ordinaire – elles doivent être sacrifiées pour permettre une conservation prolongée.

J’ai même entendu dire que le tvorog avait un effet sur le système nerveux, comme une sorte d’antidépresseur maison. Je ne peux pas attester de la véracité de ces affirmations, mais chaque fois que je mange du tvorog ou un plat savoureux à base de tvorog, mon humeur s’améliore nettement.

Ingrédients :

4 litres de lait (de préférence écrémé et pasteurisé)

le jus de 2 gros citrons (environ 120 ml)

Préparation :

Chauffez le lait à 40-45 degrés Celsius pendant 20-25 minutes. Versez ensuite progressivement le jus de citron fraîchement pressé. Le liquide va commencer à cailler – des grumeaux blancs vont se former.

Réduisez le feu au minimum et remuez constamment jusqu’à ce que le caillé se solidifie complètement.

Séparez les éléments solides du petit-lait ; versez le contenu de la casserole dans une passoire recouverte d’une mousseline, puis pressez-la pour l’égoutter.

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, retrouvez notre recette de la presnoukha russe, cette tartelette de seigle rustique au fromage blanc de la région de Tver.

