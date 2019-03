Délicieuse recette d’antan des blinis au levain et tvorog vanillé

Les crêpes russes, connues sous le nom de blinis, sont la vedette de la Maslenitsa, équivalent local du Mardis gras s’étendant sur une semaine et précédant le Grand carême. Voici donc l’une des plus authentiques recettes qu’il vous faut absolument expérimenter.

Les crêpes sont si populaires et répandues dans la cuisine russe que vous pourriez penser qu’il n’y a rien de spécial dans cette recette des plus simples. La réalité cependant est qu’il existe des dizaines de types de blinis, différant dans leurs ingrédients, saveurs et textures : fines ou épaisses, sucrées ou salées, natures ou garnies. Les crêpes au levain figurent certainement parmi les plus complexes à préparer, mais font également partie des plus délicieuses variations. Par ailleurs, seulement ces blinis à base de pâte au levain peuvent être qualifiés de traditionnellement russes. À noter qu’autrefois on ne les cuisait pas à la poêle, mais au four.

Au quotidien, je préfère cuisiner des crêpes sans levure, ce qui est plus facile et rapide. Mais je me rappelle encore de mon arrière-grand-mère réalisant toujours des « blinis amers », qui étaient assez épais et préparés selon la méthode « éponge ». Cela signifie qu’avant de faire la pâte, il est nécessaire de prévoir un pré-ferment, ou « éponge », une mixture humide au levain « activant » la pâte. Mon arrière-grand-mère cuisait ses crêpes dans un four, sur une poêle en fer forgé, ce qui les rendait riches, épaisses et dessinait à leur surface un motif en dentelle. Malheureusement, je n’ai pas la chance d’avoir un authentique four pour préparer de telles œuvres d’art culinaires, mais j’aime toujours profondément les blinis à base de levain. De plus, il est en réalité possible de les cuire à l’aide d’une poêle ordinaire à feu moyen.

Cette année, la Maslenitsa, fête traditionnelle russe où les blinis sont rois, débute le 4 mars et prendra fin le 10. Cela implique donc que vous pourrez vous goinfrer de crêpes une semaine entière sans que l’on ne puisse vous le reprocher. Pourquoi alors ne pas la célébrer avec cette recette traditionnelle ?

Ingrédients pour les blinis :

500ml de lait

250-300g de farine

2 œufs

15g de levure fraîche

40g de beurre

2 cuillères à soupe de sucre

½ cuillère à café de sel

Ingrédients pour la garniture :

400g de tvorog (il est également possible de le remplacer par de la faisselle)

100g de crème épaisse

1 cuillère à café de sucre vanillé ou d’extrait de vanille

miel

Préparation

1. Commencez par le pré-ferment, ou « éponge », pour votre pâte : dans un bol, versez la moitié du lait, ajoutez le sucre et la levure. Notez que le lait doit être chaud (environ 40°C) afin que la levure s’active et fasse effet. D’ailleurs, vous pouvez tout à fait remplacer la levure fraîche par 7g de levure en poudre. Mélangez les ingrédients jusqu’à ce que la levure se dissolve et commencez à ajouter la farine : environ 3-4 cuillères à soupe, car il vous faut à cette étape conserver une consistance relativement liquide.

2. Mélangez jusqu’à obtenir un ensemble homogène, recouvrez le bol d’un torchon et laissez-le à température ambiante une heure pour que son contenu double de volume. Le pré-ferment terminé doit être assez clair et aéré.

3. Préparez à présent la pâte à crêpe : au pré-ferment ajoutez les œufs, le beurre fondu et le restant de farine avec une pincée de sel.

4. Mélangez jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de grumeaux, versez l’autre moitié du lait et mélangez à nouveau. Recouvrez le récipient à l’aide d’un torchon et laissez-le reposer à température ambiante pour encore une heure, sans y toucher.

5. Maintenant, vous pouvez enfin réaliser vos crêpes : versez une louche de pâte sur une poêle chaude enduite de beurre. Vous remarquerez immédiatement une multitude de petites bulles apparaissant à la surface et créant un effet dentelé.

6. Cuisez vos blinis des deux côtés à feu intermédiaire afin d’obtenir une couleur brune-dorée. Chaque crêpe nécessite environ deux minutes de cuisson, il est donc préférable d’utiliser simultanément deux poêles pour aller plus vite.

7. Continuez jusqu’à épuiser la pâte et avoir un bon tas d’appétissants blinis.

8. Savourez-les natures, ou encore mieux, fourrez-les d’une délicieuse garniture. Pour cela, mélangez le tvorog et la crème épaisse, auxquels il est possible d’ajouter du miel et du sucre vanillé à votre convenance.

9. N’hésitez pas à mélanger la garniture à l’aide d’un batteur électrique afin d’obtenir une consistance très légère. Placez ensuite deux cuillères à soupe du mélange sur la surface des blinis et enroulez ces derniers en forme de tube.

10. Les blinis peuvent être dégustés chauds ou froids, et sont également particulièrement appréciables avec de la confiture, du lait condensé, ou toute autre garniture de votre choix !

Priatnogo appetita !

Dans cet autre article nous vous expliquons comment célébrer Maslenitsa comme un véritable Russe.

