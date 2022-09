Sept gourmandes recettes russes aux graines de pavot

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Brioches

Victoria Drey Victoria Drey

Des petites brioches appétissantes fourrées aux graines de pavot étaient cuites en Russie au XVIIe siècle. À cette époque, elles étaient vendues dans les bazars et, plus tard, sont apparues dans les boulangeries et cantines. Le principal secret de la préparation de ces délicieuses pâtisseries est de ne pas lésiner sur les graines de pavot.

Rogaliki

Legion Media Legion Media

Les Français mangent des croissants et les Russes des rogaliki (« cornet »), qui ne sont pas préparés avec de la pâte feuilletée, mais plus souvent avec de la pâte levée ou sablée. Les rogaliki russes sont fourrés au tvorog (fromage cottage), aux baies, aux noix, au chocolat ou, bien sûr, aux graines de pavot.

Makovnik

Victoria Drey Victoria Drey

Si les brioches et les rogaliki ne suffisent pas pour apprécier la saveur des graines de pavot, vous pouvez passer aux grandes formes – préparer un gâteau aux graines de pavot. Le makovnik est l'un des plats traditionnels de la Pâques orthodoxe, mais personne ne vous reprochera de le cuisiner à une autre date. Il semble qu'il y ait plus de pavot dedans que de pâte, pas étonnant pour un plat dont le nom est directement dérivé de « pavot » (mak, en russe).

Voici comment préparer ce gâteau :

Tout d'abord, broyez des graines de pavot dans un moulin à café ou un robot culinaire. Dans un grand saladier, tamisez de la farine et de la levure chimique avec une pincée de sel. Ajoutez les graines de pavot et mettez le mélange sec de côté.

Dans un autre saladier, cassez des œufs, ajoutez des grains de vanille et commencez à battre. Puis augmentez la vitesse et ajoutez du sucre cuillère à soupe par cuillère à soupe. Continuez à battre jusqu'à obtenir une texture agréable et soyeuse.

Ensuite, ajoutez progressivement le mélange sec aux œufs battus et pétrissez délicatement la pâte à l'aide d'une spatule. Vous pouvez également ajouter des noix ou des raisins secs ici.

Enfin, ajoutez de l'huile végétale et du lait chaud et mélangez le tout. Placez notre makovnik au four environ 30-35 minutes à 180°C jusqu'à ce qu'il soit doré sur le dessus et bien cuit à l'intérieur.

Mouraveïnik

Legion Media Legion Media

Contrairement à la friandise précédente, le mouraveïnik (« fourmilière ») ne contient pas tellement de graines de pavot. Dans sa recette, elles remplissent une fonction décorative et inattendue – elles imitent les fourmis. Mais est-ce que cela a déjà repoussé quelqu'un ? Non, car ce gâteau est incroyablement délicieux !

Boubliki

Victoria Drey Victoria Drey

C'est l'un des tout premiers produits de boulangerie aux graines de pavot que les enfants russes peuvent déguster. Les boubliki ne sont pas très sucrés, mais ils ont la forme d'un hochet, il est donc très facile pour les enfants de les tenir dans leurs mains à la maison et pendant les promenades.

Vatrouchki

Legion Media Legion Media

Ces tartelettes rondes à base de pâte levée étaient préparées par les anciens Slaves. La garniture classique est le tvorog (fromage cottage), mais les baies fraîches, la confiture ou les graines de pavot conviennent également. La recette des vatrouchki au lait caillé et aux graines de pavot est presque identique à la recette traditionnelle. N'oubliez pas qu'il faut les faire bouillir 10 minutes à feu doux avec du miel (3 cuillères à soupe) avant d'ajouter les graines de pavot (6 cuillères à soupe pour 250g de lait caillé).

Koutia

Legion Media Legion Media

Il s'agit d'un plat slave traditionnel préparé pour Noël, la Théophanie et les jours de commémoration des défunts. Mis à part les connotations religieuses, c'est une bouillie saine et nutritive à base de blé complet ou d'orge, de millet ou de riz, avec des fruits secs, des noix et des graines de pavot.

