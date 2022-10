Dix populaires types de pâtisseries russes

Russia Beyond (Legion Media; Victoria Drey)

Nous avons compilé une liste des brioches, tartes et autres pâtisseries les plus populaires que vous pouvez acheter en Russie, ainsi que cuisiner à la maison.

Les beliachi sont des galettes frites farcies de viande hachée. Ils sont préparés à base de pâte levée ou sans levain avec du bœuf ou de l'agneau hachés, auquel l’on ajoute beaucoup d'oignons, de sel et de poivre. Grâce aux oignons, les beliachi ne sèchent pas lors de la friture. Il existe d'autres astuces : du lait, du kéfir, de l'eau glacée ou simplement de la glace peuvent être ajoutés à la garniture. Parfois, les chefs de rue laissent un trou dans le dessus, ou préparent ces galettes complètement fermées.

Les petits chaussons fourrés au chou ou à la pomme de terre nommés « pirojki » (« pirojok » au singulier) apparaissent constamment sur les listes des pâtisseries les plus populaires vendues dans les kiosques de nourriture en Russie. Parmi les autres garnitures salées, celles à la viande hachée, au riz et aux œufs sont prisées. Ceux qui préfèrent les pâtisseries sucrées sont plus susceptibles de choisir des pirojkis aux pommes. Les chaussons fourrés au poisson sont quant à eux souvent cuits ouverts sur le dessus – ils sont appelées « rasstegai ».

Le kournik traditionnel est une grande tarte festive farcie de viande. Dans les kiosques, vous pourrez acheter plutôt sa version triangulaire de la taille d'un pirojok. À l'intérieur de cette pâtisserie, se trouve une garniture de viande de poulet et de pomme de terre sautée aux oignons.

Les sotchniki sont de petits cercles de pâte sablée friable pliés en deux avec une garniture au tvorog (fromage cottage russe). Pour que la garniture ne s’échappe pas, l’on presse le tvorog et l’on y ajoute un peu de farine. Cette pâtisserie était cuite dans des poêles russes traditionnelles, mais maintenant, l’on utilise des fours ordinaires à cette fin.

Une pâte épaisse et une garniture au tvorog avec une légère acidité ne laissent indifférents ni les adultes ni les enfants. Cette pâtisserie aérienne convient au petit-déjeuner et au goûter dans la journée.

Tendres à l'intérieur et croustillants à l'extérieur, saupoudrés de sucre en poudre – ces beignets russes sont vendus dans de nombreuses villes du pays. Ils peuvent être avec un trou au milieu ou en forme de boule. À Saint-Pétersbourg, les beignets sont appelés « pychki » et sont vendus à la « pychetchnaïa » (« beignerie »).

Dans presque toutes les cantines, pâtisseries et boulangeries russes, vous pouvez trouver des brioches aux raisins secs, aux graines de pavot ou à la confiture. L’on tombe toujours aussi sur des légendaires « pliouchkas de Moscou » – il s'agit de brioches à la cannelle en forme de cœur et saupoudrées de sucre.

À la seule évocation de ces chaussons farcis de viande émincée en forme de demi-cercle, un appétit brutal se réveille ! Les tcheboureki (« tchebourek » au singulier) sont frits, ils deviennent donc dorés et appétissants. Pendant la cuisson, leur surface se recouvre d'une croûte avec des bulles. Les garnitures les plus populaires pour les tcheboureki sont la viande et le fromage.

La saveur de cette pâtisserie est familière à beaucoup depuis l'enfance. Les langues en sucre accompagnent les cérémonies du thé russes. Ils sont préparés de manière élémentaire. Vous n'avez en effet besoin que de trois ingrédients : une pâte feuilletée, un œuf et du sucre pour saupoudrer au-dessus.

Ils ressemblent un peu aux beignets américains, mais leur pâte est plus fine – il s'agit de pâte à choux. À l'intérieur de ces anneaux, il y a du tvorog sucré avec de la crème fraiche ou de la crème au beurre.

