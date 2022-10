Dix superaliments populaires en Russie pour vous aider à rester en bonne santé

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Ail

Cette plante parfumée peut vaincre non seulement les vampires, mais aussi les virus. Elle a une incroyable capacité à renforcer le système immunitaire. De plus, l'ail est utilisé comme analgésique pour les maux de dents. Placez l'ail sur la zone enflammée et vous vous sentirez immédiatement mieux. Cependant, nous vous recommandons tout de même de consulter un dentiste.

Betterave

La betterave bouillie est non seulement un ingrédient indispensable des délicieuses salades russes (dont la plus célèbre est le hareng sous son manteau de fourrure), mais améliore également la digestion. Si vous souffrez de maladies gastro-intestinales, vous devriez profiter des merveilleuses propriétés curatives de ce légume.

Pomme de terre

La vapeur provenant d'une casserole remplie de pommes de terre bouillies ou simplement de leur peau, est un excellent inhalant pour les affections bronchiques et les rhumes. Couvrez-vous la tête avec une serviette et penchez-vous au-dessus, puis inhalez la vapeur pendant une minute ou deux. Vos voies respiratoires se libèrent rapidement.

>>> Ces produits faisant saliver à déguster sur les marchés russes

Oignon

L'oignon est un bon remède contre tous les types de rhumes. Coupez un oignon pelé en deux et placez-le à côté de votre lit. Cela m'a aidé dans de nombreux cas. Bien que la pièce soit remplie d'une odeur spécifique que tout le monde n'aime pas, l'efficacité ne fait aucun doute.

Argousier

Legion Media Legion Media

Les baies d'argousier sont recommandées pour les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, d'ulcères peptiques et d'hypertension. L'huile miraculeuse d'argousier est idéale pour guérir les plaies et les ulcères et combattre l'inflammation. De plus, il aide à lutter contre les brûlures – à la fois thermiques et chimiques – et même les lésions cutanées radioactives.

Chou fermenté

En plus d'une gamme de vitamines et de minéraux, le chou fermenté est riche en vitamine U, qui vient du mot latin « ulvus », qui signifie « ulcère ». Il prévient l'une des maladies nerveuses les plus courantes de notre époque stressante – l'ulcère peptique, et les scientifiques pensent qu'il prévient même le cancer. Par conséquent, incluez ce produit dans votre alimentation. En plus, c'est délicieux ! La mère de mon meilleur ami, une professionnelle de la santé, recommande de manger du chou fermenté comme remède à n'importe quel mal. Et je l'écoute toujours.

Saumure

Le remède contre la gueule de bois russe le plus célèbre est la saumure. Elle traite les maux de tête et a un effet revigorant. Vous avez peut-être remarqué que dans presque tous les films russes, les personnages principaux boivent de la saumure d'un pot de trois litres le lendemain matin après une nuit de forte consommation d'alcool.

>>> Trois facteurs influençant la cuisine russe traditionnelle

Tvorog

Ce produit laitier russe renforce les os et les dents, et est également un excellent produit diététique pour tous ceux qui veulent perdre du poids, ainsi que pour les athlètes qui sont confrontés à des épreuves difficiles d'endurance physique. Le tvorog (fromage cottage) contient plus de protéines que bien des produits. De plus, il a un effet bénéfique sur le système nerveux et améliore l'humeur.

Miel

Le miel est un important remède contre le rhume et est le plus souvent consommé avec du lait chaud et du beurre. De plus, le miel est utilisé comme remède pour toute une liste d'autres maux – insuffisance cardiaque, problèmes d'estomac, maladies du foie, athérosclérose, toutes sortes de processus inflammatoires et même des troubles nerveux.

Thé

Le thé est largement utilisé à des fins cosmétiques. Une compresse de gaze ordinaire imbibée de thé soulage la fatigue oculaire et détend les muscles du visage. Il aide à se débarrasser des poches sous les yeux et à améliorer le teint du visage. Certaines femmes utilisent des masques faciaux imbibés de thé ou se lavent les cheveux avec du thé vert pour les renforcer.

Dans cet autre article, découvrez les superaliments soviétiques, d’une friandise au sang aux champignons de thé.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.