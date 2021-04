Recette du koulitch cruffin: version moderne de cette pâtisserie emblématique de la Pâques russe

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Riche et léger à la fois, le koulitch slave est probablement le symbole le plus important (et le plus délicieux) de la plus grande fête orthodoxe. Comme pour toutes les pâtisseries appréciées du grand public, il en existe de nombreuses recettes, différant selon les ingrédients, les méthodes pour faire lever la pâte, etc. La variante qui a attiré mon attention est la recette du « koulitch cruffin » (le cruffin est un mélange entre un croissant et un muffin). Cette recette est apparue sur Internet il y a quelques années et est rapidement devenue un véritable succès. Il semblerait que l’inventeur de ce koulitch ait été inspiré par une recette de cruffin apparue chez les boulangers australiens et américains, il y a une dizaine d’années.

Ce n’est pas surprenant : cette pâtisserie est visuellement et gustativement fantastique. Ici, l’idée est de suivre une recette classique de pâte de koulitch, puis d’appliquer les techniques européennes pour faire de la brioche afin d’obtenir une pâtisserie succulente.

Victoria Drey Victoria Drey

Honnêtement, la première fois que j’ai vu un koulitch cruffin, j’étais sceptique quant à la manière d’obtenir une pâtisserie aussi délicieuse et riche sans le goût authentique du koulitch traditionnel. J’avais tort : cette recette de cruffin préserve le goût inimitable de cette pâtisserie de Pâques traditionnelle que je connais depuis ma plus tendre enfance. Elle en améliore même la saveur et la texture en recommandant d’ajouter une généreuse quantité de beurre à l’étape de la confection du koulitch.

>>> «Petite vie»: comment les croyants orthodoxes célèbrent-ils Pâques?

Le top ? Toutes les garnitures se marient parfaitement bien avec la pâte, que vous préfériez les traditionnelles baies séchées, les fruits confits, les noix, la cannelle, le chocolat, le citron... Aujourd’hui, j’ai utilisé la garniture traditionnelle : raisins et baies des bois séchées. Cependant, vous pouvez essayer cette recette avec d’autres garnitures !

Ingrédients :

Victoria Drey Victoria Drey

Pour la pâte

370g de farine

110ml de lait

100g de sucre

2 œufs

7g de levure déshydratée

40g de beurre

1 cuillère à soupe d’extrait de vanille ou de sucre vanillé

1 cuillère à café de sel

Pour la garniture

150g de fruits secs et de baies

80g de beurre

Préparation :

Commencez par préparer la garniture : mettez les fruits secs et les baies dans un bol d’eau chaude et réservez pendant dix minutes. J’ai utilisé un mélange de raisins blancs et rouges, ainsi que de la canneberge séchée, dans des proportions égales. Égouttez et séchez les fruits sur de l’essuie-tout en papier ou un torchon (ils doivent être secs avant d’être incorporés à la pâte).

Activez la levure : dans un bol, mélangez de l’eau tiède (surtout pas chaude), le lait, la levure déshydratée et une cuillère à soupe de sucre. Dix minutes plus tard, le mélange se mettra à mousser et gonfler : cela signifie que la levure est active et que votre pâton est prêt.

Victoria Drey Victoria Drey

Dans le même temps, battez les œufs, le sucre, le sel et l’extrait de vanille ou le sucre vanillé dans un bol. Le mélange doit pâlir et s’aérer.

Victoria Drey Victoria Drey

Incorporez la farine tamisée, le beurre fondu refroidi et le pâton et commencez à mélanger avec une spatule. Pétrissez ensuite à la main ou avec un mélangeur électrique. Gardez à l’esprit que la quantité de farine peut varier. Je vous recommande d’ajouter 350g, puis d’ajouter de la farine petit à petit à l’aide d’une cuillère à soupe si nécessaire.

>>> Le paskha au chocolat, un dessert russe parfait pour votre tablée de Pâques

Victoria Drey Victoria Drey

Pétrissez pendant environ dix minutes jusqu’à obtenir une pâte souple, douce et non collante.

Victoria Drey Victoria Drey

Placez le pâton dans un grand bol, recouvrez de film plastique ou d’un torchon et laissez-le reposer et lever au chaud pendant 1h30.

Victoria Drey Victoria Drey

Attendez que la pâte double ou triple en volume.

Victoria Drey Victoria Drey

Aplatissez-la délicatement puis divisez-la en trois parties égales avec lesquelles vous formerez trois boules.

Victoria Drey Victoria Drey

À l’aide d’un rouleau à pâtisserie, aplatissez l’une des boules pour former un rectangle très fin sur lequel vous étalerez un tiers du beurre pommade, puis ajouterez un tiers des fruits séchés.

Victoria Drey Victoria Drey

Roulez ensuite la pâte en serrant bien, couvrez de film plastique ou d’un tissu et réservez.

Victoria Drey Victoria Drey

Répétez l’opération avec les deux autres boules de pâte et laissez vos pâtisseries reposer cinq minutes.

Victoria Drey Victoria Drey

Lorsque vous aurez fini, prenez le premier roulé et utilisez un couteau bien aiguisé pour le couper en deux bandes, en laissant environ deux centimètres aux extrémités.

Victoria Drey Victoria Drey

Tournez la première bande de manière à ce que toutes les couches soient visibles. Répétez l’opération avec la seconde bande en l’enroulant vers le haut autour de la première.

Victoria Drey Victoria Drey

Créez ensuite une sorte de nœud sur le dessus. Placez délicatement la pâtisserie dans un moule et répétez l’opération avec les roulés restants.

Victoria Drey Victoria Drey

Recouvrez vos koulitchs de film plastique ou d’un torchon et laissez-les lever une heure. Mettez au four à 200oC pendant 5 minutes, puis réduisez la température à 180oC et laissez-les cuire pendant 30 à 35 minutes. Si vous constatez que le dessus commence à brunir, recouvrez les pâtisseries d’aluminium et laissez-les finir de cuire.

Victoria Drey Victoria Drey

Le dessus du koulitch cruffin est si beau qu’il n’est pas nécessaire de le recouvrir de meringue ou de glaçage, décoration traditionnelle des pâtisseries de Pâques russes. Laissez vos koulitchs refroidir, recouvrez-les de sucre glace et dégustez.

Victoria Drey Victoria Drey

Joyeuses Pâques et priatnogo appetita !

Dans cet autre article, nous vous proposions un guide ultime de la préparation des succulents syrniki.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.