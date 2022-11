Sept plats russes surestimés dont tout le monde est las

Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus trivial et de moins sain que ces plats? Nous ne pouvons pas!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Blinis

Legion Media Legion Media

Difficile d’imaginer un voyage en Russie durant lequel vous ne vous offririez pas des blinis (crêpes russes). Ils sont fins, en dentelle et trempés dans juste assez de beurre pour vous aider à traverser les hivers rigoureux du pays. Les garnitures traditionnelles comprennent le caviar rouge, la confiture, la crème aigre et le tvorog. Mais pour être honnête, les blinis ne sont pas très sains pour la santé. Une portion, c’est bien, mais lorsque vous êtes confronté à une abondance de blinis sur la table, il peut être difficile d’arrêter de les manger. Si vous connaissez quelqu’un qui peut se limiter à une seule portion, faites-le nous savoir !

Salade russe (Olivier)

Legion Media Legion Media

Prenez des pommes de terre bouillies, des œufs, de la saucisse et des petits pois en conserve, mélangez le tout et mélangez généreusement avec de la mayonnaise. C’est ainsi qu’est préparée la salade la plus populaire de Russie, incontournable de toute célébration. Dans sa forme originale, la salade Olivier était plus raffinée et contenait de la viande de caille tendre trempée dans une sauce légère. Cependant, le temps n’épargne personne, et cette sauce s’est transformée en mayonnaise grasse bon marché, tandis que les cailles ont été remplacées par la légendaire saucisse Doktorskaïa. La salade Olivier est connue dans le monde entier sous le nom de « salade russe ». Vous voulez toujours l’essayer ?

>>> Huit recettes russes aux chanterelles pour profiter de l'automne

Pelmeni

Legion Media Legion Media

Les pelmeni (ravioles russes) sont très savoureux, mais seulement si vous les faites vous-même à partir de viande fraîche et de pâte maison. Ce plat russe traditionnel est désormais le plus populaire pour les étudiants et les célibataires – c’est le repas principal des personnes occupées. Vous n’avez pas le temps ? Faites simplement bouillir des pelmeni congelés. Ajoutez-y de la mayonnaise. Mangez-les. Certaines personnes font même frire des pelmeni bouillis – non, ce n’est pas une blague !

Okrochka

Legion Media Legion Media

Seuls quelques étrangers avouent aimer cette soupe froide d’été, et on comprend pourquoi. Si vous n’avez jamais entendu parler de ce plat, voici la recette : prenez les mêmes ingrédients que pour la salade russe dans sa version moderne et placez-les dans du kvas (boisson gazeuse à base de pain de seigle fermenté) ou du kéfir (boisson lactée fermentée). L’okrochka est très populaire en Russie et est mangée partout en été, des marchés locaux aux restaurants.

Piroguis

Legion Media Legion Media

Oui, ces grosses tourtes fourrées de poisson, d’œufs, d’herbes ou de baies sont très, très savoureuses. Si vous assistez à une fête russe, vous verrez toute une montagne de piroguis sur la table devant vous. La triste nouvelle est que cette friandise ne vous rendra pas heureux le lendemain matin.

>>> Trois facteurs influençant la cuisine russe traditionnelle

Boulettes Pojarski

Legion Media Legion Media

Dans les cantines soviétiques, les chefs ajoutaient du pain aux boulettes pour compléter la viande, ce qui semble étrange aujourd’hui. Néanmoins, dans ce plat russe traditionnel, le pain n’est pas seulement à l’intérieur de la côtelette, mais aussi à l’extérieur. Pouvez-vous l’imaginer ?

Bouillie de semoule

Legion Media Legion Media

La semoule est un sous-produit de la production céréalière. À l’époque soviétique, la semoule bon marché et rapidement cuite est devenue l’ingrédient principal des petits déjeuners pour enfants : zapekanka (gratins), puddings, syrniki (palets russes au fromage blanc) et bouillies populaires en étaient préparés. La semoule contient de l’amidon et est souvent utilisée comme substitut de céréales. Or, à cause de la grande quantité d’amidon, manger de la semoule tous les jours est nocif. Cependant, certains médecins recommandent de manger de la semoule après un traitement chirurgical car elle est plus facile à digérer.

Dans cet autre article, découvrez dix délicieuses soupes russes à déguster absolument.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.