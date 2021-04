Le guide ultime de la préparation des succulents syrniki

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les syrniki, ces petits palets russes au fromage blanc, sont l'un des petits déjeuners nationaux les plus appréciés. Avec seulement cinq ingrédients et 20 minutes, vous obtiendrez un plat du matin incomparable, avec une texture sucrée et fromagère caractéristique. Bien que la recette semble assez facile, vous devez néanmoins faire attention à certaines de ses étapes. Sinon, vos syrniki peuvent facilement perdre leur forme ou avoir un goût de pâtisserie au lieu de présenter la consistance fromagère unique souhaitée.

J'ai passé des années à améliorer mes compétences en matière de syrniki et ai finalement mis au point une formule idéale. Il vous suffit de suivre ces quelques conseils et de savourer les syrniki les plus authentiques et les plus succulents que vous ayez jamais goûtés.

Une bonne base de tvorog

Le tvorog, un produit laitier semi-solide, quelque peu granuleux et ayant la faisselle pour plus proche équivalent en France, est la clé pour des syrniki idéals. Tout d'abord, il doit être assez sec et pas trop humide pour que les syrniki gardent leur forme pendant la cuisson. Il est également important d'utiliser un tvorog à la consistance crémeuse. Ainsi, si vous avez du fromage cottage en grains, veillez à le passer au tamis ou à le travailler au mixeur. Autre conseil : préparez la pâte avec du tvorog froid, directement sorti du réfrigérateur, car cela influence également la forme des syrniki.

Moins de farine, c'est mieux

Les syrniki sont connus pour leur texture fromagère caractéristique ; il est donc important de ne pas abuser de la farine. Ajoutez juste une cuillère à soupe bombée de farine pour 200g de tvorog, ou fromage blanc, et profitez de la consistance ultime de vos syrniki.

Les jaunes d'œufs

Le blanc d'œuf rend la pâte trop liquide – c'est pourquoi ajouter juste du jaune d'œuf au lieu d'un œuf entier dans la pâte est l'un des secrets clés des syrniki de forme idéale. De plus, si vous faites une double portion de syrniki, doublez tous les ingrédients, sauf le jaune d'œuf – un seul suffit toujours.

Cuisson au four plutôt que friture

La bonne technique de cuisson est très importante. Si vous faites frire les syrniki à feu vif, ils brûlent rapidement en surface mais restent crus à l'intérieur. Ils doivent par conséquent être cuits au four. Cependant, vous pouvez en fait aussi le faire directement dans une poêle : il suffit de les faire cuire sous un couvercle à feu doux-moyen pendant environ 7 minutes de chaque côté. De cette façon, les syrniki sont bien cuits et légèrement dorés sur les côtés.

Le sucre en dernier lieu

Vous pouvez en réalité ne pas sucrer du tout la pâte. Le fait est que l'ajout de sucre donne à cette dernière une humidité supplémentaire, ce qui est l'un des facteurs qui font que les syrniki perdent leur forme. C'est pourquoi je recommande d'ajouter une cuillère à soupe de sucre. Cela devrait être la toute dernière étape, juste avant de façonner les syrniki, puis de sucrer ceux qui sont cuits avec diverses garnitures telles que de la crème aigre, des confitures, du lait concentré, du sucre en poudre et autres.

Ingrédients :

Victoria Drey Victoria Drey

200g de tvorog/fromage cottage

1 jaune d’œuf

1 cuillère à soupe bien garnie de farine de blé/riz + un peu plus pour le modelage

2 cuillères à café de sucre

1 cuillère à soupe d’huile végétale

1 pincée de sel

Préparation :

Dans un bol, mélangez le tvorog, le jaune d'œuf et le sel avec une fourchette.

Victoria Drey Victoria Drey

Ajoutez la farine et mélangez à nouveau jusqu'à obtenir une consistance lisse et épaisse. Laissez la pâte au réfrigérateur pendant 5 minutes pour qu'elle prenne. Enfin, ajoutez le sucre juste avant de façonner vos syrniki.

Victoria Drey Victoria Drey

Saupoudrez généreusement votre surface de cuisson de farine et séparez la pâte en 5 morceaux égaux. En travaillant avec un seul morceau à la fois, arrondissez d'abord la pâte en une boule, puis aplatissez-la légèrement et formez une galette aux bords réguliers.

Victoria Drey Victoria Drey

Lorsque vous avez terminé tous les morceaux de pâte, placez les syrniki sur une poêle avec une petite quantité d'huile végétale sans goût à feu doux-moyen. Couvrez avec un couvercle et faites cuire pendant environ 7 minutes d'un côté ou jusqu'à ce que les fonds deviennent légèrement dorés.

Victoria Drey Victoria Drey

Réduisez ensuite le feu à faible intensité, et faites cuire à couvert l'autre côté pendant 5 minutes environ.

Victoria Drey Victoria Drey

Laissez vos syrniki refroidir à température ambiante et servez-les avec vos garnitures favorites – je préfère la crème aigre et le jus de fraise.

Victoria Drey Victoria Drey

Priatnogo appetita !

