Huit recettes russes aux chanterelles pour profiter de l'automne

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pommes de terre sautées aux chanterelles

Legion Media Legion Media

La simple évocation de ce plat attise l'appétit. Les pommes de terre frites sont un plat fait maison que vous ne proposerez probablement pas à vos invités, mais vous pouvez y ajouter en toute sécurité des oignons, de l'ail et n'importe quelle quantité d'herbes fraîches.

Recette : Épluchez et hachez grossièrement des pommes de terre, des oignons et des chanterelles (100g de champignons pour 200g de pommes de terre), pressez 1 gousse d'ail. Mélangez tous les ingrédients, salez et poivrez et faites revenir au beurre. Saupoudrez le plat de persil finement haché. Servez le plat sur la table accompagné de crème aigre.

Tartes aux chanterelles

Victoria Drey Victoria Drey

Les petits chaussons et les grosses tartes pour toute la famille disparaissent instantanément de la table s'ils sont farcis de chanterelles.

Recette : Rincez les chanterelles (500g) et coupez-les. Faites revenir les oignons et les champignons finement hachés dans du beurre pendant 15 minutes. Salez, ajoutez la crème aigre (2 cuillères à soupe), remuez et retirez du feu. Préparez une pâte à partir d’un tiers d’une tasse de lait tiède, 5 cuillères à soupe de farine, de la levure (25g) et du sucre (1 cuillère à soupe). Mettez le saladier avec la pâte dans un récipient chaud avec de l'eau, couvrez d'une serviette et laissez jusqu'à ce que de la mousse apparaisse. Tamisez de la farine (450g) dans un saladier, faites un puits au centre, incorporez 2 jaunes d’œuf et, en remuant, versez-y du lait (250ml), ajoutez du sel et la pâte. Mélangez le tout. Faites fondre du beurre (25g) et ajoutez-le à la pâte. Pétrissez la pâte, placez-la dans le saladier, couvrez et laissez reposer dans un endroit à température ambiante pendant 2 heures. Divisez la pâte en morceaux, étalez les tartes et laissez-les lever. Étalez la garniture, pincez les bords. Placez les tartes sur une plaque à pâtisserie farinée, laissez lever. Lubrifiez les tartes avec un jaune d’œuf et enfournez 30 minutes à 180°C.

Julienne aux chanterelles

Legion Media Legion Media

Vous pouvez essayer ce hors-d’œuvre chaud avec son nom français dans presque tous les théâtres de Russie pendant l'entracte, ou même ne pas vous concentrer sur la saison théâtrale et vous faire plaisir durant toute la pièce.

Recette : Coupez de l'oignon (20g), des chanterelles (100g), pressez de l'ail (5g) et faites-les revenir au beurre dans une poêle. Ajoutez-y ensuite de la crème (50g), une pincée de sel, du poivre et de l'aneth finement hachée et laissez le tout mijoter 1 minute. Mettez tous les ingrédients dans un moule à julienne, saupoudrez de fromage râpé (50g) et cuisez au four 3 minutes à 200°C.

>>> Promenons-nous dans les bois: dix champignons à cueillir en Russie

Soupe aux chanterelles

Legion Media Legion Media

En Russie, chaque repas est accompagné d'une soupe. En été et en automne, celle aux champignons avec sa saveur unique de la forêt rejoint le menu.

Recette : Épluchez des carottes et des oignons et hachez-les finement. Épluchez des pommes de terre (400g) épluchées et coupez-les en gros morceaux. Rincez des chanterelles (300g). Versez de l'huile végétale dans une casserole, faites-la chauffer, mettez-y les carottes et les oignons, faites revenir pendant 1 minute. Ajoutez les champignons, faites frire pendant une minute et ajoutez-y de l'eau. Mélangez le tout et portez à ébullition. Ajoutez les pommes de terre et du riz lavé (2 cuillères à soupe), salez et cuisez 15 minutes. Servez la soupe avec de la crème aigre et du persil.

Ragoût aux chanterelles

Legion Media Legion Media

Un tel ragoût était cuit dans des fours traditionnels russes. Maintenant, ces derniers ont disparu, mais l'amour pour les ragoûts est resté.

Recette : Épluchez des carottes et des oignons, hachez-les et faites-les frire. Rincez des chanterelles (200g) et ajoutez-les aux légumes, salez et poivrez. Hachez séparément 1 poivron et 1 tomate, faites-les frire. Pelez 2 pommes de terre et hachez-les finement. Mettez tous les légumes dans une casserole, salez et faites cuire au four pendant 40 minutes à 200°C.

Sarrasin aux chanterelles

Legion Media Legion Media

Tous les champignons peuvent décorer la bouillie de sarrasin, mais les chanterelles ne peuvent être comparées à aucun autre, grâce à leur couleur rouge caractéristique.

Recette : Faites bouillir du sarrasin dans de l'eau salée, ajoutez du beurre et mélangez. Faites revenir des chanterelles dans une poêle profonde avec des oignons hachés et du sel. Ajoutez le sarrasin aux champignons et aux oignons, mélangez et salez. Cuisez 10 minutes de plus.

Pelmenis aux chanterelles

Legion Media Legion Media

Il serait étrange que des pelmenis (ravioles russes) aux champignons ne soient pas préparés en Russie. En République d’Oudmourtie (1 200km à l'est de Moscou), ce plat traditionnel s'appelle « goubien pelniani ».

Recette : Ajoutez une pincée de sel à 1 tasse de farine, versez 1 cuillère à soupe d'huile végétale, ajoutez 2 œufs. Pétrissez la pâte, enveloppez-la dans un papier aluminium et mettez-la au réfrigérateur pendant une heure. Pendant ce temps, coupez des chanterelles (200g), salez et faites-les revenir avec des oignons hachés dans du beurre. Faites bouillir des pommes de terre (2 pièces), préparez de la purée. Mélangez avec les champignons, salez, ajoutez un œuf.

Étalez la pâte, découpez des cercles, mettez la garniture au centre, pincez les bords. Faites bouillir les pelmenis dans de l'eau salée pendant 7 minutes. Servez-les avec du beurre et de la crème aigre.

Chanterelles saumurées

Legion Media Legion Media

Cette recette est parfaite si vous souhaitez conserver la saveur des chanterelles pour les douces soirées d'hiver.

Recette : Lavez des chanterelles (500g) et faites-les bouillir dans de l'eau salée pendant 30 minutes. Égouttez l'eau et transférez dans un bocal stérilisé. Dans une casserole, faites bouillir de l'oignon finement haché (1 pièce) et de l'ail (3 gousses) avec des épices (poivre, clous de girofle, coriandre), du sucre et du sel. Ajoutez 1 cuillère à soupe de vinaigre à la marinade bouillante, faites bouillir encore une minute et versez la marinade finie dans le bocal de chanterelles. Il reste à refermer le bocal, à le laisser refroidir et à conserver au réfrigérateur jusqu'à la bonne occasion.

Dans cet autre article, retrouvez dix recettes russes à base de betterave.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.