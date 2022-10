Beshbarmak: сe plat traditionnel bachkir, que vous pouvez manger avec les mains

Le beshbarmak, un plat qui associe des morceaux d'agneau cuits dans un bouillon, des nouilles et des oignons, occupe une place importante dans les cuisines des peuples turcophones. En Russie, ce délicieux ragoût de viande est le plus souvent préparé en République de Bachkirie, située dans le sud de l’Oural, près de la frontière kazakhe.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L'hospitalité est une caractéristique nationale du peuple bachkir. Selon l'étiquette locale, tout invité, même inconnu, doit être accueilli et traité avec un repas somptueux. Souvent, l'hôtesse de la maison prépare alors le beshbarmak.

Traduit du turc, le mot « beshbarmak » signifie « cinq doigts », et a probablement quelque chose à voir avec le fait que les nomades n'utilisaient pas de couverts pour manger ce plat. L'aventurier russe Ivan Lepekhine a écrit en 1770 que le beshbarmak bachkir se composait de morceaux de bœuf, d'agneau ou de cheval et de « salma » (nouilles) finement hachés, et a conclu que « le beshbarmak est la meilleure nourriture bachkire ».

Les Bachkirs suivent toujours certaines règles de la cuisson de ce plat festif. Ils prennent un bon morceau de viande grasse – de l'agneau ou du cheval avec des os, puis le font bouillir à feu doux pendant 2 à 2,5 heures. Une fois prête, la viande est refroidie et coupée en petits morceaux.

>>> Recette du kachik-ach, délicieuse soupe tatare avec de petites ravioles

Les nouilles utilisées pour ce plat sont préparées à partir de pâte à base de farine et d'œufs, qui est coupée en petits rectangles ou carrés. Ensuite, les morceaux de pâte sont bouillis dans un bouillon de viande et parfumés avec du beurre ou de la graisse de bouillon. Le beshbarmak est mangé avec les mains, accompagné de chourpa, un riche bouillon de viande. Au cours du repas, il est de coutume de donner les meilleurs morceaux de viande soit aux voisins, soit à l'invité le plus honorable. La meilleure chose à propos du beshbarmak est sa saveur faite maison et sa valeur nutritive.

Le beshbarmak bachkir est un plat simple que vous pouvez cuisiner à la maison, mais cela vous prendra environ 3 heures.

Ingrédients pour 4 portions :

Olga Brovkina Olga Brovkina

agneau – 800g

3 oignons – 400g

1 carotte – 100g

sel – 1 cuillère à soupe

eau pour bouillon – 2 litres

grains de poivre – facultatif

poivre moulu – selon vos envies

feuille de laurier – 3 feuilles

Pour la pâte :

1 œuf

farine – 400g

sel – 1 cuillère à café

eau – 200ml

>>> La verechtchaka de Smolensk: recette russe de côtes de porc cuites à l’ancienne

Préparation :

Tout d'abord, préparez la viande. Coupez-la en petits morceaux en laissant les os avec un peu de viande pour que le bouillon soit riche.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettez la viande, 1 oignon et 1 carotte dans une casserole. Versez 2 litres d'eau, ajoutez du sel, du laurier et du poivre selon vos envies et portez à ébullition. Retirez la mousse et faites cuire le bouillon pendant 2-3 heures à feu doux.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Ajoutez l'œuf, le sel et l'eau à la farine tamisée, mélangez bien.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Pétrissez la pâte pendant au moins 10 minutes. La pâte ne doit pas coller aux mains. Couvrez-la d'un film alimentaire et laissez-la au réfrigérateur pendant 30 minutes.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Étalez la pâte en une fine couche dont l'épaisseur doit être de 1 à 1,5mm.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Coupez la pâte en rectangles d'environ 5 à 7cm et laissez sécher pendant 20 minutes.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Prenez le bouillon achevé et retirez les oignons, les carottes et la viande. Ne jetez pas les carottes; nous en aurons toujours besoin, mais vous pouvez vous débarrasser des oignons. Séparez la viande des os et divisez-la en petits morceaux.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Coupez l'oignon restant en demi-anneaux, mettez-le dans une casserole et versez le bouillon pour que l'oignon soit complètement recouvert. Portez le tout à ébullition, salez et poivrez selon vos envies. Cuisez 5 minutes à feu doux, retirez du feu. Les carottes bouillies peuvent être coupées en lanières ; cette option est considérée comme plus festive pour les événements et occasions spéciaux.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Diluez le bouillon restant après la cuisson de la viande et portez-le à ébullition. Dans ce bouillon, nous allons cuire la pâte tranchée. Ajoutez-y du sel et du poivre moulu selon vos envies. Déposez les rectangles de pâte dans le bouillon en 2-3 séries pendant environ 2 minutes.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Retirez les rectangles de pâte du bouillon à l'aide d'une écumoire et mettez-les dans une grande assiette.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettez les morceaux de viande sur la pâte et placez l'oignon cuit dans le bouillon par-dessus. Saupoudrez le beshbarmak d'herbes et servez séparément l'oignon et le bouillon restants.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, nous vous présentions la recette de la lyvja, cette soupe du Caucase que les hommes adorent.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.