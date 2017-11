Cinq recettes de kvas aux fruits à faire chez vous

Quand la plupart des gens pensent au kvas russe, ils imaginent probablement une boisson brune et trouble faite avec du pain légèrement fermenté. Mais le kvas est décliné selon de nombreuses saveurs et couleurs et est souvent préparé avec des fruits. Voici quelques recettes que vous pouvez réaliser dans votre cuisine et qui changeront votre vision de cette boisson ancienne.

Jusqu'au XIIe siècle, le kvas en Russie était plus fort que la bière moderne. À l'époque, il y avait deux types de boissons : c'était soit très alcoolisé, soit légèrement alcoolisé. Aujourd'hui, le kvas a une image différente et la grande majorité de ses versions sont légèrement alcoolisées - les gens ont modifié la recette en ajoutant des fruits pour créer de nombreuses variétés différentes.

Dans les temps anciens, presque toutes les femmes dans les villages russes avaient leur propre recette de cette boisson qui était nommée en conséquence: « Darin kvas » (le kvas fabriqué par Daria), etc. La forme simple de la boisson était généralement à base de pain, un mélange d'eau, de malt, de seigle, de blé et de farine versés dans un tonneau en bois. Les gens ajoutaient des pommes, des poires, des raisins secs, des baies et n'importe quels fruits (écrasés ou en jus) qu'ils pouvaient utiliser pour ajouter une dimension supplémentaire à leur kvas.

Le kvas aux fruits contient normalement seulement de un à trois pour cent d'alcool, alors qu'en Europe occidentale, il est généralement d'environ trois à six pour cent.

Kvas aux pommes

Le kvas aux pommes est considéré comme le père du cidre en Russie. Il a reçu ce nom étranger (cidre) au milieu du XIXe siècle en raison de la mode de la France. À l'époque soviétique, la recette a été relancée sous la forme de vins de fruits (« plodovo-yagodnye vina »). Vous voulez savoir comment faire cuire le kvas à la maison? Lisez notre recette simple.

Legion Media Legion Media

Ingrédients:

4 litres d'eau

1 kg de pommes Antonov (ou d'autres pommes riches en tanin)

100 g de sucre

200 g de miel

30 g de levure

1 cuillère à café de cannelle moulue

Préparation:

Mettez les pommes tranchées dans une casserole en émail, versez l'eau froide dessus et portez à ébullition. Retirez la casserole du feu et laissez les pommes reposer pendant deux à trois heures. À l'aide d'un tamis, égoutter le liquide infusé avec les fruits. Ajouter le sucre, le miel, la levure, la cannelle et laisser fermenter dans un endroit chaud après avoir bien couvert. Après deux ou trois jours, tamiser le kvas et verser dans des bouteilles avant de les placer dans le réfrigérateur. Le kvas sera prêt à être bu trois ou quatre jours plus tard.

Kvas citron-menthe

Ingrédients:

4 litres d'eau

250 grammes de rhubarbe

3 cuillères à soupe de sucre

8 cuillères à soupe de miel

2 citrons

Feuilles de menthe et groseilles

Préparation:

Faire bouillir l'eau et ajouter 250 grammes de tiges de rhubarbe hachées. Refroidir la boisson à 60-70°C, ajouter trois cuillères à soupe de sucre, huit cuillères à soupe de miel, le zeste haché et le jus de deux citrons, les feuilles de menthe et les raisins de Corinthe. Remuez bien pour dissoudre le sucre et le miel. Laisser reposer dans un endroit frais pendant une journée. Tamisez la boisson, versez dans un récipient, fermez le couvercle et placez-le dans un endroit frais. Après une semaine et demie, la boisson sera prête.

Kvas aux cerises des oiseaux

Mélanger trois cuillères à soupe de cerise des oiseaux avec 300 grammes de sucre dans un bol en verre. Dix heures plus tard, ajoutez de l'eau chaude avec de la levure dissoute (rapport: trois litres pour cinq grammes). 12 heures plus tard, tamiser le kvas et laisser fermenter dans un endroit chaud pendant quelques jours.

Kvas aux canneberges ou à l'airelle

Préparez une compote à partir d'un kilo de baies et de quatre litres d'eau. Attendre 20 minutes, écraser les baies, les laisser reposer pendant un moment et essorer la purée. Faire bouillir la boisson, laisser refroidir, ajouter deux à trois cuillères à soupe de sucre, le citron en tranches, et 10 grammes de levure. Tamiser la boisson après 16 heures et conserver au réfrigérateur.

Legion Media Legion Media

Kvas aux cerises

Préparez une compote non sucrée à base de cerises (ratio: un litre pour 250 grammes). Refroidir et tamiser. Ajouter six grammes de levure sèche, quatre tranches de pain séché au seigle, deux à trois cuillères à soupe de sucre et 10 raisins secs. Laisser fermenter dans un endroit chaud. Si la boisson est trop sucrée, ajoutez du jus de citron.

En été, le kvas aux baies est fait à partir de fruits frais, et en hiver, vous pouvez utiliser des baies congelées.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.