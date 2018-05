Zapekanka, le plat miracle que donnera une seconde vie à vos restes

La meilleure chose à propos de la zapekanka est que vous pouvez la préparer avec presque n'importe quelle combinaison d'ingrédients de sorte qu'on qualifie habituellement la zapekanka de « plat de restes ».

Il reste des légumes dans le frigo ? Faites de la zapekanka ! Vous avez bouilli trop de pâtes pour le dîner ? Peu importe, utilisez-les pour une zapekanka pleine de fromage et délicieuse. Voici cinq variations de recette de zapekanka pour tous les goûts.

Zapenkanka traditionnelle aux pommes de terre

Je l'appellerais gratin à la russe car il est assez similaire à la recette emblématique française. La différence est dans l'ajout de certains ingrédients russes bien-aimés tels que la crème aigre et l'oignon. Alors dites adieu à votre régime et savourez ce délicieux plat crémeux comme garniture ou seul.

Ingrédients :

500g de pommes de terre

1 verre de crème aigre

1 oignon

3 gousses d'ail

200g de fromage à pâte dure

beurre pour graisser

sel

poivre

Coupez les pommes de terre et l'oignon en cercles fins. Mélanger la crème aigre, l'ail finement haché et les assaisonnements, ne pas oublier de beurrer le plat pour mettre au four. Tout ce que vous avez à faire est de superposer votre zapekanka : tranches de pommes de terre, tranches d'oignon, mélange de crème aigre, fromage râpé. Répéter la superposition jusqu'à épuisement des ingrédients. Faire cuire au four à découvert pendant 60-80 minutes à 180°C jusqu'à ce que les pommes de terre soient complètement prêtes et dorées sur le dessus.

Petit-déjeuner à la zapekanka avec tvorog

Les Russes commencent souvent la journée avec des œufs et du tvorog (fromage blanc) - ce type de zapekanka sucrée est un excellent moyen de combiner les deux.

Ingrédients :

200g de fromage blanc

100g de crème aigre

1 gros œuf

2 cuillères à soupe bombées de semoule

2 cuillères à soupe de sucre

une pincée de sel

une pincée de vanille

beurre pour graisser

Dans un bol, mélanger la moitié de la crème aigre, la semoule, l'œuf, le sucre, la vanille et le sel et mettre de côté pendant 10 minutes pour que la semoule lève. Beurrer les moules et saupoudrer de semoule. Mettez le mélange dans des casseroles et recouvrez la surface avec la crème aigre restante. Faire cuire 30-40 minutes à 180°C, laisser refroidir, saupoudrer de sucre glace et servir avec de la crème aigre ou de la confiture.

Zapekanka au fromage avec des pâtes

Si la lasagne avait été créée en Russie, elle aurait été appelée makaronnik ou zapekanka avec des pâtes.

Ingrédients :

250g de pâtes (penne, fusille, farfalle)

500ml de lait

200g de fromage à pâte dure

1 cuillère à soupe de farine

1 cuillère à soupe de beurre

2 gousses d'ail

sel

poivre

Pour faire la sauce au fromage, faire fondre le beurre dans une casserole et ajouter l'ail haché. Ajouter ensuite la farine et remuer le mélange à feu moyen pendant quelques minutes. Sur ce, commencez à verser le lait dans une casserole, continuez à remuer le mélange jusqu'à obtenir une consistance lisse et agréable. Porter à ébullition, ajouter les assaisonnements et laisser à feu moyen pendant environ 10 minutes. Pendant ce temps, faites bouillir les pâtes al dente. Ensuite, éteindre le feu et ajouter le fromage râpé à la sauce en en laissant une poignée pour saupoudrer. Vous devriez obtenir une texture assez épaisse et onctueuse. Enfin mélanger les pâtes avec la sauce, mettre dans un plat au four, saupoudrer avec le reste du fromage et faire cuire 30 minutes à 180°C jusqu'à ce que la zapekanka soit dorée sur le dessus.

Zapekanka de régime au chou

Le chou est un élément essentiel de la table russe. C'est un ingrédient incontournable pour les soupes, les salades et les plats d'accompagnement, il n'est donc pas étonnant que les Russes aient inventé une recette de zapekanka au chou.

Ingrédients :

400g de chou

2 gros œufs

1 verre de crème aigre

50g de farine

100g de fromage à pâte dure

1 cuillère à café de fécule de maïs

beurre pour graisser

sel

poivre

Fouetter les œufs, la crème aigre, la farine, la fécule de maïs, le sel et le poivre. Couper le chou en lanières et l'assaisonner de sel. Beurrez votre moule et placez les tranches de chou sur le fond. Verser ensuite la garniture crémeuse et saupoudrer de fromage râpé sur le dessus. Cuire 30 minutes à 190°C.

Zapekanka copieux au sarrasin

Ce type de zapekanka est une excellente façon de préparer un repas complet dans une même casserole : il comprend de la viande, des légumes et bien sûr du sarrasin - le délice culinaire ultime de la Russie.

Note : vous pouvez également faire cuire ce repas avec des restes du dîner précédent.

Ingrédients :

200g de sarrasin

350g de viande hachée

200g de champignons

200g de fromage à pâte dure

200g de crème aigre

1 oignon

sel

poivre

huile de tournesol

Frire l'oignon haché et les champignons dans de l'huile de tournesol pendant quelques minutes. Ensuite, ajouter la viande jusqu'à ce que le tout soit bien cuit, ajouter les assaisonnements et mettre de côté. Pendant ce temps, faites bouillir le sarrasin dans de l'eau légèrement salée. Dans un autre bol, mélanger le fromage râpé et la crème aigre. Placez une couche de mélange de viande sur le fond, ajoutez la moitié de la crème au fromage, puis le sarrasin et enfin la moitié restante de crème au fromage sur le dessus. Cuire au four pendant environ 30 minutes à 180-200°C.

Priatnovo appetita !

