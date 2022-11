Ces plats russes simples préparés avec seulement sept ingrédients

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Salade au poisson en conserve

Legion Media Legion Media

Presque tous les poissons en conserve conviennent à la préparation de ce plat. En même temps, si vous y ajoutez du foie de morue, il peut même devenir une décoration pour une table du Nouvel An ou simplement une table festive.

Recette : Le contenu d’une boîte de poisson en conserve (saumon, maquereau ou foie de morue) doit être écrasé à la fourchette. Hachez 2 œufs durs. Faites bouillir 2 cuillères à soupe de riz. Hachez finement de l’oignon ou de l’oignon vert. Mélangez tous les ingrédients, salez, poivrez selon vos envies et assaisonnez avec de la mayonnaise.

Chtchi à l’oseille

Legion Media Legion Media

Le chtchi à l’oseille est similaire à la soupe au chou russe traditionnelle, mais au lieu du chou, on y ajoute de l’oseille verte fraîche ou congelée. Ce plat ne nécessite pas de viande, il sera agrémentée d’un œuf coupé en deux moitiés. Vous pouvez faire cuire la soupe en 30 minutes.

Recette : Épluchez et hachez de l’oignon (1), puis faites-le revenir dans une poêle. Faites chauffer une casserole remplie d’eau. Coupez des pommes de terre (3-4) pendant que l’eau chauffe. Ajoutez du sel et du poivre à l’eau bouillante selon vos envies, puis ajoutez les pommes de terre. Après 5-7 minutes de cuisson, ajoutez-y les oignons frits. Rincez l’oseille et coupez-la en gros morceaux. Lorsque les pommes de terre sont prêtes, placez l’oseille dans la même casserole. Ajoutez un peu d’ail. Portez le tout à ébullition, puis retirez du feu.

Boulettes de viande

Legion Media Legion Media

C’est une option gagnant-gagnant pour une famille avec des enfants, car de cette façon, les enfants sont prêts à manger de la viande, du riz et des oignons. Les boulettes de viande sont bonnes à la fois comme plat indépendant et avec un accompagnement – riz bouilli ou pommes de terre. En Russie, les boulettes préparées avec du riz long grain sont également appelées « hérissons » – le riz qui en sort ressemble à des aiguilles.

Recette : Épluchez et hachez de l’oignon (1), Mélangez-le avec de la viande hachée (500g), du riz précuit (100g) et un œuf cru, salez et formez des boulettes de viande avec vos mains mouillées. Placez les boulettes de viande dans un moule, versez de l’eau dessus avec l’ajout de concentré de tomate (1 tasse) et une pincée de sel, puis cuisez dans un four préchauffé à 180°C pendant 40 minutes. Servez avec des herbes et de la crème aigre.

Palets de pomme de terre

Legion Media Legion Media

Ces palets peuvent être consommés comme plat principal lors du goûter, tandis qu’à u moment du déjeuner ou du dîner, ils se transforment en plat d’accompagnement pour la viande ou le poisson. Ils se marient parfaitement avec différentes sauces, crème aigre ou salade.

Recette : Pelez des pommes de terre (1kg) et coupez-les en petits cubes, faites-les bouillir dans de l’eau salée. Égouttez l’eau, ajoutez du beurre (40g) et écrasez. Laissez refroidir la purée, ajoutez des œufs (2), de la farine (35g), du sel et du poivre, mélangez bien le tout. À partir de la masse obtenue, formez des palets avec vos mains mouillées et mettez-les dans une poêle avec de l’huile végétale chauffée. Faites-les frire des deux côtés jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

Solianka au chou et à la viande

Legion Media Legion Media

Ne confondez pas ce plat avec la soupe du même nom ! C’est le deuxième plat qui contient du chou et plusieurs types de viande. À l’époque soviétique, sa version à base de saucisses était préparée dans l’armée et les cantines, mais maintenant, ce mets est cuisiné avec de la bonne viande et peut l’être à la maison.

Recette : Faites frire du bacon (100g) avec de l’huile végétale dans une poêle profonde afin que le bacon libère de la graisse. Ajoutez ensuite des petits morceaux de porc (600g), faites-les frire jusqu’à ce qu’une croûte apparaisse. Sortez la viande de la poêle pendant un moment, faites-y revenir des oignons finement hachés (2) et des carottes (2), puis ajoutez de la pâte de tomate (50g), de l’eau et du chou pré-haché (2kg), remettez-y la viande. Salez le tout et laissez cuire à feu doux pendant 40 à 50 minutes.

Syrniki aux raisins secs

Legion Media Legion Media

Ces petits palets russes au tvorog (fromage blanc) décoreront le petit-déjeuner ou le goûter d’un enfant. Certains disent qu’ils doivent être cuits sans farine, d’autres préfèrent les cuire avec de la farine et du bicarbonate de soude pour qu’ils augmentent de volume comme des pâtisseries. L’essentiel est que la masse de tvorog utilisée lors de leur préparation ne soit pas trop liquide.

Recette : Faites cuire des raisins secs à la vapeur (1 poignée) dans de l’eau chaude, laissez-les sécher. Passez du fromage cottage (500g) avec du sucre (2-3 cuillères à soupe) à travers un tamis, ajoutez de la farine (3 cuillères à soupe) et des œufs (2), pétrissez la pâte, ajoutez les raisins secs et mélangez. Tamisez de la farine pour la panure (2-3 cuillères à soupe) sur un plan de travail. Avec vos mains mouillées, formez les syrniki, roulez chacun dans la farine. Laissez-les reposer pendant 10 minutes. Roulez-les à nouveau dans la farine. Faites chauffer de l’huile végétale dans une poêle, puis faites revenir les palets au tvorog pendant 2 minutes de chaque côté. Servez-les avec de la crème aigre.

Korjiki au lait

Legion Media Legion Media

Comparés aux sucreries modernes, les sablés (appelés « korjiki » dans le pays) au lait peuvent ne pas sembler être un plat très attrayant, même en dépit de la quantité importante de sucre dans leur composition. Pourtant, à l’époque soviétique, сette pâtisserie était très populaire parmi des millions d’écoliers.

Recette : Battez du beurre ramolli (100g) avec du sucre (200g), ajoutez un œuf, du lait (80ml), de la levure chimique (10g) et du sucre vanillé (0,2g). Ajoutez de la farine tamisée (400g) et pétrissez rapidement la pâte molle. Étalez la couche d’une épaisseur de 6-7 mm, coupez les sablés avec un moule à biscuits ou un verre. Transférez les sablés formés sur une plaque à pâtisserie recouverte d’un papier sulfurisé et cuisez au four préchauffé à 180-200°C pendant 15 minutes. Dès que les sablés commencent à dorer un peu sur le dessus, il est temps de les sortir. Il est important de ne pas les garder longtemps au four, sinon ils deviendront durs.

