Gâteau Zebra: un dessert au chocolat soviétique qui ressemble à la peau d'un animal exotique

Défenseurs des droits des animaux, ne vous inquiétez pas! Ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Si vous aimez la cuisine soviétique et que vous avez déjà essayé de préparer des charlottes et des gâteaux Prague, il est temps d'atteindre un nouveau niveau.

Dans les années de vaches maigres de 1970 et 1980, les magasins soviétiques n'avaient pas une variété suffisante de produits nécessaires pour la préparation des desserts. Habituellement, les ingrédients standards pour la pâtisserie étaient les mêmes pour tout le monde : beurre, farine, sucre et œufs, auxquels on pouvait ajouter du lait ou de la crème aigre. Cela signifiait que les femmes soviétiques essayaient de surprendre les invités non pas avec un nouveau type de gâteau délicieux, mais avec son apparence. Quant à la créativité, elle n’avait pas de limite !

Un gâteau appelé « zebra » (zèbre), préparé à l’aide de chocolat et de biscuit ordinaire, ressemblait à la peau d'un animal exotique. Les invités, en particulier les enfants, étaient assurés d'être ravis.

Il existe deux façons de préparer ce gâteau : une version modeste et une plus sophistiquée. La première consistait simplement à cuire des couches de différentes couleurs et à les assembler. Un as culinaire, cependant, faisait cuire un gâteau entier avec des rayures croisées.

Essayez cette version du gâteau Zebra, comme le préparaient les femmes soviétiques les plus expérimentées.

Ingrédients :

farine – 2 tasses

sucre – 2 tasses

œufs – 5

beurre – 200g

crème aigre – 1 pot

poudre de cacao – 3 cuillères à soupe

levure chimique ou bicarbonate de soude – 1 cuillère à café

Préparation :

Battez les œufs avec le sucre jusqu'à consistance mousseuse.

Ajoutez les 2 tasses de farine tamisée, la levure chimique ou le bicarbonate de soude (vous pouvez ajouter du jus de citron), le beurre fondu et la crème aigre, mélangez bien.

Divisez la pâte en 2 parties égales. Ajoutez 3 cuillères à soupe de poudre de cacao dans l'une d'elles. Mélangez bien la pâte pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Laissez la partie blanche de la pâte telle quelle.

Graissez un plat allant au four avec de l'huile. Versez d'abord 3 cuillères à soupe de pâte blanche au centre, puis 3 cuillères à soupe de pâte au chocolat. Ne mélangez pas. Enfin, prenez un cure-dent et tracez 8 lignes du centre de notre futur gâteau jusqu'à ses bords.

Cuisez au four préchauffé à 180°C pendant 50-60 minutes. Si le dessus du gâteau est déjà cuit, mais le milieu ne l'est pas, couvrez-le d'un papier d'aluminium et continuez sa cuisson jusqu'à ce qu'il soit prêt.

De plus, le gâteau peut être préparé avec une crème blanche à base de crème aigre fouettée avec du sucre et avec des rayures noires de glaçage au chocolat à base de beurre fondu et de chocolat.

