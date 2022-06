Brioches aux graines de pavot: recette d’une pâtisserie nostalgique de l'enfance soviétique

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Chaque enfant né en URSS se souvient du goût de cette époque, en particulier de celui des pâtisseries. Jusqu'à la fin des années 1990, chaque quartier avait au moins une boulangerie locale. Leurs vitrines étaient mises à jour une ou deux fois quotidiennement et la saveur des pâtisseries fraîches flottait toujours autour d'elles. Même s'il fallait faire la queue pour les acheter, les habitants attendaient patiemment pour en profiter.

Une fois le seuil d'une boulangerie franchi, impossible d'en sortir les mains vides : biscuits aux amandes, torsades de pâte feuilletée ou simples brioches sucrées ; il fallait essayer au moins quelque chose ! L'un des classiques soviétiques était la brioche aux graines de pavot – si fraîche, si moelleuse et avec une surprise à l'intérieur. Le centre croustillant de la brioche était à tomber !

Connue en Russie depuis le XVIIe siècle, cette pâtisserie était cuisinée dans les maisons des nobles et des gens du peuple ; et, bien sûr, on pouvait toujours les trouver dans les foires et les bazars, généralement lors de la célébration de la fête païenne slave appelée « Medovy spas » (Le Sauveur du Miel). Le fait est que, cette fête a généralement lieu le 14 août, jour du début de la récolte du miel. Habituellement, c'est à ce moment que les fleurs de pavot mûrissent, de sorte que ces deux ingrédients – le miel et les graines de pavot – pouvaient être utilisés pour la cuisson. Il reste encore beaucoup de temps avant Medovy spas, mais nous allons aujourd'hui apprendre à cuisiner cette pâtisserie russe traditionnelle.

Elle est très facile à préparer et prend beaucoup moins de temps que vous ne le pensez. Croyez-moi, vous n'avez jamais pensé aux graines de pavot de cette façon auparavant.

Ingrédients :

Pour la pâte :

450g de farine

60g de sucre

100g de beurre

2 œufs

10g de levure sèche active

1 pincée de sel

125ml de lait

Pour la garniture :

150g de graines de pavot

100g de miel

Préparation :

Commencez par préparer vos ingrédients. Réchauffez le lait jusqu'à ce qu'il soit à température ambiante ou légèrement chaud. Ajoutez-le dans le récipient du mélangeur, puis ajoutez-y la levure. Mélangez jusqu'à ce que la levure soit dissoute. Vous pouvez maintenant ajouter la farine, le sel, le sucre, les œufs et le beurre ramolli.

Pétrissez la pâte pendant au moins 10 minutes jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien incorporés et que la pâte ne colle plus au saladier. Elle doit être molle et élastique. Couvrez maintenant la pâte avec un film alimentaire et laissez-la dans un endroit chaud pendant 2 à 2,5 heures jusqu'à ce qu'elle double de volume.

Pendant ce temps, préparez votre garniture : lavez les graines de pavot et laissez l'eau s'en écouler. Maintenant, dans une petite casserole, faites fondre le miel et ajoutez-y les graines de pavot égouttées. Laissez mijoter ce mélange pendant environ 10-15 minutes jusqu'à ce que le miel soit absorbé et que les graines de pavot soient humides, puis laissez le mélange refroidir.

Après cela, vous devrez éliminer le CO2 de la pâte en la frappant un peu et en la pliant plusieurs fois. Cela semble rude, mais croyez-moi, la pâte en profite, et c'est très agréable de sentir comment elle se dégonfle. Remettez-la dans un saladier et recouvrez à nouveau de film alimentaire. Donnez à la pâte de 40 à 50 minutes pour se relever et elle sera prête pour la prochaine étape.

C'est là que le plaisir commence ! Retirez la pâte et divisez-la en petits morceaux d'environ 80g chacun. Roulez-les en boules et étalez-les sur une surface plane légèrement saupoudrée de farine.

Prenez la pâte dans une main et mettez une généreuse cuillerée du mélange de graines de pavot au milieu. Maintenant, pliez soigneusement les bords vers le centre et pincez de sorte que la garniture de pavot soit scellée à l'intérieur.

Déposer vos futures brioches, couture vers le bas, sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier sulfurisé. Répétez la même procédure avec le reste de la pâte. Recouvrez soigneusement cette plaque de cuisson avec du film alimentaire. Ceci est nécessaire pour que la pâte ne sèche pas sur le dessus. Laissez les brioches lever pendant 30 à 40 minutes.

Badigeonnez-les d'un simple œuf battu et faites-les cuire dans un four préchauffé à 190°C pendant 25-30 minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient dorées sur le dessus.

Sortez-les du four, badigeonnez leur dessus de beurre. Maintenant, est venue la partie la plus dure… prenez votre mal en patience et attendez que les brioches refroidissent un peu. Il est préférable de les déguster le même jour avec une bonne tasse de thé.

Priatnovo appetita !

