Cinq recettes russes originales à base de poulet

Ces boulettes de viande ont été inventées dans le restaurant de l'hôtel Metropol à Saint-Pétersbourg, où l'élite du parti aimait se rassembler. Ces escalopes apparaissaient sur les tables du prestigieux établissement.

Les « Metropolki » ressemblent à la légendaire « escalope à la Kiev », mais avec une garniture différente - il y a du foie à l'intérieur du filet de poulet. Une autre différence est la taille : elles sont petites, et on les dévore en deux bouchées.

Cette version du rassolnik de Moscou, qui est traditionnellement préparé avec du bouillon de bœuf, est apparue après la révolution de 1917. Cette soupe est cuite dans un bouillon de poulet avec des abats et des racines, qui constituent la base nourrissante de la soupe. On n’y ajoute pas d’orge - une caractéristique distinctive du rassolnik de Leningrad.

Mode de cuisson : faire bouillir du poulet (1/2 carcasse soit 500 g) dans 2,5 litres d'eau, filtrer le bouillon. Faire frire dans une poêle des racines de persil (1) et de céleri (200 g) coupées en dés, Ainsi que l'oignon finement haché (1) et les cornichons émincés (200 g). Couper quatre pommes de terre en cubes. Préparez le poulet, enlevez les os, coupez en petits morceaux et remettez-le dans la casserole. Ajouter la feuille de laurier, les grains de poivre (4), le sel et le poivre moulu. Placer les légumes cuits et les pommes de terre crues dans une casserole, faire bouillir jusqu'à ce que les pommes de terre soient prêtes. Versez 150 ml de saumure de concombre dans la soupe. Deux minutes avant la fin de la cuisson, vous pouvez verser 2 cuillères à café de jus de citron ou un mélange d'œufs battus avec de l'eau ou du lait dans la soupe. Servir avec du persil finement haché et de la crème épaisse.

Zapekanka

En Russie, on prépare souvent le zapekanka, de la purée de pommes de terre et du porc et du bœuf hachés ; mais avec du poulet, c’est plus diététique et la texture est plus délicate.

Préparation : Faire bouillir un filet de poulet (400 g). Préparez une purée de pommes de terre (600) avec du lait (100 ml) et du beurre (50 g). Mettez la purée dans un moule graissé, placez une couche de filet de poulet finement haché sur le dessus, un verre de haricots bouillis ou en conserve, des blancs d'œufs battus (2). Saupoudrez le tout de fromage râpé (250 g) et faites cuire au four à 180°C jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Servir avec de la crème épaisse et des herbes fraîches.

Cette salade festive est une version du célèbre « hareng sous un manteau de fourrure », mais elle est disposée sous la forme d'un bracelet et décorée de graines de grenade sur le dessus. Elle a reçu un nom poétique en référence à une histoire d'amour de l'écrivain russe Alexandre Kouprine, écrite en 1910.

Cette tourte est connue en Russie depuis au moins le XVIe siècle. Extérieurement, elle ressemble au chapeau du dirigeant Vladimir Monomakh - c'est peut-être pour cela qu'elle était si souvent servie à la table du tsar Ivan le Terrible. C'était un gâteau rituel qui était cuit soit pour un mariage, soit pour la fête orthodoxe de la Sainte Trinité.

Dans le kournik de mariage, les ingrédients avaient une signification sacrée : la farine est la base de la vie familiale, les céréales représentent le bien-être de la famille, le poulet la fertilité, les figurines des mariés en pâte sont le symbole d'une famille nombreuse, et les fleurs symbolisent la beauté et la féminité.

