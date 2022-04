Jamais vous n’auriez imaginé qu’une fourmilière pouvait être aussi savoureuse

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il existe une croyance commune selon laquelle le gâteau fourmilière dérive du populaire gâteau en entonnoir pennsylvanien et de ses équivalents : strauben allemand, jalebi indien, tippaleip finlandais. Tous ces délices sont préparés en versant la pâte dans de l'huile très chaude et en cuisant jusqu'à ce que le tout soit doré. Les ingrédients sont ensuite saupoudrés de sucre ou parfois caramélisés.

Le lien est peut-être vrai, mais en réalité, il n'y a qu'une légère ressemblance superficielle. La plupart des sucreries que nous avons mentionnées semblent n'avoir rien en commun avec la fourmilière soviétique. Il est beaucoup plus probable qu'ils ressemblent au khvorost - un dessert populaire ouzbek, ou au tchak-tchak sucré tatar - mais pas à la fourmilière russe. Le fait est que tous ces desserts sont frits tandis que la fourmilière est cuite au four comme un gâteau. De plus, toutes ces friandises ne contiennent aucune sorte de crème ou de garniture mais sont simplement saupoudrées de sucre glace ou de cannelle. Le gâteau fourmilière, quant à lui, est farci de caramel au lait – un type russe de dulce de leche.

>>> Langues en sucre: une version végétalienne du fameux dessert soviétique

Pour une recette authentique, nous devons remercier des générations de chefs et de ménagères soviétiques. La fourmilière utilise essentiellement des ingrédients bon marché et nécessite peu d'efforts. À l'époque soviétique, lorsque le choix des produits était limité, un prix bas et une technique simple étaient essentiels. C'est pourquoi les ménagères soviétiques et russes aimaient et aiment toujours ce gâteau : il est vraiment facile à faire et nécessite des ingrédients basiques. Pour ceux qui ont peu de temps, il existe même une astuce très utile : si vous ne voulez pas faire la pâte vous-même, vous pouvez utiliser des cookies achetés en magasin à la place, cela réduira de moitié le temps de préparation.

Ingrédients pour la pâte :

200 g de farine ordinaire

100 g de beurre non salé

2 cuillères à soupe de sucre

3 cuillères à soupe de crème épaisse

1 cuillère à café de levure chimique

une pincée de sel

Ingrédients pour la crème :

70 g de beurre non salé

250 g de caramel au lait/dulce de leche

1 cuillère à soupe de liqueur à base de crème de type Baileys

une pincée de sel

+ chocolat râpé/graines de pavot pour la décoration

Dans un grand bol, mélanger le beurre fondu, le sucre, la crème épaisse et une pincée de sel. Ensuite, tamisez la farine avec la levure chimique dans le mélange et travaillez pour former une pâte - elle doit être très malléable. Faites une boule avec la pâte, enveloppez-la dans un film plastique et laissez-la refroidir au réfrigérateur pendant environ une demi-heure.

Victoria Drey Victoria Drey

Ensuite, vous devez hacher la pâte froide : j'utilise un hachoir à viande droit. Étaler la pâte sur la plaque de cuisson et cuire environ 20 min à 180 °C jusqu'à ce qu'elle devienne légèrement dorée.

Victoria Drey Victoria Drey

Une fois la pâte refroidie, émiettez-la et laissez-la ainsi. Place maintenant à la magie de la crème : battez le beurre ramolli avec une quantité généreuse de dulce de leche, ajoutez une pincée de sel et la star du spectacle - une cuillère à soupe de liqueur à base de crème. Cela donnera à votre crème un goût riche et unique.

Victoria Drey Victoria Drey

Lorsque la crème est prête, ajoutez-y la pâte hachée et mélangez bien. Vous pouvez maintenant former des gâteaux avec vos mains ou utiliser un moule en silicone. Cette quantité est idéale pour six petits gâteaux. Si vous voulez en faire un gros, doublez simplement les ingrédients.

Victoria Drey Victoria Drey

Il ne vous reste plus qu'à mettre vos fourmilières au réfrigérateur environ 3h puis à les servir avec du chocolat râpé ou des graines de pavot.

Victoria Drey Victoria Drey

Ne dirait-on pas des centaines de fourmis rampant sur leurs fourmilières ?

Dans cet autre article, nous vous présentions les 100 principaux plats de la cuisine russe.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.