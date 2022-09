Ces plats de la Sibérie occidentale que vous pouvez cuisiner à la maison

Russia Beyond

La Sibérie abrite de nombreux peuples avec une grande variété de traditions culinaires, ce qui en fait l'une des destinations gastronomiques les plus exotiques de Russie. Aujourd'hui, nous allons parler de plats de la Sibérie occidentale.

Gâteau aux baies de merisier

La cuisine sibérienne, en particulier dans les zones rurales, se distingue par une grande variété de gâteaux sucrés aux garnitures diverses : airelles, myrtilles, pommes et, surtout, baies de merisier. Ces dernières sont ajoutées non seulement aux desserts, mais également utilisés dans la préparation de la vodka, des liqueurs et des teintures.

En automne, les Sibériens cueillent de petites baies de merisier noires qui n'ont aucune odeur et les sèchent au soleil ou dans des fours, puis les broient en farine. C'est alors qu'une riche saveur, rappelant un mélange unique d'amandes, de chocolat et de noyaux de cerise, remplit la maison. La farine vous sera utile si vous voulez préparer des tartes ou tourtes, du kissel (boisson sucrée à base de baies) et du prianik (pain d'épices).

Une caractéristique distinctive des pâtisseries à base de farine de baies de merisier est le croquant des plus petits morceaux qui ont échappé au broyage.

Où déguster :

La plupart des cafés des grandes villes sibériennes servent des tartes ou des gâteaux aux baies de merisier. Mais il est plus aisé d'essayer la préparation à la maison.

Recette :

Mélangez des baies de merisier avec de la crème aigre et réfrigérez pendant deux heures.

Battez des œufs avec du sucre, incorporez le mélange de baies de merisier et de crème aigre, puis tamisez la farine et la levure chimique et mélangez le tout jusqu'à consistance lisse. La pâte ressemblera à de la crème aigre épaisse.

Cuisez au four à 180°C pendant 45 minutes. Coupez le gâteau en deux couches, badigeonnez la couche inférieure avec beaucoup de crème aigre et recouvrez de la deuxième couche de gâteau.

Astuce de l'auteur :

Laissez le gâteau reposer environ 12 heures de plus pour qu'il soit imbibé dans la crème aigre et devienne encore plus savoureux.

Pelmenis aux noix de cèdre

Les pelmenis (ravioles russes) sont qualifiés par beaucoup de l'un des principaux chefs-d'œuvre culinaires de Sibérie. Bien que ce plat de la région ne puisse pas être considéré comme unique à 100%, ce jugement peut toujours être considéré comme correct à bien des égards. Les Chors, l’un des peuples indigènes de Sibérie, vivant dans la région de Kemerovo (sud de la Sibérie), sont à juste titre fiers de leurs pelmenis aux noix de cèdre.

Pour survivre dans la taïga, les Chors se procuraient traditionnellement beaucoup de nourriture. Des familles entières allaient à la recherche des noix de cèdre, passant des semaines dans les bois armés d'une gamme d'outils, y compris des batteurs, des râpes, des tamis et des paniers.

Les pelmenis aux noix de cèdre sont de taille similaire aux pirojki (petits chaussons fourrés) et ont la forme de vareniki, un autre type de ravioles traditionnelles slaves orientales. Ce plat servait autrefois de test aux époux : une femme ou une fille n'était considérée comme une bonne cuisinière que si elle parvenait à répartir uniformément la viande hachée avec des noix entre les morceaux de pâte et si les invités mangeaient le plat jusqu'à la dernière bouchée.

Où déguster :

Les Chors célèbrent leur propre Nouvel An, Tchil-Paji (« Tête de l'année »), le jour de l'équinoxe de printemps, le 21 mars, selon le calendrier des peuples habitant près des Monts Saïan. Cette fête est marquée par une variété d'événements culturels organisés dans la région et à Kemerovo, y compris des festivals gastronomiques où vous pourrez déguster des pelmenis aux noix de cèdre. Cependant, vous pouvez également préparer ce plat à la maison, et voici comment.

Recette :

Pétrissez la pâte à partir de farine, d'œufs, d'eau et de sel. Laissez-la reposer pendant 20 minutes.

Hachez la viande avec un couteau (il est important de ne pas utiliser de hachoir à viande ou de robot culinaire), ajoutez du lard haché, de l'oignon et des noix de cèdre frites. Mélangez bien.

Après avoir divisé la pâte en morceaux, étalez chacun en un grand rond fin.

Au milieu de chacun, déposez la garniture, repliez la pâte et refermez les bords.

Faites bouillir les pelmenis dans de l'eau chaude pendant 20 minutes. Initialement, ils étaient bouillis dans du lait, mais désormais cette tradition a disparu.

Lorsque les pelmenis sont prêts, saupoudrez-les de poivre et d'autres épices selon vos envies.

