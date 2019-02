Secrets du Caucase: comment préparer à la maison le fromage tcherkesse

Les Caucasiens sont connus pour leur excellente forme physique, leur force et leur endurance. Ils restent jeunes et en bonne santé jusqu'à un âge avancé et beaucoup vivent jusqu'à cent ans. Le secret de cette santé et de cette longévité extraordinaires réside dans leur régime alimentaire unique.

Traditionnellement, les habitants de la République d’Adyguée (Caucase du Nord) consomment beaucoup de produits laitiers, et le fromage dit d’Adyguée (ou le fromage tcherkesse) en est un élément essentiel. Ce type de fromage doux ne fond pas lorsqu'il est cuit au four ou frit et peut être émietté.

Les Russes ont commencé à en manger au milieu du XIXe siècle, mais sa véritable popularité n'a pris son essor qu'à l'époque soviétique. En 1980, le fromage d’Adyguée a été servi lors des Jeux olympiques de Moscou. C'est également l'année où la marque est officiellement enregistrée et où la production en série a commencé. Un article publié sur le fromage d'Adyguée dans le magazine de l'ère soviétique Industrie laitière affirmait que : « Ce fromage sent le lait frais et les fleurs sauvages, il figure parmi les aliments diététiques et a une haute valeur nutritionnelle ».

Pas étonnant que ce fromage présente autant d'avantages ; après tout, les vaches locales d'Adyguée paissent dans les pâturages des collines du Caucase, où les plantes bénéficient d'une saison de croissance plus longue qui leur procure un plus grand nombre de vitamines et de microéléments. Bien entendu, tout cela a un effet sur la qualité du lait et donc du fromage !

En septembre 2009, le fromage d’Adyguée a reçu le statut prestigieux de « produit à indication géographique », et seules les sociétés du groupe Adygea ont désormais le droit d’utiliser l’appellation « fromage d’Adyguée ».

Ce fromage est idéal pour rester en bonne santé, lorsqu'il est associé à une nutrition adéquate et à de l'exercice. Plus important encore, ce fromage est facile à préparer et absolument délicieux !

Ingrédients pour le fromage :

1l de kéfir

4l de lait entier

20g de sel

Préparation :

Dans une casserole de taille moyenne, faites mijoter doucement le kéfir. Retirer du feu et laisser le lactosérum se séparer des solides du lait. Filtrer le liquide et placer le lactosérum dans un bocal. Laisser reposer le lactosérum à température ambiante pendant 2 à 3 jours.

Une fois le lactosérum aigri, préparez votre lait. Dans une grande casserole, chauffez lentement le lait jusqu'à ce qu'il commence à mijoter, en remuant constamment. Ajoutez progressivement tout le lactosérum au lait et continuez de remuer jusqu'à ce que le liquide commence à se séparer en solide et en lactosérum.

Retirez la casserole du feu et laissez reposer pendant 5 minutes. Préparez une passoire avec de la gaze et un bol en dessous. Filtrer tous les solides et pressez-les un peu avec une cuillère. Laissez reposer pendant 30 minutes.

Retirez délicatement le fromage de la toile et frottez-le avec du sel des deux côtés. Remettez-le sur la gaze et laissez-le reposer dans la passoire pendant 2-3 heures, en le retournant toutes les 30 minutes.

Maintenant, placez une petite assiette sur votre fromage et mettez-y quelque chose de lourd pour presser. Mettez votre fromage au réfrigérateur et oubliez-le pendant 6 à 12 heures.

Tout cela prend un peu de temps, mais soyons honnêtes, ce n’était pas beaucoup de travail pour un résultat aussi délicieux !

