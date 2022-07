Comment la femme de Khrouchtchev et les comédies ont rendu populaire le caviar végétarien

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Essayez d'imaginer une table de fête russe sans caviar... c'est presque impossible. Le caviar rouge et noir était rare sous l'Union soviétique, tandis qu’aujourd'hui, il est plus facile de mettre la main sur ces œufs de poisson, qui sont encore fortement associés aux célébrations du Nouvel An. En URSS, du « caviar » végétal était utilisé comme alternative et était vendu dans les magasins locaux. Il était généralement fabriqué à partir de jeunes courges ou d'aubergines potelées.

À quoi ressemble le caviar de légumes russe ?

Le caviar de légumes est un peu comme un ragoût - alors pourquoi l'appelle-t-on « caviar » ? En Russie, le mot « caviar » (« ikra ») a la même racine commune que le verbe « couper » (« kroït’ ») et le mot « bord » (« kraï »), qui désignent la manière de préparer le plat. Pour obtenir du caviar de saumon, il faut couper le poisson - pour obtenir du caviar de courge, il faut découper le légume. Dans cet esprit, dans les dictionnaires russes, le caviar est défini comme suit : « Un plat à base de légumes, de champignons et de plantes finement hachés ». Le caviar de champignons, par exemple, est fabriqué dans les cuisines russes depuis des siècles, tandis que le caviar d'aubergine et de courge était très populaire en Union soviétique. Pour de nombreux Russes, le goût du caviar en conserve rappelle des souvenirs d'enfance et beaucoup de gens le préféraient à celui de leur mère. Les gens aimaient beaucoup mettre de la nourriture en conserve en URSS, surtout pendant l'hiver, car le processus préserve les légumes.

Comment Nina Khrouchtchev a popularisé le caviar de courge ?

La production de caviar de courge en conserve a commencé dans les années 1930. Cependant, une violation dans une usine a provoqué une épidémie de botulisme en 1933 à Dniepropetrovsk (Ukraine moderne), qui a tué 200 personnes. Pendant des années, le caviar de courge en conserve n'était pas considéré comme sûr à manger, jusqu'à ce qu'il soit repéré sur le menu de la première dame soviétique.

À un moment donné, l'épouse aux formes généreuses de Nikita Khrouchtchev - Nina - essayait de suivre un régime, selon les historiens russes. En conséquence, elle mangeait beaucoup de légumes, dont du caviar de courge. Son mari a apparemment été tellement inspiré par le plat qu'il a ordonné la construction de la plus grande conserverie moderne : le caviar de courge était de retour au menu en Union soviétique.

Les courges contiennent beaucoup de fibres (même après la cuisson) et contiennent peu de calories, elles sont donc assez saines.

Quel est le lien entre Ivan le Terrible et le caviar d'aubergines ?

Outre la courge, en Union soviétique, il y avait du caviar d'aubergine. Ce légume n'était cultivé que dans le sud - c'est pourquoi beaucoup le considéraient comme inhabituel. Le caviar d'aubergine n'a jamais manqué mais il n'est devenu vraiment populaire qu'après le film culte Ivan Vassilievitch change de profession (1973) de Leonid Gaïdaï. Le cinéaste mythique a dépeint le caviar d'aubergine comme un mets « d'outre-mer » extrêmement rare qui méritait une place de choix à la table de festin du tsar. Dans le film, d'énormes assiettes de caviar de poisson sont montrées constamment, mais seule une cuillère à soupe de la variété d'aubergine apparaît. Cette scène comique était si populaire à l'époque soviétique (et après) que de nombreux Russes se réfèrent encore au caviar d'aubergine comme un plat « d'outre-mer ». Après le film de Gaïdaï, il est aussi devenu tendance d'en manger lors des dîners festifs.

Caviar de courge

Ingrédients :

courge – 2

carotte – 1

ail - 1 gousse

coulis de tomates - 2 cuillères à soupe

sel, poivre au goût

Préparation :

Couper les courges en petits cubes (vous pouvez les éplucher si vous le souhaitez). Hacher finement la carotte.

Mettre les courges et les carottes dans une casserole, ajouter un verre d'eau, couvrir et laisser mijoter à feu doux.

Lorsque les légumes sont tendres, ajouter le concentré de tomate et un peu d'huile, saler, remuer, retirer le couvercle et laisser mijoter jusqu'à évaporation de l'eau.

Quand le plat est presque prêt, ajouter l'ail pressé.

Servez-le froid ou tiède.

Caviar d'aubergine

Ingrédients :

aubergine – 2

carotte – 1

poivron – 1

oignon – 1

coulis de tomates - 2 cuillères à soupe

ail - 1 gousse

sel, poivre au goût

Préparation :

Épluchez les aubergines et coupez-les en cubes, salez, et laissez-les reposer un peu. Faites ensuite frire dans l'huile jusqu'à ce qu'elles soient tendres.

Coupez la carotte et l'oignon en cubes et faites-les revenir dans l'huile dans une autre poêle jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Ajouter le poivron en tranches et cuire pendant cinq minutes de plus. Ajoutez ensuite le coulis de tomate et faites cuire environ cinq à sept minutes.

À ce moment-là, vos aubergines seront prêtes, il est donc temps de les ajouter à la carotte, à l'oignon et au poivron. Ajouter les légumes, l'ail, le sel ; couvrir la casserole et laisser mijoter encore cinq minutes.

Mangez chaud ou froid.

Priatnovo appetita !

