Quatre recettes russes originales à base de pommes de pin

Le nord de la Russie, la majeure partie de la Sibérie et le Caucase sont célèbres pour leurs forêts de pins. Les habitants ont appris à profiter de toutes les richesses que la rude nature peut leur offrir. Les bourgeons de pin et l'huile essentielle sont utilisés pour soigner la bronchite, les aiguilles de pin sont une source de vitamine C, le goudron est utilisé à la place des onguents pour la peau et les pommes de pin sont devenues la base de différentes recettes culinaires. Les jeunes cônes verts, qui sont récoltés en Russie de mai à juin, et plus tôt dans d'autres pays, conviennent le mieux à ces fins.

1. Confiture

C'est un mets très exotique pour les touristes, qui sont ravis de rapporter en souvenir des bocaux de pommes de pin de Sibérie. Faire soi-même de la confiture à partir de pommes de pin n’a rien de compliqué. Les cônes (2 kg) sont lavés et placés dans de l'eau, puis bouillis pendant 30 minutes. Après cela, le mélange est laissé dans un endroit sombre et froid pendant une nuit (12 heures). Les cônes sont sortis du bouillon et du sucre est ajouté - à raison de 1 kg de sucre pour 1 litre de bouillon de cônes. Le bouillon résultant est à nouveau bouilli jusqu'à ce qu'il épaississe et obtienne une couleur cramoisi foncé. Lorsque la confiture est prête, quelques cônes bouillis auparavant y sont ajoutés et bouillis pendant 5 minutes supplémentaires, puis la confiture avec les cônes entiers est versée dans des bocaux. On met environ 6 à 8 cônes par pot d'un litre. De même, vous pouvez utiliser des cônes de cèdre ou d'épicéa.

2. Miel

C'est un vrai régal pour les gourmets. Pour le préparer, vous devez préparer un récipient stérile, verser un peu de sucre au fond, puis mettre les pommes de pin en une seule couche, les recouvrir de sucre et répéter les couches jusqu'à épuisement des cônes et du sucre. Un kilogramme de pommes de pin nécessitera un kilo et demi de sucre.

Les cônes doivent être recouverts de toile et reposer à température ambiante pendant trois semaines. Ils vont relâcher du jus et avec le sucre former un sirop. Après trois semaines, le sirop - le miel - doit être versé dans un bocal en verre sec. Vous devez le conserver au réfrigérateur. Le miel obtenu est ajouté au thé.

3. Thé

Les très jeunes pommes de pin conviennent le mieux pour faire du thé. Elles peuvent être fraîchement récoltées ou séchées. Dans l’idéal, les cônes ne devraient pas mesurer plus de trois centimètres de long.

On a besoin de 200 ml d'eau pour 75 grammes de cônes. Ils doivent être lavés et hachés avec un couteau, puis il faut verser de l'eau bouillante dessus et couvrir le récipient avec un couvercle sur le dessus. Cette boisson est infusée pendant 15 minutes, puis on déguste la boisson obtenue. Des herbes médicinales constitueront un bel ajout à ce thé.

4. Baume alcoolisé

On pense que le baume alcoolisé de pommes de pin a un effet stimulant et calmant sur le système immunitaire. Les cônes doivent être lavés et séchés avec une serviette, puis on les place dans de l'alcool à raison de 200 ml d'alcool pour 130 g de cônes. Laisser reposer deux semaines dans un endroit frais - et le baume est prêt. Buvez une cuillère à soupe de cette infusion pas plus d'une fois par jour après les repas.

