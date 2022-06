Confiture de concombres à l'orange: un délice estival typique de Souzdal

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Varénié » ​​(confiture) est un ancien mot russe signifiant « délicatesse bouillie ». Les femmes au foyer le préparent dans presque tous les recoins de la grande Russie. Tant d'ingrédients différents peuvent être utilisés lors de la cuisson ! En plus des baies et des fruits habituels, vous pouvez trouver les combinaisons les plus inhabituelles, par exemple de la confiture de carottes et de bourgeons de calendula, ou de la confiture de jeunes pommes de pin. Mais avez-vous déjà pensé à faire de la confiture de concombre ?

Les traditions associées à cette délicatesse sucrée plongent leurs racines dans la lointaine histoire russe. Selon les contemporains, Ivan le Terrible aimait beaucoup la confiture de concombre au miel. Ce dessert était préparé dans la région de Vladimir, notamment à Souzdal (à environ 180 km à l'est de Moscou).

Le jardinage et l'agriculture sont depuis longtemps très populaires parmi les habitants de Souzdal. À l'époque soviétique, les habitants de cette ville de l’Anneau d’or vendaient leurs produits à base de concombre dans toute la Russie.

Un autre fait fascinant est que l'une des fêtes estivales les plus populaires de Souzdal, qui est aujourd'hui devenue la marque de fabrique de la ville, est la célèbre Journée du concombre. Habituellement, on la célèbre le troisième samedi de juillet.

De nombreux plats peuvent être préparés à partir de concombres, mais en faire de la confiture est vraiment inhabituel. Si vous me demandez si la confiture de concombre vaut la peine d'être faite, alors je vous répondrai sans hésiter qu’elle est royalement délicieuse ! Pourquoi donc ? En raison de son goût très délicat et rafraîchissant. Et j'ajoute des agrumes pour rendre la saveur encore plus savoureuse.

Ingrédients pour un pot de confiture de 700 grammes :

сoncombres - 1 kg

sucre - 600 g

orange - 1

citron (citron vert) - 1

sucre vanillé - cuillère à café

Préparation :

Lavez les légumes et coupez-les en cubes. Les gros concombres doivent être pelés. Mettez-les dans une casserole.

Pelez l'orange, coupez la pulpe en cubes et ajoutez-la aux concombres.

Pressez le jus de citron.

Versez le sucre en poudre.

Bien mélanger, laisser reposer une heure et demie pour que les légumes aient le temps de dégager une grande quantité de jus.

Porter la confiture à ébullition à feu moyen. Puis baissez à feu très doux. Cuire pendant 30-40 minutes. N'oubliez pas de mélanger la confiture de temps en temps.

Lorsque la masse a suffisamment bouilli, ajoutez le sucre vanillé. Bien mélanger. Si vous êtes satisfait de la consistance, et si la confiture n'est plus trop liquide, éteignez le feu.

Mettez le dessert dans des bocaux et vissez les couvercles. Quand le tout a refroidi, placez-les dans une pièce à basse température.

Notre dessert est prêt. Bonne dégustation !

