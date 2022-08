Dix plats du Caucase russe à essayer absolument

Le Caucase russe est habité par environ 50 groupes ethniques, et chacun d'eux maintient ses propres traditions culinaires. Néanmoins, il existe des points communs, des caractéristiques propres à toute la cuisine dite caucasienne: des pâtisseries copieuses, la dominance de la viande et... une grande envie de nourrir les convives jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus quitter la table.

Le Caucase russe est une région principalement montagneuse coincée entre les mers Caspienne et Noire. Une population multiethnique y vit côte à côte depuis des siècles.

Les peuples du Daghestan, de l'Ossétie du Nord, de la Tchétchénie, de la Kabardino-Balkarie, de la Karatchaïévo-Tcherkessie et d'autres territoires ont leur propre cuisine nationale, qui est cependant basée sur des plats copieux et beaucoup d'herbes fraîches. Vous trouverez ci-dessous les délices gastronomiques caucasiens les plus populaires (selon notre propre sélection), que vous pouvez essayer en Russie.

Сhachlik

Les brochettes de viande grillée (généralement de l'agneau ou du poulet) sont l'un des plats caucasiens les plus populaires, entrées dans la cuisine russe à la fin du XIXe siècle et, à l'époque soviétique, devenues synonymes de week-ends au printemps et en été. Maintenant, on peut les trouver littéralement dans tous les coins du pays et pas seulement dans les restaurants. Les Russes aiment le plus faire des barbecues en plein air ! Avant de griller, la viande doit être marinée, et il existe des dizaines de façons et d'ingrédients pour cela.

Khytchine

Ce pain plat avec diverses garnitures est le roi de la table dans les républiques voisines de Kabardino-Balkarie et de Karatchaïévo-Tcherkessie. Cependant, les chefs locaux le préparent de différentes manières et se disputent constamment pour savoir quelle méthode de cuisson est la plus authentique. Les khytchines des Balkars sont des gâteaux fins et ceux des Karatchaïs s’avèrent préparés à partir de pâte feuilletée avec du kéfir ou du lait. Le plus souvent, ils sont farcis de pomme de terre, d'herbes et de viande. Alors, en visitant l'une de ces régions, préparez-vous à essayer toutes leurs versions !

Khinkal

C'est le plat le plus daghestanais que vous puissiez trouver. Il est similaire au khinkal géorgien, mais la pâte bouillie et la viande sont servies ici séparément. Le Daghestan abrite environ 30 nationalités, et elles cuisinent toutes le khinkal à leur manière. Les Avars utilisent de gros morceaux de pâte, les Laks – de petites bandes, les Koumyks la roulent en fins losanges, et les Darguines la tordent en « escargots » puis la cuisent à la vapeur. Quelle variante est la plus savoureuse, vous ne pourrez le décider qu'après un voyage gastronomique.

Tchoudou

Une autre spécialité de la cuisine du Daghestan est le pain plat appelé « tchoudou ». Habituellement, il est farci d'herbes, cuit dans une poêle à frire sèche et graissé avec du beurre ou de l'huile végétale. Le tchoudou n'a pas de recette traditionnelle en tant que telle, mais comprend généralement des garnitures de saison : herbes fraîches (orties ou oignons verts) au printemps, fromage et pomme de terre en été, potiron en automne, agneau en hiver.

Khingalch

Il est ici question d’un pain plat typique d'une autre république du Caucase russe, la Tchétchénie. Contrairement au tchoudou et au khytchine, ce plat est préparé non seulement à partir de farine de blé, mais également à partir de farine de maïs. Sa pâte est très fine, presque en apesanteur, et la garniture est savoureuse et juteuse. La version la plus populaire de cette gourmandise traditionnelle est le pain plat fourré à la citrouille. Au moment de servir, le khingalch est généralement coupé en morceaux. C'est aussi l’un des fast-foods locaux les plus répandus dans la république.

Jijig-galnach

En fait, ce plat tchétchène au nom imprononçable n'est que de la viande avec des gnocchis. Le mot « jijig » signifie « viande », et le mot « galnach » – « gnocchi ». De gros morceaux de viande (agneau, bœuf ou poulet) et de pâte à base de farine de blé sont bouillis et servis sur une assiette creuse avec du bouillon de viande.

Tarte ossète

Les grandes et savoureuses tartes d'Ossétie du Nord sont bien connues dans toute la Russie, et voyageant à travers le Caucase, vous pouvez essayer beaucoup de leurs variétés qui diffèrent par leur forme et leur garniture. Ainsi, par exemple, les grands ou petits chaussons fourrés de bœuf haché et de bouillon sont appelées « fydjinines ». Le « valibakh » est quant à elle une tarte au fromage ossète fait maison. Les habitants préparent également des tartes à la citrouille, à la pomme de terre et aux haricots. Et elles valent toutes la peine d'être essayées !

Fromage adyguéen

La république russe d'Adyguée, également située dans le Caucase du Nord, est célèbre pour son fromage à pâte fraîche préparé à partir de lait de vache. Il ne fond pas lorsqu'il est cuit ou frit, mais peut être émietté. Avant les Jeux Olympiques de 1980 à Moscou, il n'était connu que dans le Caucase, mais lors de cet événement sportif majeur, les invités soviétiques et étrangers l'ont essayé et en sont tombés amoureux, et après cela, ce fromage a été lancé dans la production de masse. En 2009, le fromage adyguéen a reçu le statut de marque de produit avec une indication géographique, et désormais, seules les entreprises d'Adyguée ont le droit d'attribuer un tel nom à leurs produits.

Ourbetch

On parle ici d'une sorte de pâte à tartiner caucasienne. En fait, ce « beurre » est préparé à partir d'amandes, de noix de cajou, de pistaches, de noix, de graines de citrouille et de nombreux autres cadeaux de la nature. Au Daghestan, l'ourbetch mélangé au miel est un dessert populaire et est même utilisé comme remède.

Kéfir

Les Caucasiens se réfèrent aux boissons lactées fermentées pour leurs propriétés bénéfiques. Le kéfir est le plus populaire d'entre elles. Originaire du Caucase (aujourd'hui – territoires de Kabardino-Balkarie et de Karatchaïévo-Tcherkessie), il s'est répandu dans tout le pays il y a plus d'un siècle et est maintenant considéré comme une partie importante du régime alimentaire russe.

