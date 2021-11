Recette des tchoudous, ces pains plats et savoureux originaires du Daghestan

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La cuisine du Daghestan, république de Russie située dans le Caucase du Nord, s'est formée dans des conditions montagneuses difficiles. C'est pourquoi les plats de cette région sont copieux, sains et faciles à préparer. Les pains plats traditionnels locaux appelés « tchoudous » répondent à toutes ces exigences.

Le tchoudou est un pain plat avec différentes garnitures. Vous en trouverez d’innombrables recettes, chaque femme au foyer ayant ses propres secrets. Il peut être cuit avec de la levure ou sans. C’est un plat festif qui est préparé pour montrer du respect aux invités. Dans les cafés de la capitale de la région, la ville de Makhatchkala, vous pouvez essayer des pains plats en forme de cercle ou de demi-cercle, mais les meilleurs sont préparés dans de petits villages situés dans les montagnes – leurs habitants utilisent encore des poêles à bois, ce qui donne à ce plat une saveur particulière.

La particularité de ces pains plats est que leur garniture change en fonction de la saison. Ainsi, au printemps, ce plat est préparé avec des herbes fraîches, par exemple des orties ou des oignons verts. En été, on y trouve les tchoudous aux pommes de terre et au fromage. L'automne est le moment de cuisiner les pains plats à la citrouille. Et en hiver, vous pouvez essayer ici le type de pain plat le plus copieux, le tchoudou avec de l'agneau ou du bœuf.

Fidèle à ces traditions, j'ai décidé de préparer des tchoudous à la citrouille. D'après mon expérience, il y a deux types de personnes qui ont des attitudes différentes envers ce légume : ceux qui l'adorent, et ceux qui ne veulent pas du tout le voir dans leur assiette. Cette recette ravira les deux ! Je pense que tout tourne autour de la combinaison de citrouille râpée crue et d'oignons caramélisés. De plus, le beurre donne au plat une saveur douce et crémeuse. J'ai utilisé le légume avec la saveur la plus naturelle, la courge musquée.

Vous pouvez ajouter des noix hachées à la garniture pour lui donner une texture croustillante et aussi pour rendre le plat plus nutritif. Une autre grande chose à propos de ces pains plats est qu'ils sont cuits dans une poêle sèche sans huile. Lorsque un tchoudou est prêt, il est recouvert de beurre fondu.

Ingrédients :

farine – 400g

eau – 200g

sel – 1 cuillère à café

citrouille – 800g

2 oignons blancs

beurre – 30g

huile de tournesol – 20ml

paprika rouge

thym (facultatif)

beurre fondu pour humidifier les tchoudous cuits

Préparation :

Pour préparer la pâte, mélangez la farine, le sel et l'eau. J'ai utilisé le mélangeur pendant 20 minutes – de cette façon, la pâte est devenue plus élastique. Couvrez la pâte d'un torchon et laissez-la reposer pendant 60 minutes.

Coupez deux gros oignons et faites-les revenir dans le mélange de beurre et d'huile pendant environ 15-20 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient tendres et dorés. Remuez-les constamment.

Épluchez la citrouille et râpez-la. Mélangez-la avec un peu de sel et laissez-la reposer pendant 10 minutes.

Pressez-en le jus. Je le fais avec mes mains.

Mélangez l'oignon et la citrouille. À ce moment-là, la pâte devrait être prête.

Divisez la pâte en 8 morceaux, formez des petites boules et recouvrez d'un torchon.

Étalez l'une des boules en formant une fine feuille ovale. Utilisez de la farine pour éviter que la pâte ne colle au plan de travail.

Placez la garniture sur une partie de la feuille et rejoignez ses bords en formant un demi-cercle.

Pincez les bords avec vos doigts et débarrassez de l'excès de pâte.

Faites cuire les tchoudous dans une poêle sèche. Retournez-les lorsque le fond est recouvert de belles bulles brunes. Recouvrez les pains plats prêts de beurre et laissez-les reposer sous une assiette. Répétez la même procédure avec les boules restantes, en plaçant de nouveaux pains plats sur les précédents.

Voilà, vous avez une grande pile de tchoudous ! Vous pouvez la couper au milieu. Servez les tchoudous chauds.

Priatnovo appetita !

