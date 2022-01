Ces tartes ossètes au fromage et à la pomme de terre qui vous donneront un avant-goût du Caucase

Qu’est-ce qui rend une pizza si savoureuse? Si votre réponse est une pâte délicieuse et beaucoup de fromage, alors vous aimerez notre recette de tartes ossètes fourrées au fromage et à la pomme de terre.

Les tartes ossètes ont une histoire séculaire. Elles sont un plat festif et cérémonial de la république d’Ossétie du Nord-Alanie, située dans le Caucase du Nord. Ce sont des pains plats ronds et fermés avec une variété de garnitures à l'intérieur. Ainsi, ces tartes peuvent être farcies de viande, de légumes ou de fromage. Chaque variation a son propre nom. Une tarte au fromage et aux pommes de terre s'appelle le « kartofdjine ».

Selon une ancienne tradition, les habitants de l'Ossétie du Nord servent toujours sur la table de fête trois tartes, qui symbolisent Dieu, le Soleil (ou le ciel) et la Terre. Quant aux funérailles, les participants à cette cérémonie ne sont nourris que de deux tartes.

Plus la tarte est fine et plus elle contient de garniture, plus elle est savoureuse. Par conséquent, la quantité de pâte de ces pains plats doit être approximativement égale à la quantité de garniture.

Traditionnellement, lors de la préparation des tartes ossètes, on utilise du fromage ossète de consistance dense et de goût salé. Cependant, même en Russie, il n'est pas toujours possible de le trouver en magasin.

Alternativement, vous pouvez faire un mélange de mozzarella pressée et de feta ou suluguni (fromage originaire de Géorgie). J'ai utilisé de la scamorza fumée, un fromage italien au lait de vache. L'essentiel est que le fromage soit solide et salé.

Les tartes sont faites de pâte levée, cuites au four et, après cuisson, abondamment huilées.

Ce n'est pas pour rien que j'ai comparé ces tartes à la pizza. Elles sont devenues populaires non seulement en Ossétie du Nord, mais aussi dans toutes les autres régions de la Russie. Elles peuvent être dégustées dans les cafés et les restaurants, ainsi que commandées via des services de livraison de nourriture. Ma famille italienne a vraiment aimé la pâte aromatique douce, la garniture juteuse et la croûte croustillante de ces pains plats ossètes. Vous devriez les essayer aussi !

Ingrédients pour 3 tartes (elles suffiront pour 4 à 6 personnes en accompagnement, et pour 3 personnes en plat principal) :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pour la pâte :

farine – 400g

kéfir – 320ml

beurre – 40g

sel – ½ cuillère à café

levure sèche – 4g

sucre – 1 cuillère à soupe

Pour la garniture :

pomme de terre – 200-250g

fromage – 300g

beurre – 30g

sel, poivre – selon vos envies

Préparation :

Dissolvez le sucre et la levure dans le kéfir chaud, ajoutez le beurre fondu.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Tamisez la farine et le sel dans le mélange liquide.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Remuez le tout avec un mixeur pendant environ 15 minutes, jusqu'à ce que la pâte soit lisse et élastique.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Сouvrez la pâte avec un torchon et laissez-la lever dans un endroit à température ambiante jusqu'à ce qu'elle double de volume.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pétrissez la pâte, recouvrez-la et laissez-la lever à nouveau.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Maintenant, vous pouvez commencer à préparer la garniture. Faites bouillir les pommes de terre, épluchez-les, ajoutez-y du sel et du beurre et écrasez-les jusqu'à consistance homogène.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez-y le fromage finement râpé.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Divisez le mélange de pommes de terre et de fromage en trois portions égales.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Une fois que la pâte a de nouveau levé, laissez-la refroidir et placez-la sur un plan fariné. Divisez la pâte en trois portions égales.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Placez la pâte sur un papier sulfurisé fariné. Formez une galette. Placez une partie de la garniture au milieu.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ramenez les bords sur le dessus.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Retournez la boule.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Étalez la pâte en un rond régulier de 1 à 1,5 cm d'épaisseur. Il est important de ne pas déchirer la pâte. Faites un trou au milieu pour laisser sortir la vapeur.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Cuisez le pain plat environ 15-20 minutes à 220°C. Badigeonnez la tarte chaude de beurre.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Gardez les tartes sous des bols pendant que les autres cuisent.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Placez les pains plats refroidis les uns sur les autres.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Coupez-les en 8 morceaux et servez aussitôt ou laissez les tartes toutes entières et mangez-les froides.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Priatnovo appetita !

