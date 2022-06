Comment préparer le khinkal du Daghestan aux oignons verts?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le khinkal est l'un des plats les plus importants de la cuisine du Daghestan, et il en existe de nombreuses variantes. Sa version classique se compose de morceaux de pâte au kéfir épais et moelleux servis avec du bœuf, du bouillon et des sauces. Par conséquent, il ne faut pas le confondre avec le tout aussi célèbre plat géorgien portant un nom très similaire – khinkali, ravioles fourrées de différentes garnitures.

Le khinkal du Daghestan a une version printanière – le khinkal avar aux oignons sauvages. Les Avars sont le peuple le plus important numériquement au Daghestan. Leur khinkal traditionnel est un plat de saison que l'on trouve rarement dans les menus des restaurants. Il en existe plusieurs variantes, différant par la technique de sa préparation et les ingrédients. J'ai choisi celle qui conviendra à tout le monde et conservera le goût authentique.

J'ai utilisé une recette avec du kéfir et un œuf, bien que beaucoup de gens ne préparent le khinkal version avare qu'avec de l'eau. Cependant, en mélangeant du kéfir avec du bicarbonate de soude, puis en pétrissant la pâte pendant longtemps, vous pouvez rendre le plat plus aérien. C'est là que les nuances commencent : la pâte peut coller aux mains, et si vous y rajoutez de la farine, le khinkal sera moins tendre. Certaines femmes au foyer forment des morceaux de khinkal séparés immédiatement après avoir rassemblé tous ces ingrédients, en utilisant de la farine pour que la pâte ne colle pas. Il est important de mettre du beurre dans le saladier avec le khinkal chaud pour qu'il ne colle pas.

Comme garniture de printemps, j'ai utilisé des oignons verts ordinaires. Toutefois, l'année prochaine, j'essaierai ce plat avec de l'ail des ours. Les femmes au foyer avares servent ce plat avec du fromage local. Certaines d'entre elles peuvent rôtir une dinde et des saucisses faites maison et les servir dans un plat avec du khinkal et accompagnées de lait. D'autres préfèrent régaler leurs proches et leurs convives avec du bouillon de poulet et des morceaux de poulet séparément. Quant à moi, pour accompagner le khinkal, j'ai utilisé du yaourt grec et des oignons verts frais.

Ingrédients pour 2 à 4 portions :

Yulia Mulino Yulia Mulino

farine – 280g

kéfir – 100ml

1 œuf

sel – 0,5 cuillère à café

bicarbonate de soude – 0,5 cuillère à café

oignon vert – 150g

beurre – 30g

Préparation :

Ajoutez le bicarbonate de soude et le sel au kéfir et laissez reposer le mélange pendant 20 minutes. Ajoutez un œuf au kéfir.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Hachez finement l'oignon vert et placez-le dans un saladier profond.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mélangez l'oignon avec le kéfir.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez-y la farine petit à petit. La pâte sera collante.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Façonnez la pâte en boule, saupoudrez-la de farine et laissez-la reposer 30 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Façonner d'abord la pâte en un pain plat de 1,5cm de diamètre et saupoudrez sa surface de farine.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Coupez-la en morceaux (vous pouvez également la couper en bandes ou en cubes).

Yulia Mulino Yulia Mulino

Faites bouillir le khinkal dans de l'eau salée et mettez-le dans un saladier avec le beurre.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Servez avec du yaourt et des herbes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Priatnovo appetita !

