Délices responsables: petit guide saint-pétersbourgeois du parfait végétarien

Bien que le climat à Saint-Pétersbourg soit souvent gris, les locaux deviennent de plus en plus «verts» en ce qui concerne leurs options de restauration.

La capitale du Nord de la Russie n'est peut-être pas immédiatement associée au statut de haut lieu du veganisme/végétarisme, mais la ville sur la Neva abrite en réalité de nombreuses adresses sympathiques où vous pourrez ravir vos papilles sans cruauté. Ceci est notre sélection pour l’année 2019 des meilleurs établissements sans viande de Saint-Pétersbourg.

Grün

Apportant une touche amusante et tropicale à Saint-Pétersbourg, Grün est un café entièrement vegan, dirigé par la talentueuse chef Viktoria Mossina, qui a perfectionné ses compétences culinaires dans les cuisines d’établissements tels que Cococo et EM. Le menu est vaste en matière de bowls, mais il comprend aussi quelques plats principaux pour ceux qui souhaitent se remplir l’estomac.

Vous pourrez régulièrement apercevoir Viktoria s’adonnant à la cueillette dans les bois de la région de Leningrad, pour y dénicher les ingrédients les plus frais que les clients pourront ensuite savourer à Grün. Dans les plats, la quantité de verdure vous donnera l’impression d’avoir dîné dans une serre (l’air étouffant en moins, bien sûr!), tandis que le mobilier et les éléments décoratifs ont été rassemblés par les propriétaires lors de leurs visites de marchés aux puces en Europe. De plus, Grün est le pionnier du mouvement zéro déchet sur la scène gastronomique de Saint-Pétersbourg.

Addition moyenne : jusqu'à 10 euros

40, ligne Kojevennaïa

Site internet

Oukrop

Vous cherchez à manger vert avec un budget serré ? Rendez-vous à Oukrop (mot signifiant « aneth ») où vous aurez tout le loisir de vous détendre dans un cadre agréable et de savourer un repas sain sans vous ruiner. Le chef végétarien, Ivan Doubkov, a décidé de se concentrer sur des ingrédients santé du monde entier (graines de chia et quinoa d'Amérique du Sud, tapioca d'Afrique, champignons et miso d'Asie).

Addition moyenne : jusqu'à 10 euros

23, rue Marata / 47, rue Vosstaniya / 14, rue Malaïa Konouchennaïa / 7, ligne Vassilievskogo Ostrova

Site internet

Lire aussi : Végétarisme en Russie: comment vit-on sans viande au pays du froid?

Botanika

Le café Botanika est le plus ancien établissement végétarien de Saint-Pétersbourg. Le menu international propose plus de 100 plats, certains, particulièrement innovants, basés sur les principes ayurvédiques. Pour un choix facile, le menu est divisé en catégories : cuisines russe, italienne, indienne ou japonaise, ainsi que de plats du Moyen-Orient et de style américain.

Addition moyenne : entre 10 et 20 euros

7, rue Pestelia

Site internet

RA Family

Ceux qui préfèrent la nourriture végétalienne crue seront comblés, le centre-ville de Saint-Pétersbourg abrite un lieu qui répondra à merveille à leurs besoins. Une fois les portes de RA Family franchies, vous trouverez une large gamme de soupes, salades, plats principaux et desserts végétaliens crus. Vous pouvez également inviter vos amis végétaliens et végétariens, car il existe de nombreuses options leur convenant aussi.

Addition moyenne : entre 10 et 20 euros

6, ligne Kouznetchny

Site internet

Zeliony Sad

Situé dans le nouveau et branché marché Vasileostrovsky, Zeliony Sad est un stand dédié à la diffusion de la bonne parole concernant les aliments santé. Son menu propose une large gamme de smoothies et de jus, de salades végétariennes, de plats végétaliens, de bonbons crus et de biscuits vegan et sans gluten.

Addition moyenne : jusqu'à 10 euros

3, rue Ijorskaïa

Site internet

Hood Street Food

Hood Street Food, un vétéran végétalien de Saint-Pétersbourg, a été le premier établissement à se spécialiser dans les hamburgers vegan et dispose désormais de son propre espace (avec une terrasse en été) sur la place Koniouchennaïa. Son menu prouve que la nourriture végétalienne ne consiste pas seulement en quelques feuilles de laitue et un concombre, mais peut être rapide à préparer, copieuse et incroyablement savoureuse grâce à des burgers, des hot-dogs, des wraps et des desserts à s’en lécher les babines.

Addition moyenne : jusqu'à 10 euros

2B, place Koniouchennaïa

Site internet

Veggie Box

Veggie Box est un restaurant de restauration rapide sur la perspective Ligovski. Ici, tout est 100% végétalien, y compris les plats comme les pizzas, hamburgers, lasagnes et desserts. Bien sûr, vous y trouverez aussi de multiples salades composées. Le dimanche, les clients se régalent en outre avec des syrniki végétalien, un met traditionnel russe pour le petit-déjeuner habituellement à base de tvorog (fromage cottage).

Addition moyenne : jusqu'à 10 euros

50, perspective Ligovski

Site internet

Lire aussi : Carême à la soviétique: salade, borchtch, et autres plats sans viande

Zen Burger

Sont sans doute ici servis les meilleurs burgers végétaliens de Saint-Pétersbourg grâce aux ingrédients secrets d’un moine tibétain. Et les prix ne mordent vraiment pas : vous pouvez obtenir un mini-hamburger pour seulement 1 euro. Mais si vous avez très faim, optez pour l’énorme burger Avignon (7,5 euros). Il n’y a cependant pas que des hamburgers au menu : wraps, salades, soupes, fallafels, nouilles, vareniki (ravioles) traditionnels russes. Ils viennent même d’intégrer à leur menu une pizza vegan. Vous pouvez donc y revenir jusqu’à ce que vous les ayez tous goûtés ! Y sont par ailleurs de temps à autre organisées des projections de films.

Addition moyenne : jusqu'à 10 euros

29, rue Bolchaïa Podiatcheskaïa

Site internet

Jiva Project

Jiva Project est une mini-chaîne de restaurants Hare Krishna qui comprend le Grand Cafe Ananda, le café végétalien Jiva Bowls et deux établissements Jiva Burgers. Si vous recherchez un hamburger à base de plantes qui ne vous décevra pas, dirigez-vous vers ces deux derniers. Le menu y est entièrement sans viande et vous avez la possibilité de commander votre hamburger idéal à partir d'un choix de six petits pains différents, de huit types de sauces et d'une gamme impressionnante de garnitures. De son côté, le Grand Cafe Ananda propose de copieux plats principaux, salades, soupes, et desserts européens, asiatiques et orientaux. Jiva Bowls, enfin, est spécialisé dans la cuisine asiatique et les burritos.

Addition moyenne : jusqu'à 10 euros

30A, rue Roubinchtein /45, rue Bolchaïa Pouchkarskaïa / 9, rue Belinskogo / 49, quai du Canal Griboïedov

Site internet

Dans cet autre article, retrouvez notre sélection d’établissements végétariens à Moscou !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.