Savoureux ou inoubliables: les 32 meilleurs desserts russes

Aimez-vous les desserts ? En Russie, nous sommes également de grands amateurs de thé avec un gâteau et pas seulement. Si vous aimez les découvertes culinaires, le classement de notre rédaction en matière de desserts russes pourrait vous être très utile. Conseil : ne lisez pas ce qui suit l'estomac vide...

32. Biscuit Jubilé

Alexei Filippov/TASS Alexei Filippov/TASS

Le principal biscuit du pays a été créé en 1913 pour le 300e anniversaire de la dynastie Romanov. Bon avec du thé, il peut aussi servir de base pour d'autres desserts.

31. Cupcake Stolitchni

Legion Media Legion Media

Gâteau dense aux raisins secs et saupoudré de sucre en poudre, il impressionne par sa simplicité et son goût. Bonus – on peut le conserver pendant longtemps !

30. Canneberges au sucre

Legion Media Legion Media

Des baies avec du sucre glace ? Ça sonne bien ! Quant aux bienfaits des canneberges, pas la peine de vous faire un dessin !

29. Fourmilière (Mouravieïnik)

Legion Media Legion Media

Biscuits pilés, noix et lait concentré : même un enfant pourrait se charger de la préparation de ce gâteau ! Il est peut-être trop écœurant pour certains, mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas…

28. Pain d'épices

Legion Media Legion Media

Le pain d'épices à la menthe est idéal car il se conserve longtemps et croque sous la dent. L'essentiel est de ne pas le laisser sécher.

27. Confiture

Legion Media Legion Media

De nombreuses familles russes ont leur propre recette de confitures faites maison à base de fruits et de baies du jardin. Comment celles fabriquées à l'usine pourraient-elles être aussi savoureuses ?

26. Baba

Legion Media Legion Media

Gâteau sucré luxuriant avec du fudge blanc et des raisins secs à l'intérieur, le tout imbibé de rhum... Un délice, tout simplement !

25. Sotchnik

Legion Media Legion Media

Les sotchniks à la pâte au fromage blanc étaient cuits dans la Russie ancienne. Ce gâteau se trouve aujourd’hui aussi littéralement partout, du buffet de théâtre à la cantine de l’école.

24. Vatrouchka

Legion Media Legion Media

Ce biscuit combine deux plats russes populaires : les pirojkis et le fromage blanc.

23. Lait condensé

Legion Media Legion Media

Le lait condensé est bon en soi, mais si vous voulez essayer quelque chose d'absolument incroyable, vous pouvez essayer de le cuire (oui, directement dans la boîte de conserve).

22. Beignets

Legion Media Legion Media

Le beignet russe, contrairement aux donuts américains, est toujours percé au milieu et au lieu d’un glaçage multicolore, il est saupoudré de sucre en poudre. Du véritable fast-food national russe !

21. Marmelade

Legion Media Legion Media

Tranches de citron, oranges confites ou carrés de gelée de baies - et vous, quelle est votre marmelade préférée ?

20. Halva au chocolat

Legion Media Legion Media

Les pâtisseries orientales traditionnelles sont populaires en Russie sous forme de bonbons également. Cette combinaison de pâte de noix et de glaçage au chocolat est tout simplement parfaite.

19. Glace eskimo

Legion Media Legion Media

La crème glacée au chocolat est apparue dans les années 1930 à l’initiative du commissaire à l’industrie alimentaire Anastase Mikoïan. Il pensait que les citoyens soviétiques aimeraient ce dessert. Et il a vu juste !

18. Bonbons Batontchiki

Asya Cho/Legion Media Asya Cho/Legion Media

Des bonbons à base de pâte de noix avec des miettes de gaufrettes. Pourrez-vous résister ?

17. Chocolat Alionka

Legion Media Legion Media

Si vous avez vu dans une boutique russe un emballage avec une petite fille dans un châle fleuri, sachez qu'il s'agit du légendaire chocolat au lait Alionka, produit depuis les années 1960.

16. Crêpes à la crème épaisse

Legion Media Legion Media

Outre les célèbres blinis, les crêpes de blé épaisses appelées « oladis » sont également très populaires en Russie. C’est meilleur avec de la crème épaisse (car après tout, tout est meilleur avec de la crème épaisse).

15. Syrnikis

Legion Media Legion Media

Le principal dans les syrnikis, c’est le fromage blanc frais ; alors, ils seront comme ceux de grand-mère.

14. Bonbons Karakoum

Asya Cho/Legion Media Asya Cho/Legion Media

Les chameaux sur l'emballage et la gaufre dans les bonbons au praliné rappellent le chaud désert. D’ailleurs, traduit du turc, Karakoum signifie « sable noir ».

13. Bonbon Ourson maladroit

Legion Media Legion Media

C'est l'un des plus anciens bonbons de Russie ! Son emballage représente le tableau d’Ivan Chichkine Matin dans une forêt de pins, tout comme il y a 130 ans. À l'intérieur, on trouve encore un fourrage praliné entre deux gaufres et une couche de chocolat. Personne n'a encore été capable de n’en manger qu’un seul…

12. Zéphyr

Legion Media Legion Media

Selon la légende, cette guimauve à base de purée de pomme et de blanc d'œuf aurait été offerte aux hommes par l'ancien dieu grec du vent Zéphyr. En Russie, le zéphyr est considéré comme une douceur nationale.

11. Pastila

Legion Media Legion Media

Cette guimauve aux pommes était connue dès le Moyen âge. Les pommes étaient d'abord cuites au four, puis malaxées, transformées en une masse homogène et séchées au soleil. La plus délicieuse est celle produite à Kolomna.

10. Gâteau Leningradsky

Legion Media Legion Media

Des galettes sablées, de la crème au chocolat avec du cognac et beaucoup, beaucoup de noix - c'est la recette de ce gâteau Leningradsky selon la norme d'État de 1960 !

9. Gâteau Moscou

Evgeny Biyatov/Sputnik Evgeny Biyatov/Sputnik

Le dessert a été offert à la ville par les confiseurs de la capitale en septembre 2015 pour la Journée de Moscou. Des galettes au lait concentré, aux noisettes et aux meringues sont dissimulées sous son glaçage rouge.

8. Petit-suisse glacé

Legion Media Legion Media

On disait souvent aux enfants soviétiques que c'était de la crème glacée pour éviter qu’ils ne mangent des plats trop froids. Mais ces petits-suisses sont bien meilleurs !

7. Patate en chocolat

Legion Media Legion Media

Un gâteau qui peut être facilement préparé à partir de morceaux de biscuits. Tout ce dont vous avez besoin est de mélanger la base avec du beurre, du lait concentré et du cacao.

6. Charlotte

Legion Media Legion Media

Quoi de plus simple qu'un gâteau éponge à base de farine, d'œufs et de sucre fourrés avec des tranches de pomme ? Ce gâteau est le plus souvent cuit à la fin du mois d’août, au moment où la récolte mûrit dans les jardins (impossible d’y échapper).

5. Napoléon

Legion Media Legion Media

Beaucoup, beaucoup de galettes de pâte feuilletée trempées dans une crème délicate - un tel dessert a été servi à la table des fêtes impériale en 1912 en l'honneur du centenaire de la victoire sur Napoléon Bonaparte. Comme beaucoup de plats, le gâteau Napoléon – à la fois savoureux et patriotique – est alors devenu populaire.

4. Smetannik

Legion Media Legion Media

En Russie, on pense qu’avec de la crème épaisse tout a meilleur goût ! Et le gâteau au cœur duquel se trouvait de la « smetana » devait tout simplement devenir l'un des desserts russes les plus populaires. Il y a beaucoup d'options : on ajoute des noix, de la confiture et du cacao, mais l'ingrédient principal est la crème fraîche épaisse.

3. Medovik

Legion Media Legion Media

Pour ouvrir le Top-3 des desserts les plus délicieux figure, bien sûr, le « gâteau au miel ». On peut dire que c’est le gâteau russe le plus sucré. Après tout, il est à base de galettes au miel entrelacées avec de la crème au miel. Pour la première fois, il a été préparé pour l'épouse de l'empereur Alexandre Ier Elisabeth. Qui refuserait un tel festin royal ?

2. Gâteau Prague

Legion Media Legion Media

L'un des principaux desserts de l'Union soviétique a été inventé par les confiseurs du légendaire restaurant moscovite Prague. Le gâteau se compose de trois biscuits au chocolat imbibés de confiture d’abricot, d’une crème au chocolat à base de lait concentré et d’une épaisse couche de glaçage au chocolat.

1. Lait d’oiseau

Legion Media Legion Media

Le summum de l'art culinaire et le gâteau préféré de tous les enfants et adultes depuis 1978. Deux couches d’un gâteau éponge des plus délicats, deux couches d'un soufflé au lait aéré et un mince glaçage au chocolat noir. On dit qu'il a fallu six mois pour développer la recette parfaite au confiseur du restaurant Prague Vladimir Gouralnik ! Et le préparer n’est pas une mince affaire. Cependant, si vous avez confiance en vos capacités, allez-y !

Quel est selon vous le gâteau le plus délicieux en Russie ? Laissez votre opinion dans la section commentaires ci-dessous.

