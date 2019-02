La crêpe à l’aneth, spécialité à adopter pour la Chandeleur

Vous êtes à la recherche d’un peu d’originalité pour la Chandeleur? Vous aimez les crêpes mais ne savez plus à quelle sauce les cuisiner ? Nous vous proposons donc de tester cette recette (et non, ce ne sont pas des blinis classiques!).

En Russie, l'analogue de la Chandeleur est fêté un peu plus tard dans l’année, entre mi-février et mi-mars, et dure une semaine entière. Ses dates varient en réalité d’un an à l’autre, ce qui est dû au fait qu’il s’agit des sept jours précédant le Carême. Plongeant pourtant ses racines dans une tradition païenne, cette fête annonce la fin de l’hiver et du froid, mais est surtout une occasion de chanter, de danser autour du feu et de déguster des crêpes – symbole du soleil chez les anciens Slaves !

En cette occasion, nous sommes descendus dans la rue afin de demander aux Moscovites leurs préférences en matière de crêpes, et voici leurs réponses en vidéo.

À présent, nous vous proposons une recette bien originale, à tester au plus vite chez vous.

Ingrédients :

100g d’aneth

3 œufs

1 cuillère à soupe de sucre en poudre

500ml de lait

180g de farine

De l’huile

150g de crème semi-épaisse

Sel

Préparation :

Rincez et séchez l’aneth puis coupez-le finement.

Battez les œufs, ajoutez le sucre et le sel, puis incorporez la crème semi-épaisse.

Tout en remuant, ajoutez la farine puis le lait. Ajoutez l’aneth en dernier lieu et laissez reposer.

Vous pouvez maintenant faire cuire vos crêpes à la poêle (n’oubliez pas de l’enduire d’huile).

Nous avons également demandé directement aux Russes quelques conseils pour une Chandeleur réussie.

Bon appétit et bonne fête !

