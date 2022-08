En images: dix sites touristiques majeurs de l'Extrême-Orient russe

Volcans, geysers, falaises époustouflantes et ponts majestueux. La partie la plus éloignée de la Russie regorge de nature intacte et de merveilles créées par l'homme.

L'Extrême-Orient russe est une région immense mais peu peuplée, qui s'étend du lac Baïkal à l'océan Pacifique. Seulement huit millions de personnes vivent ici, réparties dans 11 régions, alors que ces dernières couvrent plus de 40% du territoire russe. Les villes et villages locaux sont séparés les uns des autres par des centaines et des milliers de kilomètres (les plus grandes agglomérations sont Khabarovsk et Vladivostok, avec une population d'un peu plus de 600 000 habitants). La vie y est caractérisée par un climat rude, des infrastructures limitées et des prix alimentaires très élevés... Cependant, d’un autre côté, l’on y trouve une nature incroyablement belle et des vues absolument uniques !

Baie d'Avatcha

La capitale du Kamtchatka, Petropavlovsk-Kamtchatski, est située sur la rive de la baie d'Avatcha. Celle-ci est entourée de collines et, dans ses eaux, s'élèvent d’étonnants rochers surnommés les Trois Frères – la légende veut qu’ils aient été des bogatyrs (chevaliers mythiques slaves), qui se sont transformés en pierre pour protéger la ville d'un tsunami. La baie d'Avatcha est néanmoins séparée de l'océan Pacifique par un détroit de 3km, ce qui la protège des éléments marins. En outre, la baie ne gèle pas en hiver.

Plage Khalaktyrski

Le Kamtchatka est la patrie du surf russe ! L'endroit le plus populaire pour s’y adonner est la plage de sable noir Khalaktyrski, à environ 20km de Petropavlovsk-Kamtchatski. Vous y trouverez des vagues lisses et longues de l'océan Pacifique, qui impressionneront à la fois les professionnels et les débutants.

Volcan Klioutchevskoï

Près de 200 volcans se dressent au Kamtchatka, dont 30 sont encore actifs. Et le plus haut volcan actif du continent eurasiatique s'y trouve également. Le Klioutchevskoï culmine à 4 800 mètres et il « grandit » chaque année. Rien qu'au cours des 20 dernières années, il est entré en éruption 10 fois ! Malgré tout, son ascension reste une attraction touristique populaire.

Vallée des geysers

Sur le territoire de la réserve naturelle de Kronotski, sur la péninsule du Kamtchatka, se situe un lieu semblant issu d’une autre planète, que l'on ne peut atteindre qu'en hélicoptère. La Vallée des geysers est l'un des endroits les plus reculés d'Extrême-Orient, qui attire tous les amateurs de vie sauvage. Imaginez un canyon de 8km de long et 4km de large, où se concentrent une quarantaine de geysers et de sources thermales. Certains entrent en éruption plusieurs fois par heure, d'autres plusieurs fois par jour. Y règnent la vapeur et une odeur de soufre.

Lac Jack London

Au centre de la région de Magadan, se trouvent un lac et un parc naturel portant le nom de l'écrivain américain Jack London. Le plan d’eau est entouré de chaînes de montagnes et d'autres lacs, tandis que plusieurs petites îles s’étendent à sa surface. Le climat de cette région est rude et, même pendant l'été chaud, l’on peut apercevoir des fragments de glace qui y flottent.

Île Talan

À environ 100km de Magadan, au nord de la mer d'Okhotsk, se trouve la petite île Talan (environ 2,5km²). Elle est inhabitée par l’homme, mais pas déserte. Une immense colonie d'oiseaux différents y vit en effet – les scientifiques ont compté environ 1,8 million de volatiles. L'île elle-même est constituée de falaises abruptes, couvertes d'une flore clairsemée et dans les crevasses desquelles les oiseaux adorent se poser. Par beau temps, l'île est visible depuis Magadan.

Île Rousski

Vladivostok a été fondée en 1860 en tant qu'avant-poste naval pour la défense des frontières orientales de l'Empire russe. L'une des parties les plus intéressantes de la ville est l'île Rousski, qui a été ouverte au public il y a quelques années seulement. Au début du XXe siècle, y a été établie une base navale et, aujourd'hui, les touristes peuvent admirer les fortifications historiques.

Pont d'Or

Le pont franchissant la baie de la Corne d'Or est un symbole de Vladivostok. Il relie le centre de la ville au lointain cap Tchourkine. La structure est l'un des dix plus grands ponts à haubans du monde. Le soir, il est magnifiquement illuminé et de magnifiques panoramas sur la ville s’ouvrent depuis sa hauteur. À noter toutefois qu’il est interdit de le parcourir à pied, il vous faudra donc contempler cela depuis un véhicule.

Terre du Léopard

Vous aimez les chats ? Et les gros ? Le parc national de la Terre du Léopard, dans le Primorié (région de Vladivostok), abrite les léopards de l’Amour, les chats forestiers de l'Amour et les tigres de l'Amour. Y sont installés près de 500 pièges photographiques, grâce auxquels le personnel observe la vie de ces félins sauvages.

Îles Kouriles

Les Kouriles sont une chaîne de 56 îles, grandes et petites, au relief accidenté, qui séparent la mer d'Okhotsk de l'océan Pacifique. En fait, il s'agit de pics montagneux qui ne s'élèvent qu'à 1 ou 2km au-dessus de l'eau et dont la majeure partie est cachée dans les profondeurs. C'est pourquoi les vues sont si pittoresques ! Plusieurs d’entre elles possèdent des volcans, des falaises blanches, des sources minérales et des nuées d'oiseaux.

