Les explorations russes d’Erwann: Olkhon, ce caillou jeté dans les eaux du Baïkal

Le Baïkal, « Perle de Sibérie », laisse pantois ses visiteurs de par ses dimensions. Pourtant, bien qu’étant l’un des lacs les plus anciens du globe, il ne cesse de s’étendre. À raison de deux centimètres par an, il devrait d’ici plusieurs millions d’années s’unir aux mers Jaune et d’Okhotsk.

Erwann Pensec