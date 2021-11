Quinze photos incroyables du Kamtchatka

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Ours avec un saumon sur la rivière Kambalnaïa, réserve de faune Ioujno-Kamtchatski Sergueï Gorchkov Sergueï Gorchkov

Les ours sont parmi les « résidents » les plus célèbres du Kamtchatka (du moins sur la terre ferme). Les touristes peuvent les admirer et se rapprocher de ces dangereux animaux sauvages à la fin de l'été, alors qu'ils ont déjà fait le plein de poisson, sont repus et n’ont pas de raison de s’en prendre aux touristes.

Volcan Moutnovski, parc naturel Ioujno-Kamtchatski Alexandre Bitchenko Alexandre Bitchenko

On dénombre environ 300 volcans au Kamtchatka. Le Moutnovski est l'un des plus actifs. Il a une structure complexe. Entouré de quatre massifs en forme de cône, son sommet comporte deux cratères encastrés l'un dans l'autre. Des jets de vapeur et de gaz en jaillissent sans cesse.

Macareux huppé, réserve naturelle Koriakski Alexeï Perelyguine Alexeï Perelyguine

Le macareux huppé est un oiseau endémique de l'océan Pacifique Nord. Il a une particularité intéressante - avant de décoller, il prend son élan et semble courir sur l'eau.

Volcan Klioutchevskoï, parc naturel Volcans du Kamtchatka Alexandre Bitchenko Alexandre Bitchenko

Alexandre Bitchenko n'est pas seulement un photographe, c'est un alpiniste et voyageur expérimenté spécialisé dans le Kamtchatka, ainsi qu'un spécialiste de premier plan du département du développement, du tourisme et de l'éducation environnementale du parc naturel Volcans du Kamtchatka. Ainsi, son objectif a capté les endroits les plus protégés et les plus beaux de la péninsule.

Marmotte à tête noire, Parc naturel Ioujno-Kamtchatski Alexandre Bitchenko Alexandre Bitchenko

Cette marmotte est aussi appelée « marmotte orientale » et même « marmotte du Kamchatka ». Elle vit à l'est de la Sibérie, en Iakoutie et au Kamtchatka. Et elle tire son nom de sa couleur inhabituelle - cette tache noire sur son corps brun ressemble à un chapeau.

Cratère du volcan Avatchinski. À l’arrière-plan, le volcan Koriakski, parc naturel Nalytchevo Alexandre Bitchenko Alexandre Bitchenko

Le volcan Avatchinski, ou « sopka », comme les résidents appellent les volcans, est peut-être l'un des plus « populaires » du Kamtchatka. C’est le plus proche de la ville de Petropavlovsk-Kamtchatski, et il peut être gravi relativement facilement.

Renard devant le volcan Kronotski en automne, réserve naturelle de Kronotski Igor Chipenok Igor Chipenok

Au Kamtchatka, un type particulier de renard, le renard dit « de feu », est le plus répandu. Environ six mille spécimens de couleur rouge vif y vivent, et en raison de leur petit nombre, il y a de l’espace à foison pour eux ici. Le renard se nourrit de petits rongeurs et d'oiseaux, mais rivalise également avec les ours pour obtenir des salmonidés.

Cratère du volcan Gorely, parc naturel Ioujno-Kamtchatski Alexandre Bitchenko Alexandre Bitchenko

Sans entrer dans les détails de la volcanologie, disons que le « Gorelaïa sopka » est un volcan unique et un véritable monument de géologie et d'histoire. Voici un paysage très insolite, abondant de matériaux issus de l'éruption. Imaginez un peu : la structure moderne du volcan couvre une superficie de 150 kilomètres carrés.

Loutre de mer Dmitri Outkine Dmitri Outkine

Les loutres de mer vivent sur les îles du Commandeur et sont considérées comme une espèce rare, dont le nombre est en constante diminution. Cette créature toute mignonne a été victime au cours des siècles passés d’une chasse active en raison de sa fourrure inhabituellement épaisse. Pour les garder au chaud dans les eaux des mers du nord, la nature a doté ces animaux de plus de 100 000 poils par centimètre carré !

Lac Ketatchan, parc naturel Bystrinski Alexandre Bitchenko Alexandre Bitchenko

La nature du Kamtchatka regorge de lacs d'origine volcanique et glaciaire. Le lac Ketatchan est situé dans la région du volcan Itchinskaïa sopka. Sur fond de chaînes de montagnes, ce spectacle est tout simplement incroyable. Soit dit en passant, traduit de la langue d’un peuple local, les Evenks, Ketatchan désigne un petit saumon kéta. Des salmonidés - le saumon kéta et le saumon rouge - frayent en effet dans la rivière Ketatchan, qui prend sa source dans le lac.

Hermine, caldeira du volcan Ouzon Igor Chipenok Igor Chipenok

Le photographe naturaliste Igor Chipenok a immortalisé un grand nombre d'animaux du Kamtchatka dans leur habitat sauvage. Il est parvenu à « capturer » une hermine dans sa fourrure estivale, pas tout à fait blanche, mais recouverte d'une couleur brune protectrice.

Rhododendron du Kamchatka, volcan Vilioutchinski Alexandre Bitchenko Alexandre Bitchenko

Le Nord, ce n'est pas seulement des sommets enneigés, mais aussi des paysages assez estivaux et une incroyable flore des plus diversifiées. Ce magnifique Rhododendron, que l'on peut trouver dans certaines régions d’Italie, arbore ses boutons roses dans de nombreux endroits en Russie - y compris au Kamchatka.

Renne sauvage, réserve fédérale Ioujno-Kamtchatski Igor Chipenok Igor Chipenok

En 2021, des scientifiques ont effectué un examen génétique et découvert que le renne sauvage habitant le Kamtchatka était le plus grand d'Eurasie. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'environ 400 spécimens au Kamchatka, et la préservation de la population de ces animaux majestueux est l'une des tâches les plus importantes des scientifiques de la région.

Éruption du volcan Ploski Tolbatchik Alexeï Maslov Alexeï Maslov

En 1975, l'éruption du Tolbatchik a été la première que la science russe a été en mesure de prédire avec précision. Depuis lors, il est entré en éruption à plusieurs reprises, et en 2013, il a projeté de la lave et des cendres pendant plusieurs mois, modifiant le paysage environnant. Le lieu de peuplement le plus proche, situé à 60 km du volcan, n'a pas été endommagé.

Saumon nerka dans le lac Kourile Mikhaïl Korosteliov Mikhaïl Korosteliov

Pendant plus d'un mois, le photographe Mikhaïl Korosteliov a surveillé de près une espèce de saumon commune en ces lieux - le saumon rouge, ou saumon nerka. C'est l'une des principales ressources biologiques du Kamtchatka. Après la ponte, beaucoup de poissons tombent directement dans les pattes des ours, mais ceux qui ont la chance de survivre grandissent dans le lac Kourile puis descendent le long de la rivière dans la mer d'Okhotsk.

L’exposition Kamtchatka. Ton incroyable aventure se tiendra au parc VDNKh de Moscou, dans le pavillon « L’ouvrier et la kolkhozienne », jusqu'au 15 décembre 2021.

