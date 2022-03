Que savoir du chat forestier de l’Amour, cet adorable voleur de poules à rayures?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Chaton, tu t‘es déjà réchauffé, vas-tu sortir enfin ? Je dois rentrer à la maison », c'est ainsi que Svetlana, une habitante de la région du Primorié, en Extrême-Orient russe, convainc dans cette vidéo un jeune chat rayé de sortir de dessous sa voiture. Les négociations durent plus d'une heure, et le félin finit par disparaître diplomatiquement dans les bois.

Malgré son apparence mignonne avec ses grands yeux et ses pattes douces, le chat qui a décidé d'examiner le châssis de ce véhicule n'est pas un animal de compagnie, mais un félin sauvage répertorié dans le Livre rouge des espèces menacées de Russie. Il s’agit du chat forestier de l’Amour, du nom de ce fleuve séparant la Russie de la Chine.

Il ne craint pas l'eau

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

Le chat forestier de l’Amour est un parent nordique du chat-léopard du Bengale, qui vit en Asie du Sud-Est et de l’Est. On l'appelle aussi parfois chat-léopard de l'Amour, en raison des motifs de son pelage.

Comme les chats du Bengale, il adore l’élément aquatique et vit toujours à proximité d’un plan d'eau.

Dans le Primorié, la plupart de la population est d’ailleurs concentrée près des rives du grand lac Khanka, qui est entouré de forêts. Des photographes naturalistes les ont également repérés dans le parc national de la Terre du Léopard.

Contrairement à de nombreux félins, les chats de l'Amour sont d'excellents nageurs et chassent non seulement les rongeurs, mais peuvent également attraper des poissons, si nécessaire. De plus, ces chats des forêts ne grimpent pas qu’aux arbres, mais aussi aux rochers, tendant des embuscades depuis leur sommet.

Des rayures uniques

Vitali Ankov/Sputnik Vitali Ankov/Sputnik

Comme pour les tigres et les léopards, les motifs de la fourrure des chats de l'Amour sont individuels, comme les empreintes digitales d'un être humain. Ils existent en différentes teintes, du jaune pâle au brun, avec des taches variées. Ces quadrupèdes arborent cependant presque tous trois rayures le long de leur dos et deux sur leur front.

En comparaison avec d’autres petits félins (les chats forestiers d’Europe et les chats des steppes notamment), le chat de l'Amour possède des pattes plus longues et court très vite, donnant presque l’impression de planer au-dessus du sol.

Personne ne connait leur nombre

Vitali Ankov/Sputnik Vitali Ankov/Sputnik

Les chances de voir ce félin dans la nature sont moindres que de rencontrer un tigre de l’Amour, bien qu'ils se partagent un même environnement. Le chat forestier de l’Amour figure en effet dans le Livre rouge des espèces menacées de Russie et est considéré si rare que personne ne se soucie de déterminer la taille de sa population. Néanmoins, les locaux témoignent qu'il y en aurait de plus en plus ces dernières années.

« Auparavant, on rencontrait rarement des chats, deux par an, et c'était déjà avoir de la chance. Mais au cours des deux derniers mois, j'en ai vu une trentaine. Ils ont commencé à attraper les poules et les canards des habitants. Il y a plus de nourriture dans les champs, il y a beaucoup de faisans cette année, et la population semble avoir augmenté », commente Svetlana en légende de sa vidéo du « chat mécanicien ».

Les chats forestiers de l’Amour s’avèrent extrêmement rares dans les zoos également : en Russie, l’on peut en trouver à Barnaoul, Vladivostok, Irkoutsk, Nijni Novgorod et Moscou, et à l'étranger – à Helsinki. Ils vivent par ailleurs en moyenne de 14 à 18 ans.

Pris la main dans le sac

Normalement, les animaux sauvages essaient de vivre loin du bruit et des humains, mais les chats forestiers de l'Amour s'aventurent parfois dans les villages pour réduire la population de poules et d'oies. De temps en temps, des nouvelles de la capture de prédateurs rayés apparaissent dans la presse locale. La plupart du temps, il s’agit de jeunes spécimens ayant fait le choix d’une chasse facile. Au moment de leur capture, ils ont l'air extrêmement mécontent et sifflent.

Une fois « appréhendés », les chats-voleurs sont examinés par des vétérinaires, puis les centres locaux de sauvetage des animaux les ramènent dans leur forêt natale, plus proche de la nature et loin des volatiles domestiques.

Il est souvent confondu avec les chats de compagnie



Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

Si vous observez ce chat, il pourrait être pris pour un habituel chat de gouttière. Pattes douces, rayures flamboyantes, queue en peluche. Cependant, il est plus gros (environ 5-6kg, voire un peu plus en hiver), a une autre forme de museau, des yeux énormes et un rictus de prédateur. Toutefois, dans leur jeune âge, les chats forestiers suscitent beaucoup plus d’attendrissement et peuvent même se laisser caresser. Ont d’ailleurs déjà été enregistrés des cas où des habitants de l'Extrême-Orient russe avaient recueilli des petits semblant abandonnés au bord de la route, les prenant pour des chatons ordinaires.

Ce chaton, nommé Zabava, qui était affamé, a par exemple été recueilli à l'âge de deux semaines environ et nourri au biberon. Néanmoins, quand il a grandi, il s'est avéré différent des félins domestiques et a donc été amené chez un vétérinaire. C'est ainsi que ses sauveurs ont appris qu’ils avaient accueilli dans leur foyer un représentant d’une espèce menacée. Regardez comme il est mignon quand il joue avec le vétérinaire et comme il grogne quand il voit de la nourriture ! Et ce n'est encore qu’un bébé !

Bien sûr, garder un tel chat à la maison est considéré comme un crime. Outre le fait qu'il figure dans le Livre rouge et que sa capture est interdite par la loi, il est essentiel pour un chat forestier de l’Amour de vivre à l'état sauvage. Cependant, il est malheureusement toujours chassé par des braconniers qui vendent les chatons à des particuliers souhaitant en faire leurs animaux de compagnie.

