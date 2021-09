En images: l'Extrême-Orient durant l’ère impériale au travers des photographies d'Agnia Diness

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pendant longtemps, personne ne savait qui était Agnia Diness. Certains confondaient son prénom, l'appelant soit Agnès ou Aglaïa, tandis que d'autres pensaient que l’identité « A. Diness » appartenait à un homme. En effet, à la fin du XIXe siècle, le métier de photographe n'était pas typique pour les femmes : il fallait transporter un appareil photo encombrant, un trépied, de lourdes boîtes avec des plaques photographiques en verre, et parfois toute une chambre noire. Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est que Diness l'a fait quand elle avait plus de 50 ans.

Elle a pris des photos de villes en construction, de peuples autochtones, de navires russes sur fond de collines pittoresques. La saveur orientale n'a pas non plus échappé à son objectif – sur les clichés d'Agnia vous pouvez observer des temples, des palais et des divinités locales. La géographie de ses photographies est impressionnante : Diness a voyagé dans tout l'Extrême-Orient et dans de nombreux endroits en Chine, le faisant à ses propres frais et grâce aux dons de mécènes.

>>> L'exploration de l'Extrême-Orient russe

Néanmoins, on ne sait presque rien de sa vie. Selon des témoignages, elle était l'épouse d'un fonctionnaire postal et télégraphique ; après sa mort, elle se serait consacrée à la photographie. En hiver, elle travaillait dans son propre studio photo, en été, elle voyageait avec un appareil photo. En 1898, ses photographies sont arrivées dans la capitale russe, puis ont été exposées à Paris. Depuis lors, Diness a commencé à recevoir des commandes du gouvernement et à photographier des expéditions organisées avec le soutien de la Société géographique impériale russe. Cependant, c'est là que se terminent les informations sur elle – vous ne trouverez pas une seule photo d'elle, on ne sait pas comment elle a passé le reste de sa vie. Ne demeurent que ses images lumineuses et sophistiquées de l'Orient.

Entrée de l'ambassade de l'Empire russe à Pékin Domaine public Domaine public

Des prospecteurs lors du lavage de sable aurifère Domaine public Domaine public

Sur le fleuve Amour, situé à la frontière entre les empires russe et chinois Domaine public Domaine public

Des chercheurs d'or sur l'Amour vers 1895 Domaine public Domaine public

Pékin Domaine public Domaine public

Dans des mines Domaine public Domaine public

Soldats russes dans un temple chinois Domaine public Domaine public

Boulangerie de l'île de Sakhaline Domaine public Domaine public

Une cellule de prison de l'île de Sakhaline Domaine public Domaine public

Rassemblement villageois à Sakhaline Domaine public Domaine public

Des chiens-porteurs d'eau Domaine public Domaine public

Toungouses Domaine public Domaine public

Port de Khabarovsk (l'ancienne capitale de l'Extrême-Orient russe, située sur la rive droite du fleuve Amour, à la frontière avec la Chine) Domaine public Domaine public

D'un album dédié au Kamtchatka Domaine public Domaine public

Officiers russes et fonctionnaires chinois Domaine public Domaine public

Ville de Nikolsk-Oussouriïsk Domaine public Domaine public

À l'intérieur d'un temple, Sakhaline Domaine public Domaine public

Dans cet autre article, admirez la diversité ethnique de la Russie impériale en de sublimes portraits photographiques d’époque.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.