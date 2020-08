En images: Les dix meilleurs hôtels dans le style russe

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Lesnoï Terem dans la région de Kostroma

Cette maison du village d'Astachovo semble tout droit sortie des contes de fées russes. Au début du XXe siècle, elle a été construite de ses propres mains par le paysan Martian Sazonov.

À l'époque soviétique, le bâtiment est resté vide pendant longtemps et ce n'est que dans les années 2000 que des entrepreneurs et des bénévoles de Moscou ont décidé de le restaurer et d'y ouvrir un hôtel.

Ici, vous pouvez retrouver le calme loin du vacarme de la ville, découvrir les saveurs typiques et admirer la nature typiquement russe. Une chambre coûtera entre 4 000 et 11 000 roubles (45-130 euros).

Page de l'hôtel sur Booking

Korovnitskaïa Sloboda à Iaroslavl

À seulement 5 minutes en voiture du centre animé de la capitale de l'Anneau d'or, Iaroslavl, se trouve un îlot de silence et de bonheur russe - le complexe hôtelier Korovnitskaïa Sloboda. L'hôtel est situé sur la rive pittoresque de la Volga, à côté d’un ensemble d’églises.

L'église Saint-Jean Chrysostome de Korovniki émerveillera particulièrement votre imagination. À seulement 15 minutes à pied, vous aurez une vue magnifique sur le confluent du fleuve Volga et de la rivière Korosteli. Les clients sont reçus dans deux grandes demeures et six izbas, qui ont leur propre bania (sauna russe). Coût - de 2 000 à 10 000 roubles (23-115 euros).

Site de l'hôtel et sa page sur Booking.

Park-hôtel Berendeïevka à Kostroma

Berendeï est un roi de la forêt issu des contes de fées russes, un personnage assez connu du folklore. De plus, les Berendeï sont une ethnie qui a vécu en Russie jusqu'au XIIIe siècle.

À Kostroma, il y a un musée appelé « Terem Berendeïa » consacré aux contes de fées, aux coutumes anciennes, au mode de vie et à l'artisanat russes. On trouve un autre terem à côté du musée – il héberge un hôtel dans le style russe.

Il y a plusieurs chambres de taille différente et même une grande suite sur deux étages. Prix​​ : 2 000-7 000 roubles (23-80 euros). Cependant, pendant les vacances, le tarif est susceptible d’augmenter.

Site de l'hôtel et sa page sur Booking.

Ethno-hôtel Berendeïevka Village

Un autre centre de loisirs dédié à Berendeï est situé dans l'Altaï. Il y a plusieurs terems sur le territoire, des izbas à deux places au luxueux « terem royal », ainsi qu’une piste de ski.

L'hôtel possède sa propre fromagerie, ainsi qu’un local où des huiles naturelles sont produites à partir de produits locaux sur une presse en chêne avec les technologies du XIXe siècle.

En outre, au café « Trapeznaïa », vous pourrez déguster des plats russes (il propose même un menu végétarien complet) et des boissons aux fruits maison. L'hébergement coûtera entre 3 000 et 16 000 roubles (35 à 185 euros).

Site officiel et la page de l'hôtel sur Booking.

Semigorié dans la région d'Ivanovo

L’« Hôtel-datcha Semigorié » dans le village de Chaldovo, dans la région d'Ivanovo, se compose de plusieurs chalets et d'une maison d'hôtes. Toutes les chambres sont en bois, vous pouvez donc vous sentir comme dans une vraie izba russe.

Ici, vous pouvez vous promener dans les bois, suer dans le bania, vous laver dans des bains en rondins au bord de la Volga et même faire du ski alpin.

Pour l'hébergement, vous devrez payer de 3 000 à 20 000 roubles (35-230 euros), et moyennant des frais supplémentaires, vous pourrez profiter des services d'un complexe Spa.

Site officiel de l'hôtel et sa page sur Booking.

Boutique-Hôtel Sénéchal dans la région de Moscou

Dans la région de Moscou, on apprécie également les traditions russes, mais revisitées dans une version « chic ». Sur les rives du lac Senej se trouve le boutique-hôtel Sénéchal, du nom du cheval de Catherine II.

L'impératrice voyageait souvent de Pétersbourg à Moscou et séjournait dans les environs (le lac lui-même n'était pas là à ce moment-là, il s'est formé plus tard lors de la construction du canal Catherine, qui, selon la légende, a été initiée par Catherine car son cheval Sénéchal souffrait de la soif).

Les deux grands terems comptent 12 chambres, dont l'intérieur marie de manière fantaisiste le style russe et les classiques français. Un bania russe est également disponible. Prix ​​de la chambre à partir de 20 000 roubles (230 euros).

Site officiel de l'hôtel et sa page sur Booking.

Chalet Taïejnié Datchi dans la région de Moscou

Bien que cet hôtel de la région de Moscou soit situé loin de la taïga, dans la ville de Zvenigorod, de petits chalets construits dans le style propre à la taïga se dressent dans la forêt.

« Lesnaïa Sloboda », « Okhotnitchia Sloboda », « Dom Tïejnika » - les noms mêmes des chambres évoquent déjà des associations agréables liées à la forêt et à la taïga. Odeur du bois, crépitement du poêle russe, cuisine campagnarde et plats cuisinés dans la marmite, tout est là.

Ces maisonnettes coûtent à partir de 14 000 roubles par nuit (160 euros). En outre, les touristes peuvent se détendre dans les saunas en cèdre, profiter d’un bania russe à l'ancienne, déguster le thé d'un samovar chauffé avec des pommes de pin et faire une promenade de santé le long des sentiers forestiers.

Site officiel et page sur Booking.

Pouchkarskaïa Sloboda à Souzdal

Cette ville de l'Anneau d'or est comme un décor de contes de fées russes. Et vous pouvez très facilement y passer la nuit dans une ambiance typiquement russe - le fait est que les habitants aménagent des maisons d'hôtes dans leurs propres izbas.

Mais l'un des hôtels les plus populaires de la ville - Pouchkarskaïa Sloboda - propose aussi des izbas confortables dans le style russe. Certes, il existe des options de chambres classiques, mais si vous voulez vous sentir comme dans une vieille maison russe (mais avec un écran plasma et un coffre-fort), optez pour une chambre double améliorée (Superior), qui coûte à partir de 8 000 roubles (92 euros).

Sur le territoire, il y a plusieurs restaurants de cuisine russe et des festivals folkloriques sont souvent organisés - c'est particulièrement intéressant lors de Maslenitsa (carnaval russe). A proximité se trouve un célèbre musée de l'architecture en bois, où vous pourrez voir des églises et des maisons des XVIIIe et XIXe siècles.

Page sur Booking et lien vers le site officiel.

Mandrogui dans la région de Leningrad

Le village de Verkhnie Mandrogui est situé dans un endroit pittoresque - sur les rives de la rivière Svir dans la région de Leningrad – presqu’à la frontière avec la république russe de Carélie.

Cependant, il n’est pas tant remarquable pour sa nature que pour ses cabanes en rondins et son église en bois - tous ont été transférés depuis des villages reculés de la région de Vologda, où ils étaient menacés de destruction.

Désormais, Mandrogui est un village de divertissements, où l'on peut ressentir la vie russe et même se plonger dans la Russie d’antan en vivant la journée d’un paysan du XIXe siècle des régions septentrionales de la Russie. Prix ​​par nuit - de 4 000 à 70 000 roubles (46-810 euros).

Site officiel de Mandrogui et sa page sur la plateforme Booking.

Park-hôtel Derbovej dans la région de Tver

Ce centre de loisirs dans le style russe a été construit sur les rives du lac Derbovej (400 km à l'ouest de Moscou). Il est particulièrement pratique comme point de transit pour ceux qui voyagent en voiture, mais cela peut aussi être une excellente option pour le week-end.

On y trouve des hébergements pour tous les goûts - de la petite cabane pour deux à la chambre « princière ». Prix ​​- de 3 000 à 12 000 roubles (34-139 euros) par nuit. Il y a plusieurs saunas ici, y compris un sauna flottant et un ancien sauna « noir » (à fumée), ainsi qu'un bassin, une plage, avec en prime des activités de chasse et pêche.

Un restaurant local sert de la cuisine russe, notamment des produits locaux et du poisson pêché dans le lac local. Tout le personnel de service est vêtu dans le style russe.

Site Web officiel et page sur Booking.

