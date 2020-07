Ce féérique palais en bois caché dans la forêt russe

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La région de Kostroma se trouve à 492 km au nord-est de Moscou. On y trouve de nombreuses villes historiques, telles que Kostroma, Charia, Nerekhta, Galitch, Soligalitch et Makaryev. La plupart de son territoire est recouvert de forêts, qui en font l’une des principales régions productrices de bois en Europe.

Dans le district de Tchoukhlomsky, caché au milieu des forêts et des villages abandonnés, se trouve un magnifique palais de bois conçu par le célèbre architecte Ivan Ropet (1845–1908). Après la mise en place du régime soviétique, le bâtiment devint propriété de l’État et fut utilisé comme école et bibliothèque pour le village.

En 2013, des travaux ont été entrepris pour reconstruire le palais de bois (terem) sur son site original, sur une fondation de briques reproduisant l’original à l’identique. Le terem est maintenant un site touristique prêt à accueillir des visiteurs.

Cet article est la propriété de Rossiïskaïa Gazeta.

Dans cet autre publication découvrez notre guide ultime de l'Anneau d'or, principal itinéraire touristique de Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.