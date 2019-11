De la yourte à l’izba: huit logements hors-normes à louer en Russie sur Airbnb

Russia Beyond désormais sur Telegram! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Yourte mongole

En été comme en hiver, le lac Baïkal est une destination judicieuse pour se dépayser et s’en mettre plein les yeux. Son envoutante île d’Olkhon offre de nombreuses variantes d’hébergement, mais la yourte en est certainement la plus originale. Vous pourrez ainsi vous sentir tel l’un de ces nomades qui parcourraient autrefois ces terres, bien que cette alternative vous soit ici proposée avec un confort revu à la hausse, et ce, pour 3 200 roubles (45€) pour une nuit dans une yourte trois personnes, et 3 500 roubles (50€) pour une quatre personnes.

Nuit au musée

Bon, ce n’est pas vraiment un musée, mais plutôt un appartement – il est vrai, aux dimensions impressionnantes. Toutefois, vu le nombre d’antiquités, dont la pièce maîtresse n’est a n’en point douter le lit dans le style Marie-Antoinette, on s’y sent comme dans un musée. La suite dispose d’une imposante salle à manger, d’un salon de thé, de deux salles de bains, d’un bureau ou encore d’une cheminée et d’un poêle en état de marche.

Les propriétaires s’engagent à vous offrir un service d’exception (comprenant un transfert depuis l’aéroport en voiture haut de gamme) et conseille ce lieu à couper le souffle pour des négociations privées, des ventes aux enchères, des réceptions ou des dîners romantiques. Le prix pour une nuitée s’élève à 250 000 roubles (3 500€). Cette splendeur se situe évidemment à Saint-Pétersbourg, l’ancienne capitale impériale.

Hôtel à 3 780 mètres d’altitude

Si vous n’avez pas le vertige, cet endroit est fait pour vous. L’hôtel se trouve sur le mont Elbrouz, plus haut sommet d’Europe, à 3 780 mètres d’altitude (si vous le souhaitez, le personnel peut vous prendre en photo encore plus haut, à 4 500 mètres). Les propriétaires des lieux proposent une maison bien chauffée pour huit personnes, des toilettes partagées et un lavabo, une salle à manger, des leçons de ski et de snowboard, un service de transfert à l’aéroport le plus proche et la vente d’alcool et de denrées alimentaires. Un logement inoubliable pour 1 500 roubles par jour (21€)

Loft dans une vieille brasserie

Cette vieille brasserie située en plein cœur de Moscou concentre aujourd’hui un grand nombre de boîtes de nuit, de restaurants luxueux et de bars, et c’est à seulement dix minutes du Kremlin en taxi. Il se trouve que plusieurs micro-brasseries continuent à ce jour de brasser de la bière. L’une d’elle appartient d’ailleurs au possesseur du loft, qui vous promet même une petite pinte en bonus ! Prix : 4 000 roubles par jour (57€).

Izba traditionnelle

Cette jolie maisonnette située à 8 km de Serguiev Possad, dans la région de Moscou, vous plonge tête la première dans la Russie authentique. Quelques maisons se dressent dans ce village ethnographique, logé aux portes de la forêt. En outre, les activités ne manquent pas : du traditionnel bania russe avec samovar à la soupe oukha servie dans un bol en fonte, sans oublier virées à cheval ainsi que kacha et crêpes au petit-déjeuner.

Il faudra ici débourser 4 300 roubles (61€) par nuit (sans compter le bania et les autres activités). Vous avez la possibilité de louer toute une izba ou seulement une chambre dans l’une d’elles. Les voyageurs qui souhaitent dépasser leurs limites peuvent dormir dans le fenil.

Chaumière dans le style nordique

Une forêt de pins non loin de Saint-Pétersbourg abrite cinq de ces petites demeures. Elles se trouvent dans un parc de loisirs qui proposent notamment un bania russe, de l’escalade pour enfants et adultes et un restaurant. L’intérieur est mansardé avec une vue sur le lac. La nuit coûte environ 1 500 roubles (21€).

Appartement dans maison de maître

Voici l’ancien domaine des Stroganov-Golitsine, propriétaires de terres près de Tosno, à 60 km de Saint-Pétersbourg. La résidence familiale regorge de porcelaine, de bronze, de tapisseries, d’antiquités, de mobilier moderne, et de peintures des XIXe et XXe siècles, sans oublier que toutes les pièces donnent sur un jardin à l’anglaise avec des étangs en cascade. La plupart des touristes viennent en général pour la journée, mais certains décident d’y passer la nuit pour 9 000 roubles (127€). Le prix inclut trois repas par jour et des activités : vélo, billard russe, voile, etc.

Appartement avec vue sur la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan à Saint-Pétersbourg

Le grand écrivain Fiodor Dostoïevski a vécu dans un appartement voisin en 1846. Le bâtiment a été construit à la fin du XVIIIe siècle, et dans l’appartement, la cheminé, le poêle et les moulures en stuc sont tous d’origine. Ces objets d’une certaine importance historique sont même sous la protection d’un comité spécial.

Les deux chambres ainsi que le salon et le balcon donnent sur la cathédrale de Kazan. « Le décor sont la raison de votre venue à Saint-Pétersbourg en premier lieu : des vieux immeubles romantiques, des églises, des monuments d’architecture grandiose, des musées et des restaurants, le tout à distance de marche raisonnable », nous rappelle le propriétaire. Le prix s’élève à 3 850 roubles (55€) par jour.

