Attentes vs réalité: ce que vous réserve véritablement un séjour en Russie

La Russie a peut-être réussi à se débarrasser du stéréotype concernant les ours déambulant dans ses rues, mais les étrangers sont encore nombreux à entretenir divers aprioris au sujet du pays. Voici les plus courants, accompagnés d’un lien vers une autre publication leur étant entièrement dédiée.

1. Hiver hostile

Non, l’hiver russe n’est pas si horrible que cela. Munissez-vous de vêtements chauds et cette saison devrait déjà vous paraître bien plus supportable. Les activités y sont d’ailleurs multiples : ski, luge, chiens de traineau, patinage, ou simple contemplation des paysages enneigés, sans compter sur les nombreuses décorations installées un peu partout à travers les villes du pays et soulignant le charme indubitable de l’hiver. En fin d’année, la place Rouge reste quant à elle tout aussi animée, puisqu’il est possible d’y déguster du vin chaud, de s’élancer sur une patinoire et de s’affronter dans des batailles de boules de neige. Voici notre guide pour apprécier l’hiver comme un véritable Russe !

2. Saint-Pétersbourg

N’oubliez pas votre parapluie si vous prévoyez un voyage dans la capitale culturelle de Russie, et ce, quelle que soit la saison, le climat y étant capricieux. La ville ne manquera cependant pas de récompenser votre trajet de par sa magnificence et sa richesse historique inégalée dans le pays. Jetez un œil à cet autre article, dans lequel nous répondons aux questions les plus fréquentes concernant la Venise du Nord, telles que « quel est le meilleur mois pour la visiter » ?

3. Les sports d’hiver

Comme évoqué précédemment, profiter de l’hiver comme un Russe n’est pas aussi difficile que cela, surtout si, comme la population locale, vous appréciez les activités sportives hivernales. Le pays compte de nombreuses stations de montagne et vous avez même la possibilité d’assister à l’annuel concours de ski en bikini de Sotchi. Ces images devraient aisément vous convaincre de l’intérêt d’un voyage en Russie durant la saison froide.

4. L’été sibérien

La plupart des gens remplissent leur valise de vêtements chauds avant de mettre les voiles vers la Russie. Pourtant les étés peuvent y être très chauds, même en Sibérie, où les températures atteignent fréquemment les 40°. Gardez donc cela à l’esprit si vous planifiez d’emprunter le Transsibérien, dont les wagons peuvent rapidement s’apparenter à de véritables banias (sauna russe). Dans cet article, découvrez le récit d’une voyageuse allemande ayant pris le train de Moscou à Vladivostok.

5. Le métro de Moscou

Il est dans le trio de tête des plus fréquentés au monde et peut parfois ressembler à un véritable labyrinthe. Si vous évitez les heures de pointe, vous n’avez toutefois aucune raison de craindre le métro de la capitale russe, qui est sans aucun doute le plus spectaculaire de la planète et est à juste titre qualifié de plus grand musée souterrain du globe. Suivez nos conseils pour parcourir son réseau comme un vrai local.

6. Les festivités russes

Voici un cliché tenace ! Non, les soirées russes n’impliquent pas nécessaire vodka, balalaïka et accordéon. Savourer des chachlyks (brochettes de viande) à la datcha (maison de campagne) peut être tout aussi, voire plus, appréciable ! Dans cette autre publication, nous vous expliquons d’ailleurs pourquoi des étrangers préfèrent, pour se ressourcer, une datcha russe à une île exotique.

7. La cuisine russe

En réalité, nous ne mangeons pas du caviar à tous les repas, et notre gastronomie est bien plus fidèlement représentée par le borchtch (soupe à la betterave). Pour vous familiariser avec nos traditions culinaires, voici une liste des restaurants russes de Moscou.

8. Les hommes russes

Ils sont véritablement romantiques et ne ressemblent pas tous à l’ancien champion de boxe dans la catégorie poids lourd Nikolay Valuev. Dans cet article, nous mettons en avant divers faits inattendus concernant la gent masculine de Russie, qui devraient vous encourager à rencontrer votre âme sœur directement sur place.

9. Les femmes russes

Sur ce point, la réalité rejoint les attentes, voire les surpasse. Toutefois, séduire une Russe n’est pas chose aisée. De manière ironique, nous listons ici sept raisons pour lesquelles vous devriez éviter toute relation amoureuse avec elles.

Dans cet autre article, nous brisons les stéréotypes les plus répandus au sujet de la Russie, une lecture indispensable pour mieux comprendre cette contrée.

