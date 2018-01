Sept raisons de ne jamais tomber amoureux d’une femme russe

1. Elle est trop belle pour toi

Toutes les filles sont des princesses, mais les Russes sont… des déesses. Enfin, presque. Le stéréotype sur la beauté meurtrière des filles russes est l'un des plus communs. Mais il faut le reconnaître, il n'est pas si détaché de la réalité - elles accordent vraiment une attention exagérée à leur apparence. Mettre des talons pour aller jeter les poubelles ? Faire un tour au magasin en mettant un maquillage constitué de 15 composants ? Eh oui... Mais pour toute cette beauté, son petit ami devra payer, au sens littéral comme au figuré.

L'attention accrue des admirateurs d'une telle beauté va systématiquement faire enrager et bientôt transformer en paranoïaque leur conjoint. Et pour une telle dame, il faudra constamment s'inquiéter et se battre périodiquement (avec ses poings ou dans les commentaires sous une photo Instagram - mais il faudra le faire). Dans l’ensemble, vous pouvez dire au revoir à votre vie pépère…

2. Mais vous risquez de prendre de la bedaine

Bien sûr, tout dépend de votre self-control, mais la tentation d'atterrir dans la cuisine et de ne jamais quitter ses murs confortables va grandir. Dès leur plus jeune âge, les filles dans les familles russes, se voient insuffler la sagesse féminine : « Le chemin qui mène au cœur d'un homme passe par son estomac ». Traduit dans un langage plus terre à terre, cela signifie en gros : « Si tu cuisines mal et peu, il te quittera ». Et peu importe quel est votre avis ou celui de votre petite amie russe sur cette vérité hérité des siècles passés, elle tentera un jour de vous entourer d'un mur de crêpes.

Ne doutez pas que tout sera fait avec une générosité très russe. Et n'oubliez pas sa famille. Là, la « règle du ventre » est également en vigueur. Un voyage dans la famille de l'être cher se terminera fatalement par un repas plutôt copieux. Je pense que vous avez déjà compris qu'en plus de la fille, vous devrez aussi tomber amoureux de la cuisine russe...

3. Il est difficile de s'en débarrasser...

...si elle vous a choisi. Une jeune femme russe deviendra votre meilleur ami, partenaire, médecin, consultant beauté, psychologue et sparring-partner. Tout votre temps lui appartient désormais, pense-t-elle. Tout est jeté sur l'autel des relations (vraiment tout). L'histoire se souvient comment au XIXème siècle, des femmes russes ont suivi leurs hommes envoyés en Sibérie pour les travaux forcés. Alors ne vous attendez pas à chasser la Russe amoureuse en raison des circonstances cruelles. Commencez à jouer le rôle de l'homme désespéré - et vous obtiendrez encore plus de soins et de soutien émotionnel. Après cela, elle ne vous quittera certainement pas. Jamais.

4. Vous devez toujours être fort

La femme russe respecte la force. En son for intérieur, elle est indépendante et ce n'est pas toujours facile pour elle. Elle porte génétiquement en elle des compétences telles que d'éteindre une izba en flammes et d'arrêter les chevaux au galop, que les écrivains russes ont remarquées même à l'époque des tsars. Mais au XXIe siècle aussi, elle trouvera comment s'illustrer. Par exemple, elle traîne elle-même un paquet de nourriture pour chiens de 20 kilos au 10e étage sans ascenseur et ne demandera pas d'aide. Avec une telle femme, mieux vaut toujours être une tête au-dessus d'elle. Moralement comme physiquement.

5. Vous ne pouvez pas lui échapper

Cette fille n'est pas James Bond. C'est une James Bond version féminine. Vous choisissez les mots pour raconter les nouvelles de la soirée d'entreprise prévue vendredi prochain, et elle sait déjà où, quand et avec qui. Elle a déjà tout enregistré. La surveillance maniaque de vos réseaux sociaux n'est pas perçue comme une violation de l'espace personnel et du droit à la vie privée. Elle contrôle juste pour empêcher l'arrivée du moment où tout est déjà hors de contrôle. Peut-être que c'est aussi un résultat obtenu génération après génération. Vivre côte à côte avec des proches ou d'autres familles sur 20 m² n'a rien d'extraordinaire pour les Russes. Dans l'exiguïté, ils ont étudié, sont tombés amoureux, se sont mariés, ont donné naissance à des enfants et ont élevé des petits-enfants, et la notion de « personnel » a parfois été perdue.

Mais il y a des avantages. Si vous perdez quelque chose à la maison, vous savez à qui demander. Oublié, le mot de passe de Facebook ? Vous savez également où vous adresser...

6. Elle veut toujours se marier

Les jeunes femmes russes sont extrêmement sérieuses en matière de relations. Parfois, elles veulent sincèrement les officialiser le plus tôt possible, et elles commencent parfois à vouloir consacrer leur union sous la pression de la société (l'an dernier, 78% des Russes estimaient qu'ils devraient vivre dans le cadre du mariage, et pas dans des relations libres). Quoi qu'il en soit, il est probable que votre petite amie russe veuille vraiment se marier. Dans sa tête, elle a déjà choisi les noms de vos enfants, la couleur du papier peint de votre hypothétique maison, déterminé la race du futur chien et les jours de visite conjointe chez sa mère.

7. Il faudra la surprendre

Non, il n'est pas vrai qu'elle a besoin de cadeaux constants (bien que cela puisse sembler ainsi au premier abord). Mais inconsciemment, la jeune femme russe croit que seules les simples réunions sous le clair de lune - ce n'est pas convaincant. Alors elle s'attend à une preuve de loyauté plus substantielle de votre part, et vous devez être prêt à cela. En d'autres termes, elle veut être étonnée, amusée et que vous l'incliniez progressivement vers vous. La foi dans le prince charmant s’est d'une manière ou d'une autre fermement ancrée dans la tête des déesses russes. Mais si vous êtes chanceux et que vous rencontrez l’une d’elles, lisez dans la foulée comment l'épouser.

